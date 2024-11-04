Elektrik çarptı

Çin’de ilkokuldan itibaren, “sınıfın en iyisi ben olmalıyım” diye başlayan bireysel mücadele, ilerde çalıştıkları veya yönettikleri şirketlerin “en başarılı” olma savaşına kadar devam ediyor… Şu anda Çinli markalarının dünyadaki asırlık markaları “sollama” heyecanından ziyade, kendi aralarında “Çin’in en iyisi” olma kavgası var. Özellikle otomotivde yeni enerji NEV satışları, mühendislik ve pazarlama ile doğru yatırımların adeta bir karne notu olarak görülüyor.

Ekim ayı verilerinde Çinliler yine yeni rekorlar kırarken, liderliği açık ara farkla sürdüren BYD, bir ayda 500 bin teslimat eşiğini geçme başasına ulaşırken, tam elektrikli BEV satışlarında bile, 189.600 adetlik teslimatla en yakın rakibini iki misli geçti. BYD, PHEV kategorisinde ise %66,2 yıllık artışla 310.900 adetlere ulaştı.

İkinci sıradaki SGMW, Wuling markasının 94.995 ve küçük modelleriyle bilinen Hongguang markasının 42.165 adetle Ekim ayında herkesi şaşırttı.

Geely, kendi logosunu taşıyan modelleriyle 63.681 adetlik satışa ulaştı. Fakat, eğer Ekim’de 19.992 adede ulaşan Lynk&Co ve 25.049 adet teslim edilen Zeekr da hesaba katılsaydı, grup olarak 110 bin satışla Çin NEV üreticilerinin ilk üçünde yer alabilecekti.

Fakat, Çin'in en büyük ihracatçısı Chery, aşırı hızlı büyümesini devam ettirerek 71.330’a ulaştı ve NEV teslimatlarında üçüncü sıraya yükseldi.

Bronz madalyayı düşen satışlarıyla bırakan Tesla, 70 bin seviyesine geriledi.

Uzun menzilli SUV segmenti lideri Li Auto ise, Ekim ayı teslimatları 51.443’e gerilese de, Huawei Akıllı Mobilite İttifakı HIMA’nın AITO’yu geride bıraktı. Huawei şemsiyesindeki diğer Luxeed ve Stellato markalarının 41.643 adetlere ulaşması da dikkat çekici…

Uluslararası operasyonlarını genişleten GAC AION, satışlarını her ay %10’dan fazla artırarak 40.000 birimi aşıyor.

Stellantis ile ortaklığa başlayan Leapmotor da, Ekim’de geçen yılın aynı ayına göre%109,7’lik artışla 38.177 adetlik rekorunu kırdı.

Haval, Wey, Tank markalarından farklı olarak elektrifikasyona odaklı Ora markası ve plug-in hibrit modelleriyle GWM Great Wall Motor, 32.029 adet ile listeye ismini yazdırdı.

Changan’ın Deepal markası yüzde 10 büyüyerek 27.862… Changan’ın kendi logolu araçlarıyla toplam 24 bin adete ulaştığını, eğer 10 bini geçen AVATR ve 18 bini geçen Qiyuan satışlarıyla değerlendirilse 85 bini aşacağını da belirtelim.

XPeng, 23.917'lik yeni bir aylık rekor kırarken; bataryaları değiştirilebilen Nio ve alt markası Onvo Ekim ayında 20.976 adette kaldı.

Xiaomi de, 7 aylık tek modeli SU7 ile 20 bin teslimat gerçekleştirmiş.

SAIC’in Volkswagen ID modelleriyle 14.286 adette durması da notlarımız arasında… 11 bini geçen Arcfox ve aynı rakamlarla Voyah, 10.001 adete ulaşan IM ve peşlerinden gelen Neta, Yipai, Nammi ve Jiyue markaları… Hepsinin “adet kavgası”, aslında toplamda Çin’in iç ve dış elektriklenmiş araçlarla ilgili ticaret kapasitesini katlayarak büyütüyor!..

Bizde ise mild hibritler dahil tüm elektriklenmiş otomobil ve hafif ticarilerin Eylül ayındaki toplamı sadece 25.129 adetlerde idi… Yani sadece BYD’nin 20’de 1’i!..

Ekim ayındaki satış verileri, Çinli yeni enerji araçlarının gelecekteki müthiş büyüme potansiyelini bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye yatırımı açıklanması beklenen BYD’nin sektördeki dominant rolü, elektrikli araç dünyasının başrolündeki Tesla’nın bile rekabet stratejilerini gözden geçirmesine neden olacak!..