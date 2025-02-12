Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gör dediği

Her sabah ilk göz attığım gazete, abonesi olduğum Nasıl Bir Ekonomi, yani gazetemiz. Gazetemizi baştan sona gözden geçirdiğimde Türkiye’deki ve dünyadaki güncel gelişmelerle ilgili, başka gazetelerde bulamayacağım haber ve yorumları da bulabiliyorum zaman zaman.

Dünkü gazetemizde yer alan önemli bir haberle başlamak istiyorum. Nasıl Bir Ekonomi’nin dünkü sayısının 3. sayfasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malezya’da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmadan önemli bir bölüm yer alıyor. İsrail’in Gazze ve çevresinde son dönemde giderek artan dayatmalarını sert bir dille eleştiren Erdoğan şöyle diyor: “Haklı olanın güçlü değil, gücü elinde bulunduranın her zaman haklı çıktığı bu adaletsiz düzene itirazımızı her zeminde açıkça dile getiriyoruz.”

Erdoğan’ın Davos’taki çıkışı

Sayın Erdoğan’ın bu sözleri ister istemez 2009 yılında Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısında yaptığı unutulmaz çıkışı getirdi aklıma. Ben de oradaydım o gün. Erdoğan henüz bütün yetkileri elinde toplayarak Türkiye Cumhurbaşkanı olmamıştı o dönemde. Toplantının diğer konuşmacısı olan İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres’in konuşmasına cevap vermek için “one minute” diyerek mikrofonu eline geçirdikten sonra Peres’in gözünün içine bakarak “Siz Filistinli çocukları öldürmeyi çok iyi bilirsiniz” dedi ve ağzına geleni söyledi Türkçe olarak. Salondaki hemen herkesin şok geçirerek dinlediği bu konuşmanın sonunda da “Davos’a da bir daha gelmem” diyerek konuşmasını bitirdi ve kürsüden indi.

Nasıl Erdoğan olunur?

Bu olay Erdoğan’ın yetkilerini sürekli artırarak nasıl Türkiye’nin tek hakimi haline gelebildiğini merak edenlerin hatırlamaları gereken olaylardan yalnızca biri. Bugünlerde Türkiye’de yaşananlar da Erdoğan’ın, “haklı olanın güçlü değil, gücü elinde bulunduranın her zaman haklı çıktığı bu adaletsiz düzene itirazımızı her zeminde açıkça dile getiriyoruz” sözlerini kullanırken bugün kendi talimatıyla Türkiye’de yaşanmakta olanları unutmayı tercih ettiğini gösteriyor.

Türkiye bugün hakkın, hukukun ve adaletin belirli bir merkezden gelen sinyallere göre belirlendiği bir dönemden geçiyor. Sayın Erdoğan’ın da itirazı yok herhalde.

Ekonomiden haberler

Dünkü gazetemizde ekonomideki gelişmelerle ilgili ilginç haberler de vardı. En ilgi çekici başlıklardan biri şöyleydi: “Maliye doktorlara reçete yazdı”. Habere göre Maliye’nin saptamaları serbest çalışan 3,668 hekimin 13 milyar liralık hasılatını kayıt dışı bırakmıştı.

Diğer bir başlık şöyle: Sektörde kârlılığın kalmadığını belirten otomotiv endüstrisi temsilcileri “bardak boşalıyor, bu şekilde bir yıl daha dayanamayız” diyor.

Bir diğeri de şöyle: “Teknoloji açığı kapatılamıyor, 10 yılda 1.1 trilyon dolarlık teknoloji ithalatı yaptık.”