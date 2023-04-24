Elektriklilerde Çin avantajı

Çinli elektrikli otomobiller devasa yerel pazarlarının ardından şimdi de hem de global pazarlarda giderek popülerlik kazanıyor ve asırlık batılı otomobil üreticileri karşısında çok ciddi rekabetçi tehdit oluşturmaya başladı. Ancak, Çinlilerin elektrikli Avrupa otomobil endüstrisine karmaşık ve çok yönlü etkisinin olduğunu belirtmeliyiz.

Avrupalılar için potansiyel zorluk, Çinli elektriklilerin tüm Batılılardan daha düşük fiyatlandırılmış olmaları… Ayrıca Çinlilerin elektrikli araç teknolojilerine tüm dünyadan çok daha önce araştırma ve geliştirmeye çok önemli yatırımlar yapmış olmaları… Bu da yenilik ve teknik anlamında bazı Avrupalı üreticilerine yetişmelerini hatta onları geçmelerini bile sağladı…

Fakat, Avrupa otomobil endüstrisinin mühendislik tarihi ve marka tanınırlığı, kurulmuş tedarik zincirleri ve sadık bir müşteri tabanı avantajı da unutulmamalı. Ayrıca, Avrupalıların da artık elektrikli araç teknolojisine büyük yatırımlar yapmaları ve rekabetçi olmak için yeni modeller ve teknolojiler geliştirmeye hızla başlamış olmaları da Çinlileri biraz da olsa tedirgin ediyor.

Bu rekabetin, fiyatlandırma, yenilik ve marka tanınırlığı gibi çeşitli faktörlere bağlı olduğunu hatırlatırken, hızla büyüyen elektrikli araç pazarının birden fazla oyuncunun başarı elde etme imkanı sunacağını da söylemeliyiz.

En popüler ve 10 yıldır elektrikli üreten Çinliler, GAC, BYD, Xpeng, NIO ve Geely, modern ve şık tasarımları ve hatta değiştirilebilir piller ve gelişmiş otonom sürüş özellikleri gibi özellikleriyle Avrupalılar tarafından sevilmeye de başlandı. Rekabetçi fiyatları ve asıl elektrikli araç endüstrisine yönelik Çin devletinin desteği sayesinde güçlü büyümelerini sürdürüyorlar.

2023 Şangay Otomobil Fuarı da, güncel trendlerini ve gelişmelerini bir kez daha kanıtladı. Neredeyse hepsi ADAS tekniğini ekonomik paketlere koyabilmeleri, Avrupa tasarım modasına tam uygun çizgileri, karbon ayak izini azaltan geri dönüştürülmüş plastikler ve diğer çevre dostu malzemeler gibi sürdürülebilir malzemeleri kullanmaları, Çinlilerin Batılılar karşısında hiçbir eksiğinin kalmadığını kanıtlıyor. Bu arada Batılıların Çin’nin dominant doğal kaynak işleme kapasitesinden faydalanmak için, Volvo, Polestar, BMW gibi hatta Dacia’nın bile tam elektriklilerini orada üretmeye çalışmalarına şaşırmamak gerek. Son olarak İspanyol Cupra Tavascan'ın sadece Çin’de üretilecek olması, Çinlilerin elektriklilerde nasıl bir tekel oluşturduğuyla ilgili ciddi bir örnek…