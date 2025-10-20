Finansın yeni dili: Kârdan değere geçiş

Türkiye varlık yönetimi sektöründe ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlayan Gelecek Varlık Yönetimi, 20. yılında finansal gücünü toplumsal fayda ve iklim bilinciyle buluşturuyor. Genel Müdür Sezin Ünlüdoğan, “Sürdürülebilir büyümeyi ekolojik dengeyle uyumlu kılarken mümkün olan en fazla borçluyu ekonomiye geri kazandırmak istiyoruz” diyor.

Gelecek Varlık Yönetimi, 20. kuruluş yılında önemli bir dönüm noktasına imza attı. Türkiye’de sektörün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlayan şirket, finansal başarılarını toplumsal fayda, çevresel sorumluluk ve etik yönetimle birleştirerek yeni bir yol haritası çiziyor.

Genel Müdür Sezin Ünlüdoğan, “Sürdürülebilirlik Raporumuz, yalnızca bir şeff afl ık belgesi değil; uzun vadeli değer yaratma hedefimizin de kurumsal çerçevesi” diyor. Deloitte danışmanlığında, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS 1 ve 2) ile SASB metriklerine uygun olarak hazırlanan rapor, sektörde yeni bir dönemin habercisi.

“Sorumlu finans anlayışını kurumsallaştırıyoruz”

Ünlüdoğan, sürdürülebilirliğe geçiş sürecini, şirketin DNA’sına işleyen bir dönüşüm olarak tanımlıyor: “20. yılımızda yayımladığımız raporla, yalnızca finansal performansa odaklanan bir modelden çıkıp çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) ilkeleriyle uyumlu bir sorumlu finans yaklaşımına geçtik. Bu yaklaşım, hem yatırımcılarımıza hem müşterilerimize uzun vadeli güven yaratıyor.”

Bu anlayış doğrultusunda Gelecek Varlık Yönetimi bünyesinde bir Sürdürülebilirlik Komitesi kuruldu. Yönetim Kurulu gözetiminde faaliyet gösterecek komite, sürdürülebilirlik stratejisinin şirket genelinde uygulanmasını sağlayacak.

20. yılı taçlandıran sosyal etki projesi: Gelecek Senin

Finansal istikrar kadar sosyal etki alanında da güçlü adımlar atan şirket, YenidenBiz Derneği iş birliğiyle “Gelecek Senin” mentorluk programını hayata geçirdi. Program kapsamında 20 yönetici, kariyerine ara vermiş 20 kadına birebir mentorluk yaparak iş yaşamına dönüşlerine destek olacak. Ünlüdoğan, “Kadınların iş gücüne katılımını artırmak, sürdürülebilir kalkınmanın ön koşulu” diyor ve bu adımın, Fiba Grubu’nun “Yük Olmasın” projesiyle de bütünleştiğini vurguluyor.

Finansal büyüme ile sürdürülebilirlik el ele

2025’e güçlü bir bilanço ile giren Gelecek Varlık Yönetimi, yılın ilk yarısında net kârını yüzde 27,2 artırarak 724,4 milyon TL’ye, tahsilatını ise 2 milyar 708 milyon TL’ye yükseltti. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK’ü yüzde 49,4 artışla 1 milyar 544 milyon TL, özkaynakları ise yüzde 47,3 artışla 3 milyar TL seviyesine ulaştı.

Ünlüdoğan’a göre bu başarı, sürdürülebilirliğin finansal performansla çelişmediğinin kanıtı:

“Finansal büyüme hedefl erimizi, sürdürülebilirlik ilkeleriyle dengeliyoruz. Veri güvenliğinden operasyonel verimliliğe kadar tüm süreçlerimizi sürdürülebilir şekilde yönetiyoruz. Türksat Data Center iş birliğimiz, alternatif veri merkezi kurulumumuz ve iş sürekliliği tatbikatlarımız bu yaklaşımın örnekleri.”

Ünlüdoğan, Gelecek Varlık’ın 20 yıllık deneyimini, geleceğe dönük bir sorumluluk çağrısıyla özetliyor: “Bizim işimiz yalnızca tahsilat yapmak değil; finansal sisteme yeniden kazandırdığımız her bireyle ekonomiye canlılık kazandırmak. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız, sadece çevreyle ilgili değil; aynı zamanda toplumsal refahı, etik iş yapış biçimlerini ve finansal kapsayıcılığı da içeriyor.”

Fiba Grubu’nun bir iştiraki olarak faaliyet gösteren Gelecek Varlık Yönetimi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda finansal büyümeyi toplumsal faydayla birleştirmeyi hedefl iyor.

Ünlüdoğan son olarak şunu vurguluyor: “Yatırımcılarımız artık yalnızca finansal performansa değil, kurumsal değerlere ve topluma sağlanan faydaya da bakıyor. Biz de bu güveni, sorumlu finans yaklaşımımızla pekiştiriyoruz.”

Dört temalı sürdürülebilirlik stratejisi

Gelecek Varlık’ın sürdürülebilirlik stratejisi dört ana tema üzerine inşa ediiyor:

-İklim Odaklı Gelecek: Enerji verimliliği, iklim senaryoları, atık yönetimi ve sıfır atık uygulamaları.

-İnsan Odaklı Gelecek: Hibrit çalışma modeli, iş-yaşam dengesi, kapsayıcı istihdam politikaları.

-İnovasyon ve Gizlilik Odaklı Gelecek: Dijitalleşme, veri güvenliği ve teknolojik altyapı yatırımları.

-Etik ve Sorumluluk Odaklı Gelecek: Şeff afl ık, hesap verebilirlik ve kurumsal politikaların güçlendirilmesi.

Kadın istihdamında örnek bir oran

600’ü aşkın çalışanı bulunan Gelecek Varlık Yönetimi’nde kadın çalışan oranı yüzde 66. Yaş ortalaması 34 olan kurumda, kadınların kariyer gelişimi mentorluk, eğitim ve hibrit çalışma modelleriyle destekleniyor. Ünlüdoğan, “Bu işte lider olmamızın arkasında güçlü bir ekip ruhu ve kapsayıcı bir kurum kültürü var” diyor.