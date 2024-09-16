Fed kararı öncesi piyasalar

Dünya borsalarında teknoloji ile başlayan alışlar genele yayılarak devam ediyor. Beklentilerden yukarıda gelen üretici fiyatları piyasaların keyfini kaçırmak için yeterli olmadı. New York Fed Başkanı Dudley’in 50 baz puan indirimini destekleyen konuşması üzerine tahvil ve hisse piyasalarında eşanlı alışlar görüyoruz.

Biz hala 25 baz puan indirim bekleyen gruptanız ama piyasalar Dudley’in konuşmasını ciddiye alıyor. Fed vadelileri yüzde 50 ihtimalle 50 baz puan indirim fiyatlarken hisse senedi piyasasında dev şirketlerden küçüklere rotasyon öne çıkıyor. Uzun zamandan beri ilk defa küçük hisse ağırlıklı Russell büyük hisse ağırlıklı S&P endeksini yeniyor.

Fed’in adım büyütmesi beklentisinden en çok yararlanan varlık grubu altın, en çok zarar gören ise ABD doları. Spot altın yeni zirve yaparken, altın madenlerinin haftalık getirisi yüzde 10’a ulaştı. Dolar temmuz sonundan beri neredeyse istikrarlı bir şekilde geriliyor. Doların Japon yenine karşı son üç aydaki değer kaybı yüzde 10’u geçmiş durumda.

Gelişmekte olan ülke paraları güvercin Fed, zayıf dolar ikilisini sevdi. Brezilya pezosu, Güney Afrika randı, Meksika pezosu ve Türk lirası ağustos fırtınasındaki kayıpları büyük ölçüde geri aldı. Yen ile fonlayarak gelişmekte olan ülke paralarında alınan pozisyonlar büyük ölçüde kapandı.

Gelişmekte olan ülke merkez bankalarının hepsi güvercin Fed korosuna katılmıyor. Ekonomisi ısınan ve enflasyonu yüksek kalan Brezilya’nın 3.5 yıl sonra ilk kez çarşamba günü faiz artırması bekleniyor. Enflasyonu tahminlerle uyumlu gerileyen Güney Afrika’nın faiz indirmesi bekleniyor. Kamu zamlarıyla dezenflasyon sürecine mola vermek durumunda kalan Türkiye'nin politika faizini eylülde sabit tutması öngörülüyor.

Borsa İstanbul gecikmeli de olsa Fed rüzgarından yararlanmaya başladı. Haftanın son iki günü kapanışa doğru gelen alımlarla endeks 9.700 seviyesinin hemen altında kapattı. Perşembe günü bankalar ile başlayan alışlar cuma günü sanayi hisseleri ile devam etti. Ancak alışın son iki saat ile sınırlı olması, yüksek hacim ile teyit edilmemesi ve yabancı yatırımcının genelde satış yönünde olması nedeniyle yükselişin 10 bin seviyesinin üzerine doğru devam edeceğine henüz ikna olmadık.

Önümüzdeki haftalarda piyasanın yönünü belirlemekte Merkez Bankalarının faiz indirim patikaları etkili olacak. Fed’in 50 baz puan faiz indirdiği bir senaryoda S&P’nin 6.000 hedefine doğru yolculuğu devam eder. Yükselişte küçük hisse ağırlıklı Russell muhtemelen S&P’ye göre daha güçlü olur.

Borsa İstanbul güvercin Fed ile şahin Türkiye Merkez Bankası arasında gidip gelerek yeniden 10 bin seviyesini aşmayı deneyecek. Piyasa beklentisi Merkez Bankası'nın ekim veya kasım ayından başlayarak faiz indirmesi. Biz faiz indirimine aralık ayında başlanacağını tahmin ediyoruz.

Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne başlamak için üç iyi gözleme ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Eylül enflasyonu eğitime yapılan yüksek zamlar ve inatçı hizmet enflasyonu yüzünden iyi bir veri olmayacak. Ekim, kasım gerçekleşmeleri ve aralık beklentisi iyi olursa Merkez Bankası Aralık toplantısında 200-250 baz puan indirim ile kapıyı açabilir ve en az 2.000 baz puanlık bir indirim döngüsü görürüz. Son çeyrek verileri iyi gelmezse faiz indirimi 2025 ilk çeyreğine ertelenir.

Bizce önemli olan Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne doğru zamanda başlaması. Enflasyonun tahminlere uygun gerileyeceğine piyasaların ikna olduğu bir zamanda yapılan bir faiz indirimi kur, hisse ve tahvil piyasası pozitif tepki verir. Doğru vaktinden çok önce yapılan bir faiz indirimine ise tam tersine negatif bir tepki görürüz.