Enflasyonda ilk ayın verisi kötü sinyal verdi

Yılın ilk aylık enflasyonu 2025’in de zor geçeceğini gösteriyor. Sabit gelirliler enflasyon baskısını hissetmeye devam ederken, işverenler yıl ortasında yeni ücret artışı talepleri ile karşı karşıya kalacaklar.

- Ocak ayı enflasyonu piyasanın beklediğinden yüksek geldi. CNBC-e'nin anketine göre katılımcıların TÜFE'de medyan beklentisi ocak ayında aylık bazda yüzde 4,35, yıllık bazda yüzde 41,16 artış öngörüyordu. Ancak TÜİK'in dün açıkladığı verilere göre, TÜFE aralık ayında yüzde 5,03, yıllık bazda yüzde 42,12 artış gösterdi.

- Aylık enflasyon son 11 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, yıllık enflasyon son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu tabloda yıllık enflasyondaki baz etkisi kaynaklı düşüş yerine aylık enflasyona odaklanmak daha doğru olur.

- Enflasyonun ana eğiliminde önceki aylarda bir düşüş yaşanmıştı ama bu düşüş ocakta tersine döndü. Ekonomistlerin yakından takip ettiği mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler iyi çıkmadı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE ocak ayında yüzde 3,38 arttı. Oysa bir önceki ay artış yüzde 2,03 olmuştu. Merkez Bankası’nın geçen yılın başındaki yol haritasına göre mevsimsellikten arındırılmış ortalama aylık enflasyon 2024 mayıs sonrası dönemde önce yüzde 2,5’in altına, 2024 son çeyreğinde yüzde 1,5 civarına gerileyecekti; 2025 yılıyla birlikte ise yüzde 1 seviyelerine inecekti.

- Çekirdek enflasyon göstergeleri de olmasını istediğimiz seviyelerde değil. Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 5,59 arttı.

- Merkez Bankası enflasyonun ana eğilimindeki yükselişin “ilk çeyreğe özgü” olduğunu belirtiyor. Ancak öyle ya da böyle, bu rakamlar Banka’nın yıl sonu hedeflerine ulaşılmasının çok zor olduğunu gösteriyor. Yüzde 21’lik 2025 sonu hedefinin tutturulabilmesi için yılın geri kalan 11 ayında aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,3 olması gerekiyor.

- Bu veriler ışığında, daha önce baz senaryo olarak kabul edilen enflasyonun yıl sonunda yüzde 30’un biraz altında kalması, şimdi iyimser senaryo haline gelebilir.

- Hedefler ve tahminler daha yılın başında güvenilir olmaktan uzaklaşıyor. Enflasyon raporları açıklandığında yukarı yönlü revizyonlar görebiliriz.