Depremzedeye yardım ‘sosyal market’ modeli ile düzenli hale geliyor  

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sosyal medyada da paylaştığı bir videoyu gönderdi:

“Adıyaman Sosyal Market”in ilki kapılarını açtı…

Bu başlığın altına şu mesajı yazdı:

- Yardımları sürekli olarak vatandaşlarımıza “Sosyal Marketler” aracılığıyla ulaştıracağız.

Videoyu izledim, Ahmet Misbah Demircan’ın sözlerini not aldım:

- Bunun gibi 10 nokta açacağız.

Adıyaman Stadyumu’nun yanı başındaki kapalı spor salonunda açılan ilk “Sosyal Market”teki ürünlerle ilgili bilgi verdi:

- Burada 45 kategoride 20 bin adet ürün var. Yeni gelen TIR’la bu sayı 25 bine çıkabilir.

Demircan, ihtiyaçlarını almak için markete giren vatandaşlara modeli anlattı:

- Burayı bildiğiniz bir market gibi düşünün. Gelen malzemeleri evinizde, çadırınızda koruyamazsınız. Burada daha iyi korunur.

Depremzedeleri ürünlerin bulunabilirliği konusunda da bilgilendirdi:

- Bu marketteki ürünlerin arkası kesilmeyecek. Devamı gelecek. Bu market size hizmet edecek.

Videoda vatandaşların ücretsiz alışveriş görüntüleri de yer aldı, model anlatıldı:

- Marketin içine sınırlı sayıda vatandaşımız sırayla alınıyor. Her vatandaş ihtiyacı kadar ürünü alıyor. Çıkışta görevliler her vatandaşın aldığı ürünlerin kaydını tutuyor.

Görevliler bu kaydı tutmanın gerekçesini de vatandaşlara açıkladı:

- Amacımız vatandaşlarımızın ihtiyaçları kadar ürün aldıkları sistemi oturtmak. Böylelikle ürünlerin daha çok sayıda vatandaşımıza ulaşması mümkün olacak.

Demircan’a biraz daha detay sordum, Beyoğlu Belediye Başkanlığı dönemini anımsattı:

- Bu modeli 15 yıl önce Beyoğlu Belediyesi’nde uygulamıştık. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerine kurduk. Tabi işin temelinde bir yazılım var.

Yazılımla hangi bilgilerin sorgulandığını anlattı:

- Nüfus sorgulaması, AFAD verisinden depremzede sorgulaması ve bulunduğu mekanda yaşama sorgulaması yapılıyor.

Asrın felaketine dönüşen depremlerin üzerinden 2-3 gün geçtikten sonra 10 ilden şu görüntü, yakınma ve uyarılar geldi:

Yardım TIR’larındaki malzemeler yol kenarlarında, düzensiz şekilde bırakıldığı noktalarda ziyan oluyor.

Yeterince gıda ürünü bölgeye ulaştı. Artık göndermeyin. Buralarda ziyan olacak.

Bölgedeki Suriyeli mülteciler yardım malzemelerini de talan edercesine topluyor. Depremzede vatandaşlarımıza yeterince malzeme ulaşamıyor.

Yardım malzemelerini göndermeyi zamana yayın lütfen. Şu anda TIR’ları boşaltacak, düzenli dağıtabilecek insan kaynağı yok bölgede.

Adıyaman’da açılan, sayısı 10’a çıkacak “Sosyal Market” modeli, yardımların depremzede vatandaşlarımıza düzenli ulaştırılması açısından önemli rol oynayacak.

Demircan’ın “Sosyal marketteki ürünlerin arkası gelecek” sözünü unutmayalım, depremin vurduğu 11 ilimizde ekonomik hayat yerine oturmaya başlayana kadar yardımları sürdürelim…

ŞİRKETİNİN merkezi İstanbul’da olan Malatyalı bir iş insanı kentte depremde yıkılan binalarla ilgili değerlendirme yaparken duyumunu paylaştı:

- Malatya’daki ER TV’nin yayınları durdu. Sanıyorum binası depremde yıkılmış.

Bunun üzerine ER TV’den arkadaşlara durumu sordum, anlattılar:

- Merkez üssü Pazarcık olan ilk depremde binamızda büyük sıkıntı yoktu. Ancak, Elbistan depremi bizim binayı da hasarlı hale getirdi. Yıkılmadı ama kullanılacak durumda değil.

ER TV’nin patronu Şenol Erdoğan’ın lojistik sektöründe faaliyet

gösterdiğine işaret ettiler:

- Yayını gerçekleştirdiğimiz cihazları bir TIR dorsesine kuruyoruz. Kadromuzu da toparlayıp yakında yayına başlarız.

Ardından Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, kentteki meslektaşlarımızın durumuyla ilgili şu bilgi notunu gönderdi:

- Malatya’da günlük yayın yapan 5 gazetenin idari büroları ve matbaalarının bulunduğu binalar yıkıldı. Matbaalar başta olmak üzere mesleği idame ettirirken kullandıkları cihazlar, malzemeler enkaz altında kaldı.

Uydudan yayın yapan iki televizyon kanalının da binalarının hasar görmesi nedeniyle yayın yapamaz duruma geldiğini vurguladı:

- Bunun yanı sıra şehrimizdeki 14 radyo istasyonunun da bir bölümünün cihazları enkaz altında kaldığı için yayın yapamıyorlar.

Malatya’daki gazetecilerin geçici karavanlarda işlerini yapmaya çalıştıklarını kaydetti:

- Malatya basınını kalıcı bir yere kavuşturmak istiyoruz. Meslektaşlarımızın gazetelerini çıkarabilmeleri, TV ve radyoların yeniden yayına başlayabilmesi için buna ihtiyacımız var.

Depremde evi hasarlı il dışına çıkan işçi de ‘kısa çalışma’ya girsin

AKAMİB Onursal Başkanı, Sabay Group Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aymen aradı, 125 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dikkat çekti:

- Yaşadığımız asrın felaketi boyutundaki depremlerin ardından OHAL ilan edilen illerde OHAL süresince işten çıkarma yasağı getirildi. Pandemi döneminde uygulanan “nakdi ücret desteği” ile “kısa çalışma ödeneği” gibi destekler de bölgede devreye giriyor.

OHAL illerinde uygulanacak kısa çalışma ödeneği kapsamıyla ilgili tanıma işaret etti:

- Ödemelerde yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunu belgeleyen işyerleri için uygunluk tespiti tamamlanması beklenmeyecek.

Aymen, “kısa çalışma ödeneği” kapsamıyla ilgili şu eklemenin yapılması gerektiğini ortaya koydu:

- Bizim fabrikamız İskenderun’da. Hasar yok çok şükür. Ancak, evi hasar gören, deprem nedeniyle il dışına çıkan, başka illere giden çalışanlarımız var. Onlar işe gelemiyor. Bu durumdaki personeli de “kısa çalışma ödeneği” kapsamına alabilmeliyiz.

Aymen, OHAL kapsamındaki illerde hasarsız olan tesislerin, işletmelerin tamamı için aynı sıkıntının söz konusu olduğunu vurguladı:

- Zaten işletmelerin çoğu kadrosundaki personelini toparlamakta sıkıntı çekiyor. Yani, çarklarını döndüremiyor. Çarkların durduğu ortamda personel ücretlerinin ödenmesi işletmeleri zorlayacak. “Kısa çalışma ödeneği” kapsamını buna göre genişletmek gerekiyor.