Ev tekstilinde öne çıkan babasına çaktırmadan hazır giyim markası yarattı

DENİZLİ merkezli Modeko Tekstil’in Kurucusu, Denizli İhracatçılar Birliği’nin (DENİB) 2010-2018 dönemi Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2014-2018 dönemi Başkanvekili Süleyman Kocasert’in kızı Elif Kocasert, Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisiyken ilk hedefini şöyle belirledi:

- Akademisyen olmalıyım.

Çok geçmeden şöyle düşündü:

- Önce ne olmak istemediğime karar versem daha iyi…

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı’ya bir anlamda mentörü gibi danıştı.Ali Sabancı, staj önerdi:

- Gel Pegasus’ta çalış…

Elif Kocasert, böylece stajyer olarak ilk iş deneyimini Pegasus’ta gerçekleştirdi. Sonraki yıl tekstil-hazır giyim sektörüne yöneldi:

- Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Teşkilatı’nın (EURATEX) yönetiminde yıllarca ülkemizi temsil eden, Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin’in Tureks adlı şirketinde part time çalışmaya başladım.

Araya pandemi girince Tureks’te çalışmaya ara verdi. Pandemi sırasında evde geçirdikleri günlerde mimar olan annesinin çekmecesinde sakladığı tasarımları incelemeye başladı. Annesinden izin istedi:

- Bu tasarımları hazır giyim ürünlerinde kullansak mı? Örneğin plajda giyilebilecek tarzda kimono yapsak, ne dersin?

Annesi hem vize verdi, hem de markanın adını belirledi:

Eliphe…

Bu ismin her dilde “Elif” okunduğunu anlayınca hemen marka tescili için başvuruda bulundu. Çoğu plajda giyilebilecek 100 parçadan oluşan ilk “Eliphe” koleksiyonunu Denizli’de ürettirdi. Bu aşamaya kadar marka yolculuğuna çıktığını babasından gizledi. Koleksiyon hazır olunca babasına gösterdi. Süleyman Kocasert, kızı Elif’in girişiminden mutlu oldu:

- Yolun açık olsun kızım…

6 ayda 100 parça ürünü Instagram üzerinden pazarlayarak sattı. Koleksiyonun devamını getirdi. “Eliphe”in ilk yılı kafa kafaya tamamlanınca Süleyman Kocasert kızına tavsiyede bulundu:

- Gel “Eliphe”i daha yukarı taşıyalım…

Elif Kocasert, babasının arkadaşları Süleyman Orakçıoğlu (Damat-Tween), Volkan Atik (Avva) ve İsmail Kutlu (Gizia) ile görüştü. “Eliphe” koleksiyonu Gizia’nın Nişantaşı, Yalıkavak mağazalarına girdi. Aynı zamanda Trendyol’da da satışları devreye girdi.

Süleyman Kocasert, bir yurtdışı seyahatinden dönüşünde Denizli’ye geçmeden önce aradı, Şeref Oğuz’la birlikte buluştuk. Yanında kızı Elif de vardı. Elif Kocasert, girişim öyküsünü özetleyip sürdürdü:

- İşi büyütmek için kaynağa ihtiyacım oldu. Babam, “Destek veririm ama şirketinden hisse alırım” dedi. Ben de, “Hisse vermem, senden babam olarak faizsiz kredi açmanı bekliyorum. Borcumu da kısa sürede öderim” yanıtı verdim. Nitekim Aralık ayında ödemeye başlıyorum.

Babasından istediği borcu alırken ortaklık konusundaki planını da paylaştı:

- Şu anda şahıs firmasıyım. 6 ay sonra limited şirketimi kuracağım. İhracata başlayıp, EBİTTA’da iyi bir noktaya gelmeden şirketime ortak almayı düşünmüyorum.

Pandemi döneminde online olarak Harvard Üniversitesi’nde girişimcilik eğitimi aldığını bildirdi:

- Genç girişimcilere vergi desteği vardı. Şahıs firması olarak yola çıkınca bu destekten de yararlanma şansım oldu.

Markayı, Instagram’da “Elphe Nation” olarak öne çıkardığını kaydetti:

- Kadın ağırlıklı mayo, plajda giyilecek şortlar, kimono, pareo gibi ürünlerimiz vitrinde yer alıyor. Ayrıca erkek koleksiyonu da oluşturmaya başladık. El dokuması peştamal de ürünlerimiz arasında yer alıyor. Peştemali babamın şirketi Modeko’da ürettiriyorum.

Elif Kocasert, üniversiteye başladığında “Akademisyenlik” hedefiyle yola çıksa da, “Önce ne yapmak istemediğimi anlamalıyım” derken “girişimci” olmayı seçti…

Yolu açık olsun…

Çocuklarınızın yuvasını yönetmeye kalkmayın

BİR süre önce Taha Grubu ve LC Waikiki’nin ortaklarından İsmail Kısacık’tan davetiye geldi:

- Sena & Safa, bu özel günümüzde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Pınar & Murat Nakipoğlu, Güner & İsmail Kısacık.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun kıydığı nikahın şahitleri arasında LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ile Çetin Civata’nın ortağı Mustafa Tecdelioğlu da yer aldı.

Konuklar arasında görebildiklerim şu isimler oldu:

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, iş insanları Ahmet Çalık, Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Süleyman Çetinsaya, Nurettin Eroğlu, Yaşar Küçükçalık, Burhan Polat, Ahmet Demezoğlu, Yunus Akdaş, Şenol Erdoğan, Rıdvan Mertöz, Mustafa Mertöz, Hazreti Akdemir, Nurettin Yaşar, Ömer Çokyaşar.

ESENLER Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sena ile Safa’nın nikahını kıyıp, evlilik cüzdanını geline teslim ettikten sonra şu gözlemini paylaştı:

- Belediye başkanı olarak nikah kıyarken, evliliklerin devamlılığı konusunda da gözlem yapıyorum. Boşanmaların arttığını üzülerek gözlüyorum. Boşanmaların nedenleri arasında üçüncü tarafların müdahalesinin yer aldığı dikkatimi çekiyor.

Ardından ailelere tavsiyeye geçti:

- Gelinin anne-babası, damadın anne-babası, çocuklarınızın yuvasını yönetmeye kalkmayın. Bu tür müdahaleler, onların yuvalarını tehlikeye sokuyor.

Safa Kısacık’a döndü:

- “Evet” derken sesin oldukça gür çıktı. Bu son ses yükseltmen olsun…

Sıra Sena & Safa çiftine çocuk tavsiyesine geldi:

- Yuvayı bereketli kılan çocuklardır. En az 5 çocuk olmalı.

Bu tavsiyesi üzerine gelinin bakışlarına takıldı:

- Gelin hanım çok ters baktı…

Sonra ekledi:

- Allah ailenize, topluma, ülkemize faydalı evlatlar yetiştirmenizi nasip etsin. Ben yine de en az 5 çocuk tavsiye ediyorum.

Karşımda oturan Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş, 5 çocuk tavsiyesine şu yorumu yaptı:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En az 3 çocuk” diyor ama Tevfik başkan tavsiye edilen çocuk sayısını yükseltmiş görünüyor.

Malatya’da 220 dönüme kurulacak çarşı için 10 bin fore kazık çakılacak

SENA & Safa Kısacık çiftinin nikahında Malatya’daki ER TV’nin sahibi, lojistik sektöründe faaliyet gösteren Şenol Erdoğan’a kentteki durumu sordum, özetledi:

- Biliyorsun Malatya’nın ticaretinin döndüğü çarşı bölgesi 6 Şubat depremlerinde neredeyse tamamen yıkılmıştı. Yapıma Bakırcılar Çarşısı’nın temelini atarak başladılar. Dükkanlar ikişer kat olduğu için ilk aşamada normal temel düşündüler.

Malatya’da birçok yerde 3-4 metrede su çıktığını anımsattı:

- Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, tüm çarşı alanına fore kazık çakılmasının gerektiğini gördü. Şimdi 220 dönüm alana 10 bin fore kazık çakılacak. Dükkanlar o kazıkların çakılması sonrasında inşa edilecek.

Bu karar, depremden ders çıkarıldığını gösteriyor…