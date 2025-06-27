Ekonomistinize sorun-I

Bir iktisatçının başına gelebilecek en kötü şey, tahmininin tutmasıdır. Muhabbetin bittiği yerdir orası. Oysa tahmininizin tutmaması öyle mi? “Nasıl tutturamadım arkadaş!” diye söze bir girersiniz, laf bitmez. Yeni bir rapor yazmaya vesile olur, bir sonraki sunuma konu bulmakta zorlanmazsınız, bir meslektaş arar, iki lafın beli kırılır ve sonraki tahmin mutlaka daha iyi olur.

Kendinizden biz diye bahsedip sürekli haklı olduğunuza atıf vermek de bir seçenek ama bu yazının konusu o değil. Hatta laf aramızda, küresel ekonomide öyle makro gerçekleşmeler var ki, tahminimde haklı çıktığıma üzüldüğümü bilirim. O halde buyurun haklı çıkmak için değil, anlamak için yaptığımız tahminlere. Gerçekleşmeyenler de yeni köşe yazısı olur.

- Küresel resesyon bekliyor musun?

Hayır. Konu dünya ekonomisi olunca, iki çeyrek üst-üste eksi büyüme gibi statik bir tanımdan resesyon belirlemenin anlamlı olmadığını düşünüyorum. Tek yıllık büyüme değil, genel olarak büyüme dinamikleri zayıflıyor. Korumacılık ve tansiyon yüksek kalmaya devam edecek.

- Jeopolitik belirsizlik azalır mı?

Hayır. Ama cephelerin adı değişebilir. Piyasa, jeopolitik riskleri “yeni” olduğu zaman fiyatlara yansıtacak, sonra alışacak.

- ABD’de faiz indirimi olur mu?

Bir faiz indiriminin sene sonuna doğru olabileceğini hâlâ düşünüyorum. Hep enflasyon ve büyümeyi konuşuyoruz. Bir ara ABD’deki borcu ve bütçe açığını da konuşmamız gerek. Vukuat var ve henüz fiyatlanmadı.

- Avro-Dolar nereye kadar?

Borç sorunu, ABD için bir satış baskısının daha sırasını beklediğini gösteriyor. Dolar zayıf kalacak. Ama jeopolitik risklerin fiyatlanması ile finansal risklerin fiyatlanması farklıdır ve ters çalışabilir. O nedenle ABD dolarının her sene bu şekilde doğrusal bir değer kaybı yaşamasını beklemiyorum.

- Yapay zeka meselesi abartılıyor mu?

Hayır muhteremler.

- Türkiye için büyüme tahmininiz?

Bu sene %3’ün biraz altında büyüme öngörüyoruz. Yani, 2024’teki %3,2’lik büyümeden sonra bir kez daha potansiyel altı büyüme.

- Türkiye için enflasyon tahmininiz nedir?

TSKB Ekonomik Araştırmalar’daki arkadaşlarım üç farklı model kullanıyorlar. 2025 sonu için %30,5 olan tahminlerinin önündeki riskler şimdilik dengeli. Emtia fiyatları sakin devam eder ve işlenmemiş gıda fiyatlarından olumsuz bir sürpriz gelmez ise, %30’un altı da mümkün. Son jeopolitik gelişmelerin toplam talebi daraltıcı etkisi de düşünülmeli. Lakin not edeyim 2026 daha zorlu bir sene. Faiz indirimlerinin devamı, enflasyonun 2026’daki seyrine bağlı. Enflasyonist riskler bitmiş değil.

- Türkiye’de faiz indirimi için yer var mı?

Enflasyon primi açısından bakarsak, Türkiye’de reel faizler bence çok yüksek. Ancak risk priminin yüksek olması, koşulsuz faiz indirimine izin vermiyor. Bu sene içerisinde TCMB’nin 10 puan civarı faiz indirimi yapabileceğini düşünüyoruz.

- Dolar/TL kaç olur ablam?

Faiz indirimine rağmen para politikasının sıkı kalacak olması, TL tercihini destekleyecek. Ancak artan küresel belirsizlik, portföylerdeki yabancı para ve altın tercihinin devam etmesine neden olacak. Sene sonu için 43,5 makul bir seviye.

- Memlekette herkes ya ekonomist ya futbol yorumcusu. Sen ne dersin?

“Tesis değil, transfer” bakışına katılmıyorum. Alt yapıdan futbolcu yetiştirememek çok temel bir sıkıntı. Oyun okuyup takımı yönlendirebilen, ileri-geri hareketli kanat oyuncularının önemi anlaşılmıyor. Bir ara, tuttuğum takım için hazırladığım ideal 11’i de paylaşmak isterim. Mourinho’nun enflasyon tahmini varsa, onu da öğrenmekten memnuniyet duyarım. Pardon, soruyu mu yanlış anladım acaba?