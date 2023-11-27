Ekonomik model tahminleri

Avrupa’daki küçük elektrikli otomobil satışlarının neredeyse tamamını yalnızca bir iki model oluşturuyordu. Peugeot e-208, Opel Corsa-e, ve Renault Zoe’ye şimdi Almanya’nın bile en çok satılan küçük elektriklisi Fiat 500e katıldı. Kia Soul da, Avrupa’nın ana akım küçük EV’lerinden biri…

Stellantis, yılın ilk 10 ayında %18,8 pazar payı elde ederek Avrupa’nın 29 ülkesinin toplam pazar satış sıralamasında ikinciliğine devam ederken, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 30 pazar payıyla liderliğini sürdürüyor. Tam elektriklilerde de, yüzde 15,3’lük bir pazar payı ile Avrupa ikinciliğine yerleşmiş görünüyor. Olumlu trendler devam etse de, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada agresif yayılma sergileyen düşük maliyetli Çinlilerin karşısında durabilmek için, geçtiğimiz haftalarda yazdığımız daha kolay erişilebilir “Akıllı Kardeşler” seçeneklerini çoğaltma planlarını büyütüyor.

Renault Grubu, klasik R5’in modern tam elektrikli şekilleri gibi ve yeni Ampere teşkilatının ilk tam elektrikli miniği olacak yeni Twingo ile Çin “sel”ine direnmeye çalışacakken; Fiat 600e gibi kompaktların yeterli olamayacağını bilen Stellantis, Citroen’in yeni e-C3’üyle başlayacak ekonomik Smart Car platformundan çıkacak ürün çeşitliliğini maksimumda genişletmeyi düşünüyor. Başta Slovakya’daki Trnava fabrikası olmak üzere, belki Fas ve hatta Polonya veya Sırbistan tesisleri de devreye alınarak, bu “Smart Car” kapasitesinin yarım milyon adetlere çıkarılabileceği akla geliyor.

Peki bu düşük maliyetli araçlarla ilgili potansiyele hangi markalar katılacak?.. Hemen belirtelim, Fiat ve DS markalarının CEO’su ve Stellantis grubu’nun küresel pazarlama tepe yöneticisi Olivier François ile önceki hafta yaptığım söyleşide, kendisinden Fiat’ın 2024’teki 125. Yıl kutlamalarında gösterilecek, Fiat’ın kurtarıcı modeli olacak olan (isminin de yeni Uno veya 120 olacağını tahmin ettiğim) modelin, “Smart Car” platformundan çıkacağını öğrendim. Bu çok önemliydi, zira, Fiat bile bu sisteme giriyorsa, diğer tüm Avrupalı Stellantis markalarıyla Çin ile “savaşacak bir ordu” hazırlandığından artık emin olabiliriz!.. Türetilecek Fiat logolu diğer bir model de, (keşke Multipla ismiyle olsa) Panda’nın irisi olarak geliştirilse, hiç fena olmayacaktır!..

Küçük, orta, büyük ve çerçeve sınıflarındaki STLA patformlarına eklenen, aslında Güney Asya ve Latin Amerika’nın gelişmekte olan ülkeleri için hazırlanmış CMP mimarisinin elektrikli altyapıya uygun olarak modifiye edilmesiyle “son dakika”da işleme alınan bu türev “Smart Car” platformundan en az 7 ayrı modelin doğacağı da konuşuluyordu.

Citroen’in e-C3 ve 7 koltuklu C3 Aircross’una bir de C-Elysee’nin yerini doldurup C4’lerin altına bir ekonomik sedan da ekleneceğini, bunun da yeni C4 formatı gibi Fast- Back gövde tipinde düşünüleceğini tahmin etmek hiç zor değil.

Diğer yanda önümüzdeki yıl Türkiye’de dünya lansmanı yapılacak Opel’in Crossland’inin yerini alacak “ulaşılabilir” CrossOver modelinin de bu platformdan çıkacağını, belki adının yakın geçmişin sevilen ismi Frontera konulacağını bile söyleyebilirim. Elbette, bu yeni model, Vauxhall logosu da taşıyacaktır.

Kendini daha premium görmeye başlayan Peugeot’nun bu zeminde bir seçeneği olacağı henüz belli olmasa da, grup olarak rekabet etmeye hazırlanan Stellantis’in aslan logolu bir ekonomik seçeneğinin, 408’in “yavrusu” olarak daha kompakt bir FastBack şeklinde ve son 301’in yerine belki 1008 ismiyle özellikle filo müşterilerini çok sevindireceği aklımdan geçiyor.

Ucuz Çin yapımı BEV tekliflerinin önüne konulacak; tümü Avrupa için planlanmış 25.000 hatta bazı kısa menzilli modellerde 20.000 Euro’nun altında uygun fiyatlı bu Stellantis modellerinin her markaya özgü farklı tasarımları çizilmiş olsa da, e-CMP’den büyük bir sürpriz olarak çıkacak son modelin Jeep için nasıl tasarlanacağını çok merak ediyoruz. Compass ya da Commander veya Hintli Meridian hatlarına sahip bir kompakt “Smart Car” Jeep’inin fiyat olarak Avenger’dan küçük, fakat boyut olarak Renegade’ten büyük olmasını bekleyebiliriz. İsim olarak da hep konuşulmuş olan konsept ismi Recon’un aksine, olmaz ama Willys hariç, Comanche, Laredo, Scrambler, Jamboree ve Commando gibi efsaneler öne çıksa da, daha mütevazı bir Jeep için, emin olamasak da, Patriot veya Liberty’e karar verilmiş olabilir… Bu çok uygun fiyatlı Jeep’in, yeni nesil Dacia Duster’a da rakip olabileceğini belirtelim.

e-C3 ile Citroen, atak moduna girer girmez, hemen ardından Fiat ve Opel’in bu yol haritasında gözükecek olması, ardından da diğerlerinin bu “saldırı birliği”ne katılacak olmaları, özellikle uygun fiyatlı otomobil bekleyen tüm müşterileri sevindirecek.

Düşük maliyetli ülkelerden gelecek tedarike ihtiyaç duyacak “Smart Car” platformunun sanayileştirildiği Slovakya’daki Trnava fabrikasından sonra çok boyutlu planlarla grubun diğer ülkelerdeki fabrikalarına da kurulabileceğini biliyoruz. Üstelik Çinli Leap Motors’un kendine ait elektrikli alt yapı ve elektronik desteğinin de “Smart Car” ürünlerinin daha rekabetçi yapabileceği de ortada…

Belli mi olur?.. Bu zeminin üstündeki “FastBack Sedan” gövdelerinden birinde “yeni Punto ya da yeni 124” gibi bir şey yazarsa ve olası taleple Bursa’ya Tofaş’a da gelirse, nasıl da şaşırıp, seviniriz!..

Son olarak, bu platformun kompakt ticari versiyonu olursa ve onun da üstünde RAM logosu olursa, çok yakışır, diyelim.