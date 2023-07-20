Datça’da kesilen elektrikler neden gelemedi?

Son bir haftadır ülke gündemine aşırı sıcaklar damgasını vurdu.

Sadece sıcaklıklar değil, onun etkisiyle yaşanan durumlar konuşuldu, konuşuluyor. Eriyen asfalt, kendini suya atan vatandaş portreleri, kıyı bölgelerine koşan tatilciler ve tabii hiç istenmeyen durumlar, orman yangınları. Sıcaklıkların bir başka sonucu da su kesintileri. Peki nasıl? Evet doğru tahmin ettiniz, sıcaklar su talebini arttırdı elbette. Ama kesintinin nedeni şebekedeki su yetersizliği değil, elektrik kesintisi. Çünkü şehirlerdeki su şebekelerine yeterli basınçta su pompalamak için elektriğe ihtiyaç var. Aşırı sıcaklar geçmiş yıllarda da elektrik kesintilerine yol açıyordu. Ancak bu yıl Datça’dan elektrik kesintileri nedeniyle neredeyse imdat çığlıkları gelmeye başlamıştı. Çünkü buzdolaplarında yiyecekler bozulmuş, bu yüzden restoranlar yemek çıkaramaz olmuş, çıkaranlarda da sular kesildiği için bulaşıklar yığılmış, oteller hizmet veremez hale geldiği için boşalmıştı. Peki elektrikler neden kesilmişti? Ve daha da önemlisi geri gelmesi neden bu kadar uzun sürmüştü?

Bölgedeki dağıtım şirketinin yetkililerinden teknik bilgi almak üzere kendileriyle konuştuk. Sağolsunlar bizi kırmadılar. Benim anladığım şu:

Bölgede bulunan ve iletim şebekesine (Türkiye Elektrik İletim AŞ - TEİAŞ) ait trafo merkezinden Datça’ya elektrik taşıyan ve dağıtım şebekesine dahil hatlarda arıza oluştu. Bu arızaya müdahale edildi, biraz uzun sürse de giderildi. Bölgeye tekrar enerji verildi. Ancak her yerde hayat normale döndüğü halde Datça merkezde durum düzelmedi. Kesinti kaynağı araştırılınca görüldü ki Datça merkezdeki trafolar ile kablo başlları da ilk arızadan bir şekilde etkilenmiş, hasar görmüştü. Bu kablo başı ve trafo arızalarının giderilmesi de uzun sürdüğü için Datça merkezde elektrik kesintileri uzun sürdü.

Evet, ilk elden bilgiler özetle böyle.

Ancak dağıtım şirketi arızaları giderip bir kenara çekilemezdi ve nitekim yaşananların nedenlerini anlamak üzere çalışmalar devam ediyor. Datça merkezde yaşananların nedenlerini anlamak, ilk kesintinin, şehir içindeki şebeke unsurlarını nasıl bu derece etkilediğini ortaya çıkarmak amacıyla şebeke üzerindeki tüm akış kayıtları geçmişe dönük olarak incelemeye alınmış durumda.

Gördüğünüz gibi, Datça bugüne kadar görülmemiş bir enerji krizi yaşadı. Buradan alınacak dersler elbette dağıtım şirketinin arızanın nedenlerini ortaya çıkarmasıyla sınırlı kalmayacak görünüyor.

Biz de takipteyiz. Yani dağıtım şirketinin yaptığı inceleme sonuçlarını öğrenip sizlere aktarmak da bizim işimiz olsun.