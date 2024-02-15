Fiyat istikrarı hayal mi?

Ekonomi yönetimimizin kutsal kâseyi arar gibi peşinde olduğu bir ideal var: Fiyat istikrarı... Ama bu, gerçekten ulaşılabilir bir hedef mi, yoksa Sisifos’un kayayı tepenin zirvesine çıkarma çabası gibi bir hayal mi? Fiyat istikrarı, tüketicilerin, yatırımcıların ve üreticilerin geleceği öngörebilmesi için kritik öneme sahip.

Ancak, son zamanlarda küresel ekonomik dalgalanmalar, jeopolitik gerilimler, fiyatların ne kadar hızlı ve tahmin edilemez şekilde değişebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Buna bir de kendi içsel çözümsüzlüklerimiz eklenince istikrarı aramak epey zorlu hale geldi.

KARARLILIK, KARARSIZLIKLA YÜRÜR…

Kararlılık; ikrar, oturma, yerleşme, sürgit… Düzene girmek, tahmin edilebilir olmak... Düzenlilik halidir istikrar. İstikrar, sonsuza dek var olamaz. Dünya, istikrar peşinde koşarken kararsızlıklarla yürür. İstikrar bir özlemdir. Ancak canlıda istikrar, zamana bağlı bir anlatımdır.

Uzun dönemde hepimiz ölüyüz ve ancak mezarda istikrar bulacağı söylenir hayatın… Oysa orada dahi döngü sürecinde sürekli devinim söz konusudur. Kısaca istikrar; bir yaklaşım, bir kabul, bir varoluş öyküsüdür. Sonlu hayat içinde sonsuzluğu arama sevdasıdır. Bulamasak dahi arayışımızın adıdır.

İKİ SORU İKİ CEVAP - İstikrar üzerine…

* Ekonomide istikrar ne ifade eder?

Ekonomide istikrar, arzulanan bir durumdur. Ancak bu istikrarın büyüme yönünde sürmesi arzulanır. Dış ticareti sürekli fazla veriliyorsa bu iyi bir şeydir. Ancak sürekli açık veren ticaretteki istikrar, arzu edilen bir durum değildir. Hele ki OVP tahmini -42,5 milyar $ iken -45,2 milyar $ açık vermek tahminlerin de üzerine çıkmak demektir.

* Bir toplum için istikrar nedir?

Ekonomide olduğu kadar siyasette ve toplumsal barışta istikrar, ortak arzumuz halini alır. Devletin bekası, istikrarı besleyen kurumlar üzerinden yürür. Eğer bir ülkede, istikrarın çimentosu olan adalet yoksa o ülkede sürgit istikrar olmaz ve ülke dağılmaya yol tutar.

not - İSTİKRAR BİZİ VAR EDEN YARIN VAADİDİR

Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 yıldız, tarihte kurduğumuz 16 devletin varlığına işaret eder ve toplumsal gurur kaynağı gibi algılanır. Fakat aynı forsa bakarak, şu anda var olmayan bu 16 devlete dair istikrar sorununu da tanımlamak mümkündür.

Kişinin kariyerinde istikrar, dikkate alınabilir. Devamlı iş değiştiren, hiçbir işte dikiş tutturamayanın kariyerine “istikrarsız” notu düşülebilir. Kararı nerede kıldığın; istikrarın kalitesini sunar bize… Eğer değer üretme yolunda kararlılık söz konusu ise istikrarın alkışlanacaktır. Ancak devamlı sorun çıkarma üzerine bir tutum söz konusu olduğunda istikrar eksiğinden söz edeceğiz.

Düzenlilik içinde sürüp gitme; her vakada arzulanmayabilir. Sistem sizi kölelik üzerine tanımlamış ise istikrarı kendi elinizle bozar, özgürlüğe doğru hareket edebilirsiniz. İstikrar, bizi var eden bir yarın vaadidir. Eğer böyle bir yarın vaadi yoksa istikrar; bozulasıdır. Bize değer sunan her dinamik, istikrar talebi taşır. Değilse, o yerde karar kılmak, düşük yoğunluklu ölüm olacaktır.

Sonuç olarak, fiyat istikrarı, ekonomik politikanın ulaşmaya çalıştığı bir idealdir, ancak bu idealin sürekli olarak tehdit altında olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle, fi yat istikrarına ulaşmanın hayal olup olmadığı sorusuna verilebilecek en iyi yanıt, belki de bu hedefe ulaşma yolunda karşılaşılan zorlukların ve bu zorlukların üstesinden gelme çabalarının bir yansımasıdır. Fiyat istikrarı, tam olarak ulaşılamayan bir hedef olabilir, ancak bu, peşinden gitmeye değmeyecek anlamına gelmez.