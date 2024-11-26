Çocuk hakları ihlalleri: Güçlü bir mücadele zamanı

ZAFER İŞERİ

Avukat

Türkiye’de son yıllarda çocuk haklarına yönelik ihlallerin artışı, bu alanda hukuki ve toplumsal mücadelenin daha güçlü bir biçimde verilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Çocuk istismarı, erken yaşta evlilikler ve çocuk işçiliği gibi ciddi sorunlar, yalnızca ulusal mevzuatın eksikliklerini değil, aynı zamanda toplumsal farkındalığın da artırılması gerektiğini göstermektedir.

Türk Medeni Kanunu, 18 yaşını doldurmamış bireyleri çocuk olarak kabul etmekte ve bu kapsamda çocukların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını temel bir hukuk ilkesi olarak kabul etmektedir. Ancak, 16 yaşındaki bir çocuğun evlenmesine izin verilmesi, gerek ulusal mevzuatın evrensel hukukun gerekse de Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ihlali anlamına gelmektedir. Bu durum, özellikle Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmekte ve çağdaş hukuk normlarıyla uyumsuz bir tablo sergilemektedir.

Bu kapsamda, Türkiye’deki mevcut hukuki düzenlemelerin çocukların korunmasına yeterince hizmet etmediği ve pek çok vakada mevzuatın eksik kaldığı bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar çocukların korunmasına yönelik birçok yasal düzenleme mevcut olsa da, uygulamada karşılaşılan zorluklar, yasaların etkin bir şekilde uygulanamaması, cezasızlık ve toplumsal duyarsızlık gibi sorunlar, çocuk hakları ihlallerinin önlenmesi konusunda büyük engeller teşkil etmektedir. Bu olumsuz tablo karşısında, hukukçular olarak kararlılığımızı yineleyerek, İseri Hukuk Bürosu olarak çocukların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik hukuki mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz. Hukuki sürecin her aşamasında, devlet organları, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla dayanışma içerisinde hareket etmeye kararlıyız. Bu, yalnızca hukuki bir sorumluluk değil, toplumsal bir zorunluluktur.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle, tüm toplum kesimlerini çocuklarımızın hak ettiği aydınlık geleceği inşa etmek için ortak bir çaba göstermeye davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki, çocuklar toplumun yarının liderleri değil, bugünün en değerli varlıklarıdır. Onların haklarının korunması, sadece hukuki bir gereklilik değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Çocuk hakları ihlallerine karşı etkin bir mücadele, ancak tüm paydaşların katkısıyla mümkün olacaktır.