Demokrasi ve girişimcilik arasında bir korelasyon var mıdır? Antidemokratik ülkelerde girişimcilik ekosistemleri ve ekonomi büyüyebilir mi? Bu ve benzeri sorular, son 50 yılın oldukça tartışmalı başlıklarından. Demokrasi-girişimcilik-kalkınma ilişkisi gerek akademide gerek siyasi arenada önemli bir araştırma konusu. Maalesef elimizde yeterli ampirik çalışma yok. Olanlar pozitif ilişkiye işaret ediyor. Sosyal bilimlerde doğa bilimleri veya uygulamalı bilimler gibi kati sonuçlar ulaşmak kolay değildir. İnsan faktörü araştırmayı kompleks haline getirir. Demokrasi ve Girişimcilik gibi iki büyük evren arasındaki ilişkiyi tek bir araştırma üzerinden izah etmek mümkün olamaz. Araştırma alanı çok daraltılarak spesifik sorular ile yol alınabilir. Örneğin açılan şirket sayısı ya da doğrudan yabancı yatırımı “greenfield” ile tutuklanan gazeteci sayısı incelenebilir ve sonuçlardan hareketle genel yorumlarda bulunabilir. Ayrıca uzun soluklu kantitatif araştırmalar gerekir. Elimizdeki mevcut araştırmalar demokrasi ve hukuk standartlarının yüksek olduğu ülkelerde girişimci ve girişim sayısının artığını gösteriyor.

İlişkinin çift yönlü olduğunu ve karşılıklı etkileşimle evrildiğini not düşmek lazım. Demokrasi standartlarınız yükseldikçe girişim sayısı artıyor, ekonomi büyüyor. Ekonomiyi büyüten girişimci sayısı artıkça demokrasi güçleniyor. Çünkü sermaye sahipleri ve özellikle orta sınıf, kazanımlarını korumak için güçlü bir demokrasi ve hukuka ihtiyaç duyar. Orta sınıfı güçlü olan ülkelerin demokrasilerini daha ileri taşıdıklarını söyleyebiliriz. Serbest piyasa koşulları baskılandıkça girişim sayısının azalması sürpriz değil. İnsanlar mal güvenliğinin teminat altına alındığı, sermaye aktarımının mümkün olduğu, hukuk sistemine güvendikleri ülkelerde daha fazla girişimde bulunuyorlar. Dünyadaki bütün başarılı örnekler demokrasi, hukuk ve ekonomik kalkınma arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösteriyor. Kalkınmanın motoru girişimciliktir. Girişimcilikten kasıt; nitelikli yani inovatif ürünlere imza atmaktır. Köşede simit fırını açmak değil simidin arasına domatesi koyup yurt dışına ihraç etme sürecinden yani inovasyondan bahsediyoruz. Girişimciliğe bakış açımız Schumpeterian perspektifinden. Girişimci inovasyon yapandır. Dolayısıyla inovasyonlar ile demokrasi arasında güçlü bir ilişki olduğunu da iddia edebiliriz.