Kaan; Ar-Ge midir, inovasyon mudur?

Türkiye’nin beşinci nesil jet muharip uçak projesi ilk uçuş testini yaptı. Millet olarak gurur duymamız gereken tarihi dönüm noktalardan. Dünyada 9 ülke savaş uçağı üretebiliyor. Çift motor, düşük görünürlük, sensör füzyonu, hava-hava ve havadan yere hâkimiyeti özelliklerinden dolayı Kaan, 5. nesil savaş uçağı olarak konumlanıyor. Aktif olarak 5. nesil uçağa sahip sadece üç ülke söz konusu: ABD, Rusya, Çin. Bunun yanında Japonya, Hindistan ve Pakistan’da yürüyen projeleri biliyoruz. Hülasa, ülke olarak savunma sanayisinde çok kritik bir aşamaya gelmemiz, altı çizilmesi gereken önemli bir başarı. Emeği geçen herkese takdir ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Diğer taraftan söz konusu projenin gitmesi gereken daha uzun bir yolculuk var. Proje için 2010 yılında imzalar atılıyor. 2013 yılında kavramsal tasarımı tamamlanıyor. 14 yılda henüz test aşamasında geldik. Seri üretime ne zaman geçeceğini net olarak bilemiyoruz ama 2020 sonları olması tahmin ediliyor. Geliştirme ve üretim süreçlerinde TUSAŞ ana yükleniciliğinde Birleşik Krallık kuruluşu BAE Systems dahil pek çok firma ile iş birliği yapıldı. Başlarda Brezilya, Kore gibi ülkeler ile ortak yürütme süreçleri olmasına rağmen yollar ayrıldı ve Pakistan gibi ülkeler projeye dahil oldu.

Peki, Kaan ya da diğer adıyla TF-X inovasyon mudur?