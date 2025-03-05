Enflasyonu geçen fonlar ve önümüzdeki dönem beklentileri

Şubat ayının enflasyon verisi beklentilerin altında geldi ve piyasalar bir nebze rahatladı. Aylık enflasyon %2,27 olurken, yıllık enflasyon %40’ın altına geriledi. Bu gelişme faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi ve riskli varlıklarda önemli fiyatlamalara yol açtı. Yatırımcılar açısından enflasyonun üzerinde getiri sağlayan fonları belirlemek kritik hale gelirken, önümüzdeki dönemde hangi yatırım araçlarının öne çıkacağı da merak konusu.

Şubat enflasyonunu geçen fonlar

Şubat ayı enflasyonunu geride bırakan fonlara baktığımızda, altın, oyun sektörü, havacılık ve savunma hisselerine yatırım yapan fonlar, Avrupa piyasalarına yönelen fonlar ve para piyasası fonlarının öne çıktığını görüyoruz. Avrupa piyasalarında yılbaşından bu yana süregelen yükselişin arkasında Rusya-Ukrayna gelişmeleri ve savunma harcamalarının artacağı beklentisi var. Savunma içerikli fonların da benzer bir ivme yakaladığı dikkat çekiyor. Altın tarafında ise jeopolitik gerilimlerin azalmasına rağmen, Trump’ın ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatları yukarı çektiği söylenebilir.

Ocak ayında güçlü bir yükseliş sergileyen borçlanma araçları fonları, şubat başında açıklanan enflasyon verisiyle bir miktar değer kaybetti, ancak ayın sonlarına doğru faiz indirimi beklentilerinin yeniden kuvvetlenmesiyle toparlanmaya başladı. Eurobond içerikli fonlar ise kurdaki yükseliş ve Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin etkisiyle CDS’lerin gerilemesi sayesinde pozitif getiri sağladı. Son dönemde popüler hale gelen arbitraj fonları da yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Borsa İstanbul’da spot-vadeli fiyat farklarını değerlendiren ve düşük riskle mevduat üzeri getiri sağlamayı amaçlayan bu fonlar, enflasyonun üzerinde kazanç sağlamayı başardı.

Yıllık bazda enflasyonu geçen fonlar

Yıllık bazda enflasyonu aşmayı başaran fonlara baktığımızda, altın ve gümüş fonlarının yanı sıra para piyasası fonları, istatistiksel arbitraj fonları, bankacılık ve finans sektörü odaklı fonlar, borçlanma araçları fonları ve blok zincir temalı fonların güçlü bir performans gösterdiğini söylemek mümkün.

Bankacılık sektörü fonları, faiz indirimi beklentileriyle birlikte yükselirken, yurt dışı/içi bankalar ve sigorta şirketlerini de içeren finans temalı fonlar yatırımcılarına enflasyon üzerinde kazanç sundu. Bu performansta, yurt dışı bankalarda güçlü gelen bilançoların ve Trump’ın deregülasyona dair söylemlerinin etkisi olduğunu görüyoruz. Oyun sektörü fonları, pandemi sonrası artan dijitalleşme ve oyun sektöründeki reklam/oyun içi satın alma özelliklerinin gelişmesi ile birlikte ivmesini korudu. Blok zincir fonları, Trump’ın seçimi kazanmasıyla birlikte kripto paralardaki yükselişi takip etti. Ancak, şubat ayında Trump’ın beklenen düzenleyici adımları atmaması ve risk iştahının azalması nedeniyle geri çekilmeler yaşandı.

Hem aylık hem de yıllık bazda enflasyonu aşmayı başaran fonlar arasında altın, oyun sektörü, para piyasası fonları, finans temalı fonlar, istatistiksel arbitraj fonları ve borçlanma araçları fonları yer aldı. Bu fonlar, piyasanın değişen dinamiklerine karşı direnç göstererek yatırımcılarına kısa ve uzun vadede güvenli liman sağladı.

Önümüzdeki dönemde hangi fonlar enflasyon üzerine çıkabilir?

Önümüzdeki dönemde yatırım fonlarının seyri, faiz indirimi beklentileri, küresel piyasa dinamikleri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle şekillenecek. Faiz indirim süreci hisse senedi fonları açısından olumlu bir gelişme olabilir. Özellikle bankacılık sektörü ve BIST 30 ağırlıklı fonlara olan ilginin artması bekleniyor. Orta-Uzun vadeli tahvil fonları faiz indirimi sürecinde avantaj sağlayabilir, ancak kısa vadede dalgalanma riski taşıyor. Altın fonları, ABD-Çin ticaret savaşı, tarife belirsizlikleri ve küresel risklerin artışıyla güvenli liman özelliğini sürdürmeye devam edebilir. Blok zincir ve teknoloji fonlarının performansı ise Trump yönetiminin düzenlemelerine ve küresel yapay zeka rekabetinin seyrine bağlı olacak.

Enflasyon üzeri getiriyi aylık ve yıllık dönemde sağlamayı başaran para piyasası, borçlanma (Kısa vadeli/Özel Sektör) ve arbitraj fonlarında ise faiz indirimleri ile getiriler azalacak olsa bile enflasyon üzeri getirinin devam etmesi beklenebilir.

Önümüzdeki aylarda yatırımcılar, faiz indirim sürecini, küresel ekonomik gelişmeleri ve jeopolitik riskleri göz önünde bulundurarak portföylerini çeşitlendirmeye devam etmelidir. Enflasyonu aşan fonların başarısı, piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir, ancak yatırımcıların uzun vadeli perspektifle dengeli bir portföy oluşturarak değişen koşullara uyum sağlaması, en sağlam strateji olmaya devam edecek.