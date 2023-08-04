Doluluk mu, fiyat mı? Gelir mi, ziyaretçi mi?

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlediği basın toplantısında yılın ilk altı aylık verilerini açıkladı.

Bu verileri değerlendirirken son sözleri baştan söyleyeceğiz:

Yılın ilk yarısı verilerine göre yılsonu hedefl eri tutmayacak.

Dolulukların beklenenin altında olması kötü, fiyatların yükselmesi iyidir.

Turizm gelirinin ziyaretçiden daha yüksek oranda artmış olması önemli, sevindirici ve güzel bir gelişmedir. Şimdi bunları değerlendirelim.

Hedef ve gerçekleşmeler

İlk altı ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı 3,2 milyonu yurtdışı ikametli yurttaşlardan, 19,6 milyonu da yabancılardan olmak üzere küsuratlarıyla toplam 22,9 milyon kişi olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci yarısında da o kadar kişi daha geleceğini düşünelim, sayı oldu 46 milyon. Buna bir de yine ilk altı aydaki yüzde 20 artışı ekleyelim. Eder 55 milyon. Hedef neydi? 60 milyon.

Bir de gelire bakalım. İlk altı ayda gerçekleşen turizm geliri 21,7 milyar dolar. Buna da olası artışı ekleyelim, ortaya çıkan rakam 50 milyarın biraz üzerinde. Hedef neydi 56 milyar dolar.

Doluluk mu fiyat mı?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un da kabul ettiği yüksek sezonda otellerdeki dolulukların beklenenin altında olduğu gerçeği “Doluluk mu fiyat mı?” tartışmasını gündeme getirdi.

Bu eski deyimle “Bir şerrin bir hayra vesile olmasına” neden olabilir.

Zira doluluk önemli. Ama fiyat düşürüldüğü halde doluluk artmayabiliyor.

Bunun somut örneği İngiliz posta servisi Post Off ice’in 16 destinasyon fiyatlarının karşılaştırıldığı araştırma sonuçlarıdır. Araştırmaya göre Marmaris en ucuz destinasyon. Ama buradaki doluluk oranları da mevsim ortalamalarının altında.

Benzer durum turizmin başkenti Antalya’nın bazı bölgeleri için de geçerli.

Bu dönemde Bodrum ve Antalya’da özellikle üst segmentteki tesislerde de doluluklar beklenenin altında. Ama burada tesisler fiyatlarını artırmış. Dolulukların beklenenin altında olmasının bundan kaynaklandığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Bu konuda değerli dostum, Cornelia Otelleri yöneticisi ve AKTOB Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Alkaya’nın uzun süreden beri her platformda ve her vesile ile dile getirdiği otellerin sunduğu hizmet ile satıldığı fiyatların işletme aleyhinde olduğu saptama ve değerlendirmesine katılıyorum.

Konu rakip ülkelerden İspanya başta olmak üzere dünyanın birçok destinasyonunda tartışılıyor.

İspanya’da merkezi hükümet ve yerel yönetimler ziyaretçi sayısı yerine geliri artırmaya yönelik politika benimsedi ve bu yönde düzenlemeler yapıyor.

Ziyaretçi mi gelir mi?

İlk altı aylık verilere göre gelir artış oranı ziyaretçi artış oranından daha yüksek.

Bu dönemde gerçekleşen turizm geliri 21,7 milyar dolar. Artış yüzde 27. Ziyaretçi sayısı 23 milyon, artış yüzde 19,88.

Turizm gelirindeki artış oranı ziyaretçi sayısındaki artış oranından yüksek.

Bu sevindirici bir gelişmedir.

Bu aynı zamanda “Doluluk mu fiyat mı”, “Ziyaretçi sayısı mı turizm geliri mi” tartışması açışından da önemlidir.