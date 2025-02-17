Dikkat, vergide radar var!

Bülent Ak

YMM / Ankara eski Defterdar Vekili

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kayıtdışı ekonomiyle mücadelede etkinliği son haftalarda bir hayli artmış durumda. açıklamalar genelde Anadolu Ajansı’ndan yapılıyor, Bakanımız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de X hesabından kamuoyunu bilgilendiriyor.

Şubat ayının başında yapılan açıklamayla; oyuncular, ses sanatçıları ve ajansların mercek altına alındığı, banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetleri, reklam gelirleri ile diğer kazançların detaylı olarak tarandığı belirtildi. Yapılan taramalar sonucunda şüpheli olarak değerlendirilen konulara ilişkin olarak 150 sanatçının izaha davet edileceği söylendi.

Bakanlık tarafından hafta başında yapılan açıklamada, bu defa özel muayenehane sahibi bazı hekimlere yönelik verilerin, yapay zekâ destekli analiz programları kullanılarak incelenmesi sonucunda; muayene, estetik ve cerrahi operasyonlar ile diş tedavisi gibi işlemlerde 3 bin 663 hekimin yaklaşık 13 milyar liralık hasılatı kayıt dışı bıraktığı açıklandı.

Yapay zekâ destekli SİSTEM

Gelir İdaresi Başkanlığı’nda kurulmuş olan Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma Sistemi (RADAR) farklı kaynaklardan elde edilen, analize uygun çeşitli ve büyük verinin dijital ortama aktarılabildiği, daha sonra bu verilere dayalı çeşitli senaryolarının oluşturularak, mükelleflerin vergiye uyum düzeylerinin ölçülebildiği, vergiye uyumsuzluk riski taşıyan mükelleflerin saptanabildiği, vergi güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olan bir sistemdir.

Gelir İdaresi tarafından tüm ülke genelinde olmak üzere, çeşitli mükellef gruplarına ilişkin olarak elde edilen veriler, bakanlık bünyesinde bulunan yapay zekâ destekli Risk Analiz Sistemi’nde taramadan geçiriliyor.

Şüpheli görülenler önce izaha davet ediliyor

Son yıllarda mükelleflere kolaylık sağlayan çok güzel bir uygulama başladı: İzaha Davet. Bu uygulamaya göre, mükelleflerin vergi kaybına neden olduğu yönünde, idare tarafından birtakım tespitler yapılırsa, gel kardeşim, şu olayı bize bir anlat, yaptıklarını izah et diye soruluyor.

Mükellefin yaptığı açıklamalar sonucunda, masum olduğu yani gerçekte bir vergi kaybına neden olmadığı ortaya çıkarsa, hakkında herhangi bir işlem yapılmıyor ve kendisine teşekkür edilerek gönderiliyor.

İzahta bulunmayanlar ve izahları yetersiz olanlar incelemeye gönderilecek

İzaha davet edilen mükelleflerin, idareye herhangi bir izahta bulunmaması yahut yapılan izahatın yetersiz kalması durumunda, olay vergi incelemesine gönderilecek. Vergi müfettişleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda, vergi kaybına neden olunduğu görülürse, kayba uğratılan vergi cezasıyla birlikte mükelleften alınacak.

Sırada kimler var?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin olarak mükelleflerimize şöyle bir uyarıda ve açıklamada bulunmuş:

“Amacımız kimseyi cezalandırmak değil, kayıt dışı kalmış kazançları vergilemek. Gönüllü uyum sürecinde uyum göstermeyerek, kayıt dışı kazancını beyan etmeyen mükellefler hakkında vergi incelemesi yapılıyor. Bu konuda kararlı mücadelemiz devam edecektir.”

Maliye yeni yıla çok hızlı girmiş bulunuyor, kurduğu radara yüksek gelir elde eden önce sanatçılar, arkasından doktorlar yakalandı. Vergi kaçırırken yakalananların canı çok fena yanacak. Sıra hangi mükellef grubunda acaba? Aman efendim, hızınızı azaltın lütfen, çünkü sıra size de gelebilir.