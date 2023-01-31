Emekli olup çalışmaya devam etmek avantajlı

Ahmet Metin Aysoy

SGK E BAŞMÜFETTİŞ

Bu yazımızda, emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmeleri halinde 4/a sigortalıların mevcut SGK uygulaması açısından bilmelerinde yarar bulunan hususları açıklamaya çalışacağız.

İşe ara vermeden emekli olabilirsiniz

İşe ara vermeden, SGK’ya emeklilik sebebiyle işten ayrılış bildirimi yapılır. Ertesi gün sosyal güvenlik destek primine tabi olarak SGK’ya işe giriş bildirimi. Böylece işe ara vermeden emekli olabilirsiniz. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken husus şudur: işe giriş bildiriminizin muhakkak ‘’sosyal güvenlik destek primine’’ tabi olarak SGK’ya yapılması gerekmektedir. Çünkü, sosyal güvenlik destek primine tabi işe giriş bildirimi size, emeklilik maaşınız ile çalışma ücretini alma imkânı sağlayacaktır.

Emekli çalışan % 7,5 oranında daha az SGK primi öder

Ücretle çalışanın SGK primine esas brüt aylığından %15 oranında prim kesilir. Oysa, emekli çalışanın SGK primine esas brüt ücretinden sadece %7,5 oranında ‘’ sosyal güvenlik destek primi’’ kesintisi yapılır. Böylece, emekli çalışanın brüt ücretinden % 7,5 oranında daha az SGK prim kesintisi yapılmaktadır.

Söz gelimi;

- Emekli olup 6 ay daha çalışmaya devam ederlerse 6 ay x brüt ücret x % 7,5 oranında,

- Emekli olup 12 ay daha çalışmaya devam ederlerse 12 ay x brüt ücret x % 7,5 oranında,

daha az prim öderler.

- EYT Yasa teklifinde işçi açısından mevcut uygulama devam edecek.

EYT Kanun teklifinde işverene 5 puanlık prim indirimi var.

Mevcut uygulamada sosyal güvenlik destek primi işveren payından bir indirim yapılmamaktadır. EYT yasa teklifinde, emeklilik talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin, işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlanılması halinde, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinden 5 puanlık indirim yapılacak.