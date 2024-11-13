Dünya Elon Musk’a mı kalacak?

“Dünya Trump’a mı Kalacak?” başlıklı kitabım, Donald Trump’ın yeni ABD Başkanı olarak Beyaz Saray’a taşınmasından iki ay sonra, 2017 yılının mart ayında yayınlanmıştı. Soli Özel’in bu kitaba yazdığı “Kapitalizmin krizinden demokrasi krizine” başlığını taşıyan mükemmel sunuş yazısı bugün de okunabilir bence.

Ben ise Trump kitabının giriş bölümünde şöyle bir iddia atmıştım ortaya: “İnsanlığın geleceğini Trump, Putin ve Erdoğan gibi şimdi yıldızı yükselmekte olan popülist liderlerden hiçbiri belirlemeyecek. Bu liderler savaşlar sonrasında dünyada yaşanmakta olan sancılı geçiş döneminde, ülkelerinde umut haline gelebildi ama geleceğin dünyasını şekillendirme şansları yok, çünkü geçmişin dünyasını yeniden kurma hayalini pazarlayarak kurtarıcı rolüne savundular. İnsanlığa yeni ufuklar açacak bir vizyona sahip değiller.”

Trump’ın yeniden doğuşu

Trump Kitabım fazla ilgi görmedi o dönemde. “Güçlü Adam” rejimlerinin çoğu hala ayakta. Donald Trump, Covid-19 pandemisi sırasında bütün cehaletini sergileyerek gerekli önlemleri almadığı için ABD’nin kriz yönetiminde fena halde bocalamasına yol açtı ve ikinci kez başkan seçilemedi. Buna karşın 5 Kasım 2024’de yapılan son seçimde yeniden ABD Başkanı olmayı başardı. 2025’de iddialı bir programla yeniden göreve başlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump bu kez dünyayı sarsan yeni bir pandemiyle başetmek zorunda değil şimdilik ama 2024’den 2025’e geçerken sorunları savaşla çözme eğiliminin giderek yaygınlaştığı ve binlerce insanın bu nedenle hayatını kaybettiği bir dünyada yaşadığımızı unutmayalım. ABD’nin bu süreçte oynayabileceği rolün önemi anımsandığında Trump’ın başkan seçildikten sonra Musk ile yakın işbirliği yapmasının önemini unutmamak gerekiyor.

Elon Musk neden tehlikeli

Elon Musk genç yaşta dünyanın en ünlü kişilerinden biri haline geleyi başarmış olan bir girişimci. 51 yıl önce Güney Afrika’da doğmuş olan Musk kısa sürede dünyanın en çok söz edilen şirketlerinin kurucusu ve sahibi olarak dikkat çekti. Musk yeni teknolojileri kullanarak büyük servet sahibi haline geldikten sonra uzayı fethetme hevesine kapıldı. Daha sonra dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından biri olan Twitter’ı ele geçirerek bu iddialı şirkete de damgasını vurdu. Birkaç yıldır yakından izliyorum Musk’ı, adını duyurmak için her şeyi göze almış olan bir adam Musk. Dünya medyasını yakından izleyen Musk’ın adının hiç geçmediği birkaç gün yaşanırsa bunun tekrarlanmasını önlemek için her şeyi göze alabilir Musk. Musk’ın Trump’la yakınlık kurarak ülke yönetiminde yeri roller üstlenmesi bu ihtimali ortadan kaldıracağı için önemli.

Musk Trump’ın sağ kolu olursa?

İngiltere’de yayınlanan Financial Times gazetesi, Elon Musk’ın beklendiği gibi Trump yönetiminde önemli bir rol üstlenmesi halinde neler yaşanabileceğini yazdı dünkü sayısında. Bu yazıda yer alan iddiaya göre Musk ilk iş olarak ABD devlet bütçesinin 2 trilyon dolar azaltılmasını ve devlet bürokrasisinde çalışan yüzbinlerce kamu görevlisinin işine son verilmesini öneriyor.

Trump’ın yeni başkanlık döneminin Musk’ın da katkısıyla hayli heyecanlı ve tartışmalı geçmesi kaçınılmaz görünüyor. Musk’ın önemli bir göreve gelmesi halinde yüksek ABD’deki yüksek teknoloji firmlarının bundan nasıl etkileceği de merakla bekleniyor.

Trump döneminde her hey olabilir, Musk örneğinden de bu nedenle söz ettim ama Trump’ın dünyanın çok ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunduğu bir dönemde göreve başlayacağını da unutmayalım.