Denizli tekstil ve doğal taş sektöründe resesyonun etkileri derinleşiyor

Denizli Sanayi Odası’nın (DSO) ekim ayında yapılan seçimlerinde Selim Kasapoğlu başkanlığında genç bir yönetim kurulu göreve geldi. Hızlı bir başlangıç yapan DSO Yönetimi, Ankara, Aydın ve İstanbul’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. İstanbul programı kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Başkan Yardımcıları Osman Uğurlu ve Mehmet Serter, EKONOMİ gazetesi üst yönetimini de ziyaret ederek, Denizli sanayisini, sektörlerin durumunu, sorun ve çözüm önerilerini anlattı.

Denizli’nin bir sanayi ve ihracat kenti olduğunu dile getiren Selim Kasapoğlu, 2020 yılının ikinci yarısı ve 2021 yılında pandeminin yarattığı fırsatı iyi değerlendirerek ihracatta rekorlar kırdıklarını, Rusya-Ukrayna savaşı, dünyadaki enflasyonist gelişmeler, enerji fiyatlarındaki yüksek artışlar ve kurun enflasyonun gerisinde kalmasının bu yıl özellikle tekstil ve doğal taş sektörlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

“Avrupa Birliği’nde yaşanan resesyon, tekstil sektöründe derinleşen bir krize sebep oluyor. Yıllık enerji ÜFE’si yüzde 417 civarlarında seyrederken, tekstil sektörü özelinde rekabet ettiğimiz Pakistan, Hindistan, Mısır, Bangladeş gibi ülkelerde enerji maliyetlerinin düşük olması rekabet gücümüzü kırıyor” diyen Kasapoğlu, reel sektörün karşılaştığı problemlerin, sanayiciyi daha zorlar hale geldiğini dile getirdi.

Kasaoğlu’nun tekstil sektörü özelinde dile getirdiği sorunların sahaya yansımasını yılın ikinci yarısından itibaren Denizli, yakıcı olarak hissetmeye başladı. Avrupa’da yaşanan resesyon siparişleri ciddi anlamda etkiledi. İhracat rakamlarında ağustos ayından bu yana düşüş yaşanıyor. Bir başka önemli nokta ise, Denizli tekstil sektörünün bu sürece hammadde fiyatlarının yüksek olduğu dönemde yaptıkları stoklarla yakalanması. Finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, asgari ücret, EYT gibi ek sorunlar da işin tuzu biberi oluyor.

Benzer bir tablo doğal taş sektöründe de yaşanıyor. Başkan Yardımcısı Mehmet Serter, Denizli’nin 2021 yılında işlenmiş doğal taş ihracatında 245 milyon dolarla ilk sıraya yerleştiğini, toplam doğal taş ihracatının 290 milyon dolar olduğunu, yılın ikinci yarısında ciddi talep daralması yaşandığını ifade etti. Daralmanın özellikle Amerika pazarındaki yüksek enflasyona bağlı olarak yaşandığını vurgulayan Serter, “Tekstil sektörü gibi doğal taş sektörü de küresel gelişmelerin etkisiyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor. İşletmelerin büyüklüğüne göre çalışma düzenini etkilemeyecek düzeyde işten çıkarmalar yaşanıyor. Bu durum önümüzdeki aylarda istihdam verilerine de yansıyacaktır” diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu ise, reel sektörün düşük finansman maliyetli kredilere erişimde yaşadığı problemlerin ve kredi kullanma şartlarındaki farklılıkların, sanayiciyi öngörülebilir üretim amacından uzaklaşmaya zorladığını, ekonomik gelişmelerin sanayicinin yatırım iştahını da olumsuz etkilediğini dile getirdi. DSO yöneticileri, ekonomi yönetiminin temel odağının enflasyonu düşürmek olması gerektiğini ifade ederek, yaşanan sorunlara rağmen Denizlili sanayicinin üretme, ihraç etme ve ülke ekonomisine katkıda bulunma kararlılığının sürdüğünü de vurguladı.