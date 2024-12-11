Arjantin Başkanı Milei Trump’ın gözdesi oldu

Dünyada Türkiye’den yüksek enflasyona sahip iki ülkeden biri olan Arjantin’in çoğu kimse tarafından “çılgın adam” diye nitelenen Devlet Başkanı Javier Milei, ikinci kez ABD Başkanlık koltuğuna oturmak için gün sayan Donald Trump’ın yeni gözdesi oldu. Milei bugüne kadar yaptığı şaşırtıcı icraatla Trump’un hayranlığını kazandı. Arjantin Devlet Başkanı olarak ilk yılını dolduran Milei, Trump’ı Mara Lago’daki malikanesinde ziyaret eden ilk yabancı devlet başkanı oldu. Trump’ın güçlü destekçisi olan ve radikal kapitalizmi savunan Muhafazakar Parti Siyasi Aksiyon Konferansı’da ilk uluslararası konferansını Arjantin başkenti Buenos Aires’de düzenledi.

Enflasyona karşı Şok Terapi

Anjantin’de her türlü medyayı kullanarak radikal fikirlerini yayan bir ekonomist olarak tanınan Milei iktidara gelir gelmez, ülkeyi sarsan hiperenflasyona karşı şok terapi uygulamaya başladı, kamu harcamalarını derhal %30 azalttı, emeklilere sağlanan devlet desteğini kesti, eğitime verilen devlet desteğini budadı, yoksullara sağlanan gıda yardımını da kesti. Şok terapi sonuç verdi ve enflasyon yıllardan beri ilk kez hızla inişe geçti. Bu radikal adımlar enflasyonu aşağı çekti ama %11 olan yoksulluk oranı %53’e tırmandı ve ekonomi resesyona girdi.

Trump’ın takımı Milei’ye hayran

New York Times gazetesinin köşe yazarı Michelle Goldberg’e göre Trump’ın çevresini kuşatanların hemen hepsi Milei’ye hayran. Bunlar arasında Trump’ın danışma kurulunda başrolü alması beklenen Elon Musk da var. Musk yaptığı açıklamalarda Amerikalıların sonuçta sağlam bir ekonomiye sahip olabilmek için fedakarlık yapmasının gerekli olduğunu vurguluyor.

Bu kafa yapısının öne çıktığı ortamda ABD’de toplumun çok geniş bir kesimini etkileyen Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sistemi desteklerinin nasıl etkileneceği henüz belli değil ama Trump ekibinde Milei’ye duyulan hayranlığın başka nelere yol açacağını tahmin etmek kolay değil.

“Çılgın Adam” ABD’yi etkiler mi?

Michelle Goldberg, Arjantin Devlet Başkanı’nın farklı tarzıyla ve yaklaşımıyla, aslında büyük sermaye sahiplerinin ve elitlerin sarılması gereken bir programı ABD’de enflasyona duyarlı olan geniş toplum kesimine benimsetme konusunda mesafe almış olmasının düşündürücü olduğunu vurguluyor. “Çılgın adam” olarak üne kavuşan ve Trump’ın hayranlığını kazanan Milei’nin, Trump yönetiminin ABD’de atacağı adımları nasıl etkileyeceğini izlemek ilginç olacak her halde.