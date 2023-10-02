Doğal taş sektörümüz, tanıtım ve markalaşma

Türkiye, doğal taş özelinde önemli bir konumda bulunuyor. Ülkemiz, dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu Alp-Himalaya Kuşağı’nda yer alıyor. Doğal taşlar; mermer, traverten, granit, bazalt, kireç taşı, kayağan taşı gibi yer altı kaynaklarından oluşuyor. Doğal taşın anavatanı olan Türkiye, 650’nin üzerinde renk ve desende, 150’den fazla doğal taş türü ile mekânları mimari olarak güzelleştirmenin yanında, ekonomimize ve istihdama milyarlarca dolar katkı sağlıyor. Böylesine geniş ürün yelpazesi olan ülkemizden çıkarılan her renk ve desende doğal taş dünya çapında ilgi görüyor. Farklı tür, renk ve desendeki doğal taşlarımızın yapıdaki ilk örneklerini insanlık tarihinin en önemli mirası olan Göbeklitepe’de görüyoruz.

Karbon salımı ve çevresel sürdürülebilirliğin gündemimizde yoğun olarak yer aldığı bu dönemde yapılan bilimsel çalışmalar doğrultusunda karbon salımı en düşük olan yüzey kaplama ürünü doğal taş olarak tespit edildi. Özellikle pandemi ile birlikte tüm dünyada hijyenin, sağlığın ve doğal olanın önemi konusunda farkındalık oluşurken yapı malzemesi olarak doğal taşa olan yönelim de daha belirgin hale geldi. Bunu ihracat rakamlarımızdan da görebiliyoruz. Dünya doğal taş ithalatı 2022 yılında 19 milyar dolardı. Bunun yaklaşık yüzde 38’ini, yani 7,3 milyar dolarını mermer ve traverten ithalatı oluşturuyor. 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde; 3,77 milyar dolarlık maden ihracatımızın %33,4’ünü doğal taş ihracatı oluşturdu. 2022 yılına ilişkin diğer rakamları incelediğimizde;

Türkiye tüm dünyaya 2,1 milyar ABD Dolar’lık doğal taş ihracatı gerçekleştirerek pazarda %11’lik payla Çin ve İtalya’nın ardından 3. sırada;

Avrupa doğal taş ithalatı 4,02 milyar dolar. Türkiye Avrupa’ya 384 milyon USD doğal taş ihracatı gerçekleştirerek pazarda %9,5’lik payla İtalya’nın ardından 2. sırada;

Dünya işlenmiş mermer-traverten ithalatı 4,66 milyar dolar. Türkiye tüm Dünyaya 1,31 milyar dolar işlenmiş mermer-traverten ihracatı gerçekleştirerek pazarda %25’lik payla Çin’in ardından 2. sırada;

Avrupa işlenmiş mermer-traverten ithalatı 530 milyon dolar. Türkiye Avrupa’ya 256 milyon dolar işlenmiş mermer-traverten ihracatı gerçekleştirerek pazarda %48’lik payla 1. sırada;

Dünya blok mermer-traverten ithalatı 2,22 milyar dolar. Türkiye tüm dünyaya 645 milyon dolarlık blok mermer-traverten ihracatı gerçekleştirerek pazarda %29’luk payla 1. sırada;

Avrupa blok mermer-traverten ithalatı 211 milyon dolar. Türkiye Avrupa’ya 48 milyon dolar blok mermer-traverten ihracatı gerçekleştirerek pazarda %22’lik payla 1. sırada yer aldı.

Türk doğal taşının markalaşması sektörün çok önemli bir gündem maddesi. “Turkish Stones” markasını ve “Land of Stone Türkiye” mottosunu tüm dünyada Türk doğal taşının kalitesini, çeşitliliğini yansıtan bir marka olarak konumluyoruz. Türkiye, dünyanın en kaliteli, en çeşitli doğal taş yataklarına sahip. Kalitemizin bilinmesi, tanınması, taşlarımızın şık, konforlu, hijyenik, doğal bir tasarım malzemesi olduğunun anlatılması için tüm platformları etkin bir şekilde kullanıyoruz. Dünyanın 3’üncü büyük doğal taş üreticisi ve ihracatçısı, aynı zamanda en büyük mermer ve traverten ihracatçısı konumundaki ülkemizi daha ileri seviyelere yükseltmek için faaliyetlerine devam eden İhracatçı Birliklerimiz, bu alandaki yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Fuarlar ve ticaret heyetleri başta olmak üzere; mimarlara, tasarımcılara, mimarlık ofislerine Türk doğal taşlarının dünyanın önemli projelerinde yer alabilmesi için tanıtım faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta da İstanbul Maden İhracatçıları Birliği-İMİB, İtalya’nın Verona şehrinde elli yedincisi düzenlenen Marmomac Fuarı’na on üçüncü kez milli katılım organizasyonu gerçekleştirdi. Fuara 52’si milli katılımda 109’u bireysel olmak üzere 161 Türk firması iştirak etti. Maden ihracatımız içerisinde önemli paya sahip doğal taşlar konusunda yapılan tanıtım ve markalaşma çalışmalarının gayesi, dünyanın dört bir yanında yapılmakta olan prestijli projelerde daha fazla Türk doğal taşının kullanılmaya başlanmasını ve ihracatımızın artırılmasını sağlamak.