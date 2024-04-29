Çin’den ültimatom

Dünyanın en büyük otomobil fuarı Auto China’ya gelen yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi, 278 yeni enerji modeline ve 117 yepyeni modelin prömiyerine yakından bakmak için uzun kuyruklar oluşturarak Pekin sergisinin sekiz salonunu doldurdular.

Fakat, bu mega fuara BMW, Audi, Mercedes, Cadillac gibi “Batılı ışıltıları”nı değil, kendi Çinli markalarının tüm dünyaya kafa tutan üstün teknolojileri ve çarpıcı tasarımlarını görmeye geliyorlar. Geçmişte “Çin, ikinci evimiz” diyen Avrupalı markaların oralarda kalabalığı çektiği muhteşem günleri artık sona erdi, diye yüksek sesle de konuşuluyor. Tasarım cesaretleri ve üretim hızlarıyla BYD, Geely, XPeng, Chery, Nio, Neta, MG ve Seres gibi popüler markalar ile SAIC, GAC, BAIC, FAW, GWM, Changan ve Dongfeng gibi üretici gruplar, adeta “bu işi Batıdan öğrendik, fakat artık onlara ihtiyacımız yok, sol şerit bizim” diyorlar.

Dünyanın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin SU7 isimli süper modeli, Ocean-M modelini öne çıkaran BYD’nin Yanwang’ın yanında lüks markası Denza’dan Z9 GT, yeni Tiggo 9 modeliyle Çin’in ihracat şampiyonluğu ünvanını ilerletecek olan Chery ve başka bir büyük cep telefonu üreticisi Huawei’nin bir araya gelerek ortaya çıkardığı Luxeed LS7 ve LS9 gibi yüksek şarj gücü, uzun menzil ve çekici sürüş performansıyla öne çıkan şaşırtıcı derecede ciddi ve korkutucu aerodinamik seçenekler, en çok konuşulan “Pekin yıldızları” olarak fark edildi.

Robocar ve Skyworth’ün uzay gemisi tasarımları, iCar markasının abartılı köşeli fakat sanal zeka destekli elektroniğe sahip SUV’ları, Dongfeng’in M-Hunter ekstrem arazi aracı, büyük bir hızla yükselen elektrikli elektrikli MPV trendindeki First Class büyük koltuklara ve ev tipi televizyonlara sahip çok geniş kabin konforuyla Denza D9, Zeekr Mix veya bir Li-Motors Mega gibi lüks limuzinlere alternatifl er, Çinlilerin artık ne kadar daha sağlam ve ne kadar daha ciddi adımlar attıklarını kabul ettiriyorlardı. Özellikle de açıklanan menzil, şarj performansı ve batarya kapasitesiyle ilgili vaatlerinin geçmişe göre daha inandırıcı olduğunu da itiraf edelim.

SAIC çatısı altındaki markalardan IM’in katı hal hücrelerini ilk kez kullanarak 1000 kilometre menzile ulaştıkları iddiası, ekstra büyük bataryaların üretiminin başlaması ve yakıt istasyonuna yılda sadece 5 kez uğramanızı sağlayacak ultra verimli benzinli motorlarla çalışan plug-in hibritlerin geri dönüşü ve MG’nin EXE181 ile 0,181 sürtünme katsayısını tasarlaması da, yabancı otomotiv endüstrisinin başını döndürdü.

BYD’nin yan markası Fangchengbao’nun elektrikli hiper otomobili yapmaya çalışmış olması, Great Wall’un alt markası Ora’nın Ballet Cat tasarımıyla “tosbağa” fikrini elektrik çağına taşıması, Çin devletinin makam araçlarının üreticisi Hongqi’nin döner taht koltuklu ve kelebek kapılı abartılı gösterişli aracı, Çinlilerin otomotivde ürün geliştirme tempolarını nasıl artırdıklarını ve Ar-Ge liderliklerini ne derece genişlettiklerinin de işareti…

Çin’in otomobilin geleceğine dair son teknoloji, tam elektrikli ve dijital bağlantılı vizyonu, tüketici teknolojisi şirketlerinin müşterilerinin hayatlarına artık kendi otomobillerini de katmak istemi, arka koltukların ev konforuna çıkması, düşük maliyetli otomobilleriyle tanınan Çinlilerin artık pahalı üst düzey segmentlere de el atması, Pekin’den bizlere ulaşan önemli notlardı…

1990’lardan bu yana Çin’in otomotiv sektörüne hakim olan ve kapsamlı bilgi birikimlerini aktaran yabancı markaların Çin’in binek otomobil pazarındaki sadece iki yıl önce %57 olan toplu payı, müşterilerin yabancı markalardan Çin markalarına geçişi nedeniyle hızla %48’e düşmüştü. Şimdi ise, Honda’nın Guangzhou Automobile Group ile YE markası oluşturması ve Stellantis’in Leapmotor hissedarı olmasının ardından, Toyota’nın BYD işbirliğinin yanında oyun ve sosyal medya devi Tencent Cloud ve Smart Industries Group, Volkswagen’in XPeng, Nissan’ın web ve yapay zeka teknoloji firması Baidu, Renault’nun Li Auto ve Xiaomi ile masaya oturduklarını veya yerel üretim hevesiyle Çinli ortaklar aradıklarını izliyoruz.

Çinli bir platform üzerinde hazırlanan ID.Code çalışmasını gösteren VW bile, tüm ayrıntılarıyla Çinlilerin zevklerine daha yakın ve aynı Çinli markalar gibi davranarak, 2030 yılına kadar “yeni enerjili” 16 modelle ID.UX alt markasını başlatıyor.