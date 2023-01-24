Eskiden hesabını bile yapmazdık şimdi bir pantolon 6 liraya kuruyor

YUNUS Akdaş’ın başkanlığını yürüttüğü Malatyalı İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) “Türkiye Yüzyılı Vizyonunda İş Dünyası Buluşması” için Tuna Çelik-Tuna Mobilya’nın sahibi olduğu Taksim Sofitel Otel’deyiz.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un konuşmacı olduğu buluşmaya katılanlar arasında AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, iş insanları Aziz Torun, Ahmet Çalık, Fehmi Çetinkaya, Turan Tuna, Nuri Tuna, Mehmet Metin Okur, Şahin Nalbant, Nurettin Yaşar, Derviş Peker, Hazreti Akdemir, Vahap Tanrıverdi, Ahmet Ürkmezgil, Nurkan Nalbant, Adil Nalbant, Mehmet Çetinkaya, Murat Gönültaş, Hüseyin Bozkurt, Burhan Polat, Mustafa Paşahan, Ahmet Demezoğlu, Ahmet Güler, Zeki Baykal, Ömer Çokyaşar, Bilal Aslan, Ahmet Turan Koçer, Kadir Eriş, Dr. Nevzat Elmalı vardı.

AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık, Malatya’nın 2022 yılı ihracatının 455 milyon dolar olduğunu belirtti:

- Hedefimiz Malatya’yı yıllık ihracatı 1 milyar dolar olan iller ligine yükseltmek.

Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakan Muş’tan destek istedi:

- Malatya’nın ihracatta 1 milyar doları yakalamak için desteğinize ihtiyacı var.

Mehmet Muş, dünyadaki belirsizliğin etkisini, Türk müteahhitlerinin yurtdışında aldığı işlerin hacminden verdi:

- Müteahhitlerimiz 2021 yılında 30 milyar dolarlık yeni proje üstlendi. 2022 yılında bu rakam 18 milyar dolara düştü. Bu durum dünyadaki belirsizlikten kaynaklanıyor.

Enflasyona işaret etti:

- Yüksek enflasyon elbette kontrol altına alınacak. Fiyat istikrarı sağlanacak. Ancak, bu da biraz zaman alabilir.

Muş, buluşmanın basına kapalı bölümünde soruları yanıtladı. Şahtaş Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Deha Şahintürk, soru sorarken öncelikle yaşadığı sıkıntıyı ortaya koydu:

- Enerji ve işçilik olmak üzere yükselen maliyetlere dayanamaz hale geldik. Fiyat tutturamıyoruz. Biz de fabrikayı bir süre kapatmak zorunda kaldık.

Deha Şahintürk’ü dinlerken 2012 yılı Haziran ayını anımsadım. Kenan Işık’ın oğlu Ahmet Işık’ın nikahında aynı masayı paylaştığımız Şahintürk Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Şahintürk sordu:

- Şanlıurfa’ya yatırıma gidilir mi?

Ardından sorusunu açtı:

- Malatya’da İkinci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 80 milyon lira yatırımla penye iplik fabrikası kuruyorum. İnşaat bitti, makineler yolda. Yeni pakette tekstil ve konfeksiyon yatırımlarına sadece 6’ncı bölgede teşvik verileceğini gördüm. Kafam karıştı.

Malatya’daki yatırımı 6’ncı bölgedeki Şanlıurfa’ya kaydırmayı düşündüğünü söylerken dönemin TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Mücahit Fındıklı yanımıza uğradı, konuyu öğrenince Şahintürk’ü frenlemeye çalıştı:

- Sakın Malatya’dan vazgeçme. Ekonomi Bakanımız Zafer Çağlayan’la konuşuyoruz. Bir çözüm yolu bulunur.

Fındıklı yanımızdan ayrılınca dönemin İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) BaşkanıHikmet Tanrıverdi, tavsiyenin ötesine geçti:

- Malatya’daki inşaatı biten fabrikayı başkasına sat. Sen Şanlıurfa’ya git.

Şahintürk, Malatya’yı düşünmesinin nedenine işaret etti:

- Kahramanmaraş’ta da bir fabrikamız var. O da zar zor yürüyor. Bu kez memleketimiz Malatya’ya yatırım yapalım istedik.

Malatya’da fabrikaları olan LC Waikiki’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de Tanrıverdi’ye katıldı:

- Bırak Malatya’yı, doğru Şanlıurfa’ya git.

Şahintürk, o günlerde tereddüt yaşasa da Malatya’ya yatırımı tamamlayıp üretime geçmişti. Toplantı sonrasıİlhan Şahintürk’ü aradım:

- Malatya’daki fabrikada üretimi durdurmak zorunda kalmışsınız. Üzüldüm.

İlhan Şahintürk, Malatya’ya yatırım sonrası Kahramanmaraş’taki fabrikayı sattıklarını anımsadı:

- Borçlarımızı temizlemeye gayret ettik. Şu anda maliyetler bizi çok sıkıştırıyor. Özbekistan, bizim yarı fiyatımıza aynı ipliği satıyor. Bu durumda ürettiğimiz ipliği satamıyoruz.

MİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Fuat Kaplan’ın cenazesinde Baykanlar Tekstil ve Otomol’un patronuOsman Baykan’la karşılaşınca sordum:

- Şahintürk Tekstil, Malatya’da üretimi durdurmuş. Sizin Malatya’daki fabrikada durum nedir?

Yanıtı şöyle oldu:

- 6’ncı aya kadar dayanacağız. Sonra biz de üretime mola verebiliriz.

Maliyetlerdeki artışa örnek için denim pantolonunu gösterdi:

- Bu pantolonun kurutma maliyeti 6 lira. Daha önce kurutma hesabını yapmazdık. Yani, toplam maliyeti etkileyen bir bedel çıkmazdı. Bugün pantolon başına kurutma maliyeti 6 liraya ulaşmış bulunuyor.

2021 yılında dışarıdan yönelen taleplere yetişemez durumda olan tekstil ve konfeksiyon sektörü, maliyet baskısı ile kur çıkmazı arasına sıkışmış görünüyor…

Çıkış yolu bulunur mu?

200 bin lira ile yola çıktı, eğitim merkezi 20 milyon liraya bitti

MALATYALI İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) cumartesi günü Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla gerçekleşen toplantısı başlarken, ekrana 3 dakikalık bir video yansıdı:

İnönü Üniversitesi Mustafa Kaplan Okul Öncesi Eğitim ve Kültür Merkezi…

Geçen Cuma günü MİAD Yönetim Kurulu WhatsApp yazışmalarında üzücü haber duyuruldu:

Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Fuat Kaplan vefat etti.

MİAD Başkanı Yunus Akdaş, dernekteki çalışma ekibini yönlendirmişti:

- Cumartesi günü cenaze öncesi gerçekleşecek toplantımızda Fuat Kaplan kardeşimizi İnönü Üniversitesi’ne kazandırdığı okul öncesi eğitim yuvasının görüntülerini izleyerek analım.

Fuat Kaplan, merkezin temel atma töreninde şu mesajı vermişti:

- Okul öncesi eğitim, çocukların eğitim öğretim döneminin altın çağını oluşturuyor. Malatya’da böylesi bir ihtiyaç olduğunu öğrendiğimde memleketime bu eseri kazandırmak istedim.

MİAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nevzat Elmalı, videoyu izledikten sonra bilgiyi verdi:

- Fuat Kaplan’ı vefatından iki gün önce hastanede ziyarete gittim. İnönü Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim ve Kültür Merkezi’ni yaptırmış olmaktan dolayı çok mutluydu. Öğrendim ki iş 200 bin liralık bir bağışla başlamış. Merkezin tamamlanması 20 milyon lirayı bulmuş.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Kızılay, sosyal medyada Form Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Kaplan’la ilgili şu mesajı yayınladı:

- Mustafa Fuat Kaplan, yaptığı hizmet ve bağışlarla hep hayırla yad edilecektir. Mekanı cennet olsun.

Fuat Kaplan’a Allah’tan rahmet diliyorum…