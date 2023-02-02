Denizli Çevre Yolu, Honaz Tüneli ve havalimanında taksi krizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu 3,5 yıl sonra geldiği Denizli’de toplam yatırım tutarı 18 milyar TL olan 232 tesisin toplu açılış törenini gerçekleştirdi. 9 bakanın da katıldığı toplu açılış töreninde Denizli Çevre Yolu 2.Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi, Karahayıt Fizik Tedavi Hastanesi başta olmak üzere bakanlıkların, büyükşehir belediyesinin ve ilçe belediyelerinin Denizli’de hayata geçirdiği yatırımlar açıldı.

Açılışı yapılan 232 tesis arasında en yüksek bütçeli ve en önemli yatırım olan Denizli Çevre Yolu 2.Kısım ve Honaz Tüneli ile 28 kilometrelik şehir geçişi 14 kilometreye düşerken, bayram ve tatil döneminde 45 dakika süren şehir geçişi de yaklaşık 10 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Denizli’nin şehir içi ve transit trafik akışının düzenlenmesi çalışmaları kapsamında çevre yolunun 32 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirildiği, 18 kilometrelik birinci kısmın daha önce açıldığı, ikinci kısım çalışmaları kapsamında da Honaz Tüneli’nin, 2 bin 640 metre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa edildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği 14 kilometrelik Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli ile transit trafiğin şehir merkezinden çıkarılmasıyla, günde ortalama 30 binden fazla aracın geçiş yaptığı şehir içindeki trafik yoğunluğu ciddi ölçüde rahatlayacak. Ayrıca yapımı süren Aydın-Denizli Otoyolu’nun tamamlanmasıyla karayolu ulaşımında Denizli büyük ölçüde rahatlayacak.

Birçok yazımda bir sanayi kenti olan, dünyanın 182 ülkesine yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ihracat yapan Denizli’nin en önemli sorununun ulaşım altyapısı olduğunu dile getirmiştim. Denizli iş dünyası da sürekli kentin karayolu, havayolu ve demiryolu ulaşımının iyileştirilmesini dile getiriyor, girişimlerde bulunuyor. Çevre Yolu ve Aydın-Denizli otobanının tamamlanması karayolu ulaşımında beklentileri büyük ölçüde karşılayacak ancak havayolu ve demiryolu ulaşımında ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Çardak Havalimanı’nda geçen hafta sanatçı Melek Baykal’ın yaşadığı ve Denizli’nin olumsuz anlamda ülke gündemine geldiği taksi sorunu da bunlardan biri. Ahududu oyununun turnesi kapsamında Denizli’ye 3 arkadaşıyla birlikte uçakla gelen Baykal, Çardak Havalimanı binasının çıkışında taksi ile kente gelmek istedi. Taksinin bavullarını aldığı ünlü oyuncu, taksiye binmek için havalimanı çıkışına kadar yaklaşık 1 kilometre yürümek zorunda kaldı. Yaşadıklarını görüntüleyen Baykal, sosyal medya hesabından paylaşarak “Böyle rezillik görmedim” diyerek anlattı.

Çardak Havalimanı’nda taksi sorunu 2019 yılından bu yana yaşanıyor. DHMİ, yetkili taksi kooperatifinin sözleşme hükümlerine aykırı şekilde dolmuş taksicilik yaptığı gerekçesiyle sözleşmeyi feshetti ve 2019 yılında yeniden ihale düzenledi. İhaleyi aylık taksi başına 28 bin lira bedelle kazanan kooperatif sözleşmeyi imzalamadı ve teminatı yandı. Havaalanında taksi hizmetini ihalede ikinci konumda bulunan kooperatif üstlendi ancak bir süre sonra o da taksi hizmetini bıraktı. Kente 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çardak Havalimanı’na toplu taşıma hizmeti veren şirket de ihaleden çekilince toplu taşıma hizmetini Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ ihaleyi alarak üstlendi. Havalimanında toplu taşıma hizmeti veriliyor ancak taksi hizmeti verilmiyor. Yetkisiz taksiler havalimanı otoparkında bekliyor ancak yolcu alamıyor. Baykal’ın yaşadıkları da bu sorundan kaynaklanıyor.

Denizli gibi dünyayla entegre olmuş, ülkemizin en fazla ihracat yapan 9. şehrine havalimanında taksi hizmeti verememek, yolcuyu 1 kilometre yürütmek yakışmıyor. Yapılan yollar, açılan tüneller, bir sanatçının, bir iş insanının, bir turistin havalimanında taksi hizmeti alamamasıyla anlamını yitiriyor.