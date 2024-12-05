E-ticaretin yıldızı “platform tabanlı depolama” olacak

Dr. Akın Arslan

DepOrtak kurucu ortağı ve YKB.

Dijital dönüşümle birlikte hızla büyüyen e-ticaret sektörü, lojistik ve depolama hizmetlerine olan talebi olağanüstü bir seviyeye taşıdı. 2024 yılı itibariyle dünya e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre %8,8 büyüyerek, 6,3 trilyon doları geçecek. Çin’de perakende ticaretinin %47’sini, ABD’de %15,8’ini artık e-ticaret oluşturuyor. Çin’de e-ticarette 3 trilyon dolar, ABD’de 1 trilyon dolar harcanıyor.

Dünya çapında artan ticaret hacmi, ürün çeşitliliği ve tedarik zinciri yönetimindeki gelişmeler, depolama alanlarına olan talebi her geçen gün artırıyor. 2030 yılına kadar dünya çapında depolama sektörünün 1.6 trilyon dolara ulaşacağı açıklanırken, bunun yarısının fulfillment’a da destek verecek olan platform tabanlı iş modellerinin olacağı kaydediliyor.

Dijitalleşen dünyanın getirdiği yeni iş modelleri, depolama sektörünü de büyük ölçüde dönüştürüyor. Artık şirketler, geleneksel depo yönetimi yerine, esnek ve verimli platform tabanlı çözümleri tercih ediyorlar. Bu alandaki büyümenin itici gücünü ise, müşteriye yakın mikro depolamaya ve anlık kapasite yönetimine imkân veren, dijital platform-tabanlı yeni nesil depolama çözümleri oluşturacak.

10 yıl içinde depolama yeri ihtiyaçları ikiye katlanacak

Dünya genelinde depo alanlarına olan ihtiyacın son 10 yılda %50'den fazla arttı.

E-ticaret sektöründeki hızlı büyümenin depolama sektöründeki iş modellerini şekillendirecek

Sektörün önde gelen gayrimenkul geliştirme şirketlerinin araştırmalarına göre, küresel depolama kapasitesi (Çin hariç), üreticilerin kendi yönetimlerindeki depolar dahil 500 milyon metrekare civarında tahmin ediliyor. Çin'deki durum konusunda net bilgi olmamakla birlikte, dünyanın en büyük fabrikası konumunda olan Çin'de, 700 milyon metrekare üzeri bir depolama kapasitenin var olabileceği tahmin ediliyor. Örneğin, sadece Prologis, GLP ve Amazon gibi global grupların yönetimindeki depolama alanı 200 milyon m2’nin üzerindedir. E-ticaretteki büyüme ile birlikte bu kapasitenin gelecek 10 yılda 2 katına çıkması bekleniyor. Bu kapasite artışının yaklaşık 100 milyon metrekarenin kısmı, tıpkı Getir iş modelinin gizli mağazaları (Dark store) gibi son kilometre depolamayı destekleyecek, çoğunlukla e-ticaret pazaryeri satıcılarına ve perakendecilere fulfillment ve iade yönetimi dahil butik hizmet verecek, şehrin içindeki uygun alanlarda 250m2 ile 1.000 metrekare arasında büyüklüğe sahip olacak. E-ticaretteki büyüme, tüketici talepleri ve hızlı teslimat baskıları, son kilometre depolamayı ve iş modellerini şekillendirecektir.