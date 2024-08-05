Derneğimizin yeni rotası: İspanya

Mehmet Altay Yegin

Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO)

Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Dış ticaret ve gümrük işlemlerinin basitleştirilmesine yönelik olarak uygulamaya konulan “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” (AEO) uluslararası geçerliliği olan bir sertifikadır. Dünya Gümrük Örgütü’ne üye 97 ülkede AEO programı uygulanmakta ayrıca ilgili ülkeler tarafından imzalanmış 87 adet “Karşılıklı Tanıma Anlaşması” bulunmaktadır. Bu sayede, anlaşmanın imzalandığı ülkelerden birisinde düzenlenen AEO sertifikasının sağladığı olanaklardan diğer ülkede de yararlanmak imkân dahiline girmektedir.

Türkiye’de Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği 2019 tarihinde kuruldu. Yönetim Kurulu ve komitelerimiz kuruluşundan bugüne kadar sonuç odaklı işlere imza atmayı kendine düstur edindi. Bu minvalde, attığı en önemli adımlardan biri 2022 tarihi itibarıyla “Uluslararası Yetkili Gümrük ve Lojistik İktisadi (AEO) Operatörleri Birliği” ne üye olmasıydı.

AEO Derneği yurt dışı araştırmalarını gerçekleştiren, basitleştirme uygulamalarını karşılaştıran, sorgulayan, aynı zamanda üyelerine ait talepler doğrultusunda hareket eden uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Dernek tüzüğümüz, bizlere aşağıda sıralanan konularda çalışma yapma yetkisi tanımaktadır:

- Uluslararası toplantılara temsilcileri aracılığıyla katılım sağlamak,

- Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi’ni (AEO) uygulayan farklı ülkeler düzeyinde araştırmalar yapmak, her türlü bilgi ve istatistiki verileri toplamak bu bilgileri üyeleri ile paylaşmak,

- Dünya Gümrük Örgütü ve Avrupa Birliği nezdinde toplantı, yurt dışı organizasyonlar nezdinde uygulama ve mevzuatı takibini yapmak.

Uluslararası Yetkili Gümrük ve Lojistik İktisadi (AEO) Operatörleri Birliği‘nin gerekliliği fikri Barselona Gümrük Müşavirleri Birliği’nde oluşmuş ve bu alanda yapılan girişimlerle 2014 yılında AEO Operatörleri Birliği kurulmuştur. Küresel lojistik zincirlerinin etkinliğinin artması, küresel toplumun da refahının artması anlamına gelmektedir. YYS sisteminin ilk oluşumundan itibaren, giderek küreselleşen ve rekabetçi hale gelen uluslararası ticaretin, farklı gümrük idareleri nezdinde güvenilir firmalara ihtiyaç duyduğu, böylece küresel lojistik zincirinin anlık ihtiyaçlarına cevap verebileceği düşünülmüştür.

İlk kez 2014 yılının sonunda İspanya Gümrük Temsilcileri Genel Konseyi ile Meksikalı ve Kolombiyalı muadilleri arasında Meksika’da düzenlenen toplantıda anılan birliğin kurulması önerilmiştir.

Uluslararası Yetkili Gümrük Ve Lojistik İktisadi (AEO) Operatörleri Birliği’nin kurucu üyeleri, Latin Amerika ve Karayipler kargo acentelerini temsil eden ALACAT’a üye tüm ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz, İspanya ve çeşitli ülkelerin gümrük temsilcileri olmuştur.

Bugün itibarıyla, gümrük ve lojistik alanında otuz binden fazla şirketi temsil eden “Uluslararası Yetkili Gümrük Ve Lojistik İktisadi (AEO) Operatörleri Birliği”nin üyesi olma fikri bizleri yeni projeler için heyecanlandırmaktadır. Bu doğrultuda, Yönetim Kurulu üyelerimizden oluşacak bir delegasyon Eylül ayında İspanya’da genel merkezi bulunan AEO Operatörleri Birliği’ne ziyarette bulunacaktır. Toplantı sırasında, basitleştirme uygulamalarının karşılaştırılması, karşılıklı tanıma anlaşmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunulacaktır. Bu vesile ile mevcut AEO sertifika sahibi bir firmanın İspanya’daki tesisine ziyarette bulunacaktır. Tesis içerisinde eşyanın hareketlerine ilişkin süreç uygulamalı olarak izlenecek ve süreç akışı tüm üyelerimiz ile paylaşılacaktır.

Derneğimize katkı sağlayacağından emin olduğumuz böyle uluslararası güçlü bir Birlik ziyaretinin gelecek hedef ve vizyonumuz açısından gücümüze güç katacağı aşikardır. AEO Derneği’nin güçlenmesi, dış ticaret işlemlerinin hızlanması yolunda hem sektörün hem de kamunun önünün aydınlanmasına katkı sağlayacaktır.