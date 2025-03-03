Çiftçiye nota göre kredi

KADİFE ŞAHİN

EKONOMİ SOHBETLERİ

Global dünyada tarımın stratejik sektör olma özelliği her geçen gün öne çıkarken Türkiye’de de tarımda büyük küçük tüm üreticiler, 865 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük çiftçi örgütü olan Tarım Kredi Kooperatifleri’nin izlediği politikaları yakından takip ediyor. Tarım Kredi’den kredili tarımsal girdi satın alan çiftçiler, yeni kredi derecelendirme sistemi ile ihtiyaç duydukları tüm girdileri kefilsiz olarak da satın alabilecekler. Uzun yıllar bankacılıkta üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra üç yıldır Türkiye Tarım Kredi Kooperatifl eri Genel Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Aydın, göreve geldiğinde Tarım Kredi’de müşteri değerlendirme sistemi bulunmadığını söyledi. Sistemin bankacılıkta çok iyi kullanıldığını belirten Aydın, “Birlik model adıyla müşteri reyting sistemi getirdik, tıpkı bankalardaki gibi müşterilerimiz için modelleme yaptık. Eskiden tüm müşterilerimizden aynı teminat alınıyordu. Artık öyle değil. Müşterilerimizi A+, A, B gibi segmente ediyoruz. Bir müşterimiz bütün edinimlerini yerine getirmişse teminatsız mal alabiliyor. Bir müşterimiz bütün edimlerini yerine getirmişse teminatsız ve vadeli olarak tarımsal girdi satın alabiliyor” dedi.

Kredili satışta kefil şartı yok

Kefalet konusunda yoğun şikayetlere değinen Aydın, üreticilerin gönüllü olarak birbirlerine kefil olmaları dışında kefilin şart olmadığını söyledi. Aydın şöyle konuştu: “Çağdaş risk modellerini getirdik. Gübre, yem ve bitki korumada büyük rekabet var. Üretici memnuniyeti her zaman önceliğimiz, bunu dikkate almazsanız pazar payınız azalır. Teminat alırken tapu müdürlüklerine gitme zorunluluğunu kaldırıp işlemleri sistem üzerinden yapıyoruz. Ekrana üreticinin adını girdiğinizde tüm bilgilerine bağlanıyorsunuz. Üretici çok memnun biz de memnunuz.”

Küskün çiftçiyle barıştı…

Tarım Kredi’nin borçlulara baskı uyguladığı, hacze gittiği iddialarını yanıtlayan Aydın, “Göreve geldiğimizde Tarım Kredi’nin kamuoyunda traktör haciz ettiği, tarla sattığı gibi şikayetler vardı. Şikayetlerde abartıya kaçılmış olsa da birtakım işlemlerden dolayı bazı üreticilerimizin küskün oldukları doğruydu. Şubat 2022’de göreve başladım. O günden bugüne Kurumumuz tarafından bir tane traktör satılmamıştır” dedi. Aydın “Ancak sunulan imkanlara rağmen hala borçlarını ödemeyenlerden alacaklarımızı tahsil ederek diğer ortaklarımızın haklarını korumak zorundayız. Ödemede güçlük yaşayan üreticiler ile temiz sayfa açtık. Teminat durumumuza, borçlunun durumuna göre yapılandırarak önemli tahsilatlar yaptık” dedi.

“Fahiş fiyatı engellemeye çalışıyoruz”

Hüseyin Aydın, toplumda büyük şikayetlere neden olan fahiş gıda fiyatlarına ilişkin ise şunları söyledi: “Fiyatların daha fazla yukarı gitmesine kesinlikle engel oluyoruz. Perakende sektörü, Tarım Kredi ne yapıyor? diyerek bizi kesinlikle ciddiye alıyor. Biz de rakiplerimizi ciddiye alıyoruz. Marketlerimizdeki brüt kâr marjımız ticari hacmimizle kıyaslandığında düşük seviyelerde. Kâr marjımızı biraz daha artırmamız lazım ancak tüketiciler daha ekonomik ürüne ulaşsın ve gıda enflasyonu ile olan mücadelede katkımız olsun diye yapmıyoruz.”

Kamu kuruluşu değiliz

Türkiye’nin en büyük çiftçi kooperatifi olarak önemli bir role sahip olduklarını ifade eden Aydın, kamu kuruluşu olarak algılandıklarını ancak bunun doğru olmadığını söyledi. Aydın, özel yasası olan, üyelerince yönetilen, üyelerinin çıkarlarını koruyan bir kooperatif olduklarını ve kamuya ait herhangi bir kaynak kullanmadıklarını söyledi. Aydın, “Bizden beklentileri her zaman çok yüksek olmuştur, imkanlarımız dahilinde üyelerimizin beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

Tarım Kredi Market borsaya açılacak

Aydın, kurumun tüm şirketlerini halka arz etmeyi planladıklarını söyledi. Gübretaş ve Tarkim’in borsada işlem gördüğünü belirten Aydın; “Tarım Kredi Market başta olmak üzere diğer şirketlerimizi de halka arz etmeyi planlıyoruz” dedi.

Ramazan’a özel sabit fiyat

Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türkiye genelindeki 4.500 marketlerinde; bakliyat, süt ve süt ürünleri başta olmak 57 temel gıda ürününde 15 Mart’a kadar ve ayrıca 100’ün üzerinde temel gıda ürününde de fiyatları Ramazan ayı sonuna kadar sabit tutacaklarını söyledi.