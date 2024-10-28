Çin’in küresel akıncısı

Bir tarafta Çinli markaların AB ülkelerinde frene basmaları gerektiğiyle ilgili “Pekin emri” aldıkları mı, yoksa AB otoritelerinin yerel markalarını korumak için tedbirlerini Çinlilerin aleyhine yükseltebilecekleri söylentileri, Türkiye’den Avrupa’ya ihracat noktasında hem BYD hem de Chery’nin ülkemize yatırım mantığını daha anlaşılır kılıyor.

Geçen hafta Çin’de Chery Grubu'nun Başkanı Ying Tongyue’yi dinledikten, Chery International Başkanı Zhang Guibing ve Omoda & Jaecoo’nun global CEO'su Shawn Xu ile söyleşiler yaptıktan sonra, 80'den fazla ülkeye araç ihracat yaparak çok ciddi bir global varlık oluşturmalarına şaşırıyordum. Chery, uluslararası pazarlara yönelik erken bir küreselleşme stratejisi benimsemiş marka olarak, diğer Çinli otomotiv üreticilerine göre de önemli bir avantaj sağlıyor. 8 büyük araştırma merkezi ve 300’den fazla laboratuvar ile Ar-Ge'ye büyük yatırımlar yapan Chery, yenilikçi ürünler geliştirme kapasitesini en iyi artırma ve hem içten yanmalı hem de yeni enerji araçları geliştirme konusundaki hızlı yetenekleriyle dikkat çekiyor. Global imajını güçlendirmek ve uluslararası pazarlarda daha fazla güven kazanmak üzere çevre koruma ve sosyal katkı konularında aktif bir yaklaşım sergileyen Chery, başka markalardan alışık olunmayan müşterileriyle aşırı yakın ilişkiler kurarak, onları dinleyerek, ihtiyaçlarını ön planda tutarak, kullanıcı dostu tasarımlar ve yenilikçi çözümlerle müşteri memnuniyetini artırıyor ve marka bağlılığını güçlendiriyor.

Diğer Çinli rakiplerinden ayırıldığı bu anahtar faktörlerle dünya pazarlarındaki büyüme ve yenilikçi ürün geliştirme konusundaki kararlılığı, 27 yıllık tecrübelerinin sonunda Chrey’nin “Çin’in En İyi Küresel Marka Oluşturucusu” unvanını kazanmasını sağlamış. Otomotiv endüstrisinin bugünkü kızgın rekabet ortamında, markanın uluslararası pazarlardaki gücü ve büyümesi, sektördeki önemli verilerle destekleniyor.

Chery, bu yılsonunda 2,25 milyon adetlik satışı geçerek, yıllık bazda %40’lık bir büyüme kaydedecek görünüyor. İhracatı da, %25 artışla 1 milyonu aşacak ve Çin’in en büyük binek otomobil ihracatçısı unvanını 21 yıl üst üste korumaya devam edecek. Bu arada uluslararası rekabet gücünün bir göstergesi olarak satışlarının yüzde 47’si global pazarlarda gerçekleştiğini ve 15 milyonuncu aracının, Brezilya’da banttan indirildiğini de hatırlatalım. Bu deniz aşırı üretilen Tiggo 8 modelinin, dünya genelinde 1 milyon adetlik satış rakamına ulaştığı da notlarımız arasında… Fosil yakıtlı araçlarda yıllık %24,9, yeni enerji araçlarda ise %186 gibi etkileyici büyüme oranlarıyla Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue "1’den 15 milyona ulaşmak, sadece adetlerdeki artış değil, imkânsızı mümkün kılma kararlılığının bir göstergesidir" diyordu.

Gerekli teknolojik altyapıyı oluşturmuş olması, uluslararası testlerle ürün güvenilirliğini ispatlaması, ürün geliştirmeden geniş tedarik zinciri yönetimine küresel standartlardaki kalite hedeflerini tutturması da, tüm otomotiv pazarlarında rekabet edebilmesini sağlıyor.

“Herhangi bir yerde, herhangi bir yer için” felsefesiyle uluslararası iş birlikleri ve sosyal katkı faaliyetleriyle küresel etkisini artıran Chery, yerelleşmeyi destekleyerek küreselleşmeyi teşvik etme amacındaki sürdürülebilir kalkınmasına devam ediyor.

Sadece 1 yıl önce piyasaya sürülmesine rağmen, 40’tan fazla yüksek potansiyelli pazara giriş yaparak hızla büyüyen ve şu anda bu pazarlarda 873 bayisi bulunan Omoda & Jaecoo’nun global CEO'su Shawn Xu’nun da, iddialı “Dünyanın en hızlı büyüyen otomobil markasıyız” açıklaması, Chery International'ın pazar genişlemesi ve yeni bir otomobil markası için kaydedilen en hızlı rakama, ilk tam yılında 160.000’lık global satış verilerine dayanan somut sonuçlarla destekleniyor.

Bağımsız bir kimlik kazanmaya başlayan Omoda & Jaecoo’nun İspanya'da istihdam ve ihracat rakamlarına da çok önemli katkı sağlayarak açılan montaj tesisi, bir Çinli otomobil üreticisinin Avrupa'da kurulan ilk otomobil üretim tesisi olma özelliği taşıyor.

Darısı başımıza!..