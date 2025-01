Dünya Trump ve Musk’a mı kalacak?

Geçen hafta 15 Ocak günü bu köşede yer alan yazımda “2025 dünya için zor bir yıl olacak” başlığını kullanmıştım. Donald Trump’ın ilk kez ABD başkanı seçilmesi sonrasında, 17 Mart 2017’de yayınlanan Dünya Trump’a mı Kalacak?” başlıklı kitabımda ise Trump’un liberal demokrasiyi tehdit eden ‘Tek Adam’ rejiminin yeni temsilcisi olarak iktidarı ele geçirdiğini belirtmiş ve ‘Dünya Trump’a mı Kalacak?’ sorusunu kitabın başlığı yapmıştım. İtiraf edeyim ki ‘Tek Adam’ rejimlerinin kalıcı olamayacağı konusunda çok daha iyimserdim 2017 yılında.

Tek Adam’lar kolay devrilmiyor

Tek Adamlar’ın çoğu halen koltuğunu koruyor. Koltuğunu seçimde kaybettikten sonra darbe yaparak iktidarı yeniden ele geçirmeyi başaramayan Trump’ın ise sabırlı bir bekleyiş sonucunda yeniden Başkan seçilerek tahta geri dönmesi ve çok iddialı hedeflerle yola çıkması, önümüzdeki dönemin hayli eğlenceli ve sürprizli geçebileceğini düşündürüyor.

Trump’ın, ABD’nin ekonomiden siyasete kadar her alanda dünyanın rakipsiz lideri olduğunu kanıtlamak için atacağı adımların ne gibi tepkilere yol açabileceğini ise yaşayarak göreceğiz her halde.

İkinci adam Elon Musk

Trump’ın ikinci adam olarak yanından ayırmadığı kişinin Elon Musk olması da ilginç gelişmelere hazır olmak gerektiğini gösteriyor. Farklı türde bir megaloman olan Elon Musk’u yıllardan beri izleyen ve bu egosu sınır tanımaz kişinin nelere kadir olduğunu yıllar içinde öğrenmiş bulunan bir gazeteci olarak bu emsalsiz karakterin Trump’a nasıl katkı vereceğini ya da ondan nasıl yararlanacağını birlikte izleme şansına sahip olabileceğiz.

Trump seçimi kazanmasında belirleyici olan faktörler arasında, “Amerika her şeyden önce gelir” (Amerika First) sloganını vurgulaması da önemli rol oynadı. Rakibi olan Demokrat Parti’nin ise toplumun nabzını tutmakta yetersiz kalması ve her haliyle tükenmiş görünen Joe Biden’in yerine toplumu etkileyecek bir aday bulamaması Trump’ın işine yaradı.

Bir ipte iki cambaz oynar mı?

Son yıllarda attığı dev adımlarla dünyanın en zengin adamı haline gelmeyi başaran Elon Musk’ın, Trump’ın yeniden seçilmesine yaptığı önemli katkılarla ABD’nin “ikinci adamı” haline gelmeyi aklına koyduğu ve bunu başardığı biliniyor. Teknolojinin belirleyici unsur haline geldiği ortamda Musk’ın kilit noktayı ele geçirerek iktidarın ikinci adamı haline gelmesi de bir olasılık.

Uzay teknolojisini paraya çevirme konusunda da fevkalade başarılı olan ve dünyanın ikinci en zengin adamıyla arasındaki farkı daha da açan Elon Musk’ın Trump’un saltanatı sırasında atacağı yeni adımlar merakla bekleniyor. İki cambazın aynı ipte oynamaya kalkışmasının olası sonuçları da şimdiden tartışma gündemine girmiş görünüyor.

Dünyanın gözü Trump’ın üzerinde

Donald Trump seçim zaferinin açıklanmasından sonra aldığı kararlarla ekonomide korumacılığı öne çıkartarak ABD’nin rakiplerine göz açtırmayacağı, ülkeye izinsiz giriş yapmış olan geniş kitleleri kısa sürede sınır dışına sürme konusunda kararlı olduğu anlaşılıyor.

Buna karşılık Trump’ın geri dönüşünün ilk günlerinde verdiği izlenim, korumacı ekonomi politikaları ve göçmen politikası gibi önemli konularda birinci günden ürkütücü olmamaya özen göstereceğini düşündürüyor.