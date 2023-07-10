Fiyat kırmaca

2023 ilk yarısında elektrikli otomobil satışları 500 bine yaklaşan ABD’de Model Y 200.507 ve Model 3 112.791 adet satılarak Tesla’nın 329.137 adetlik ilk altı aylık rekorunda başrol oynamışlar.

ABD merkezli diğer otomobil üreticileri ise, General Motors markaları 36.024, Ford 25.709, Rivian 20.586 ve Lucid yaklaşık 4 bin adetle Tesla’yı çok geriden takip ediyorlar. Hyundai ve Kia ise Haziran sonuna kadar 22.139 adede ulaşırken, Volkswagen ID’ler 16.448, Audi e-torn’lar 10.087 adetlere ulaşmışlar.

Bizler burada yıllık pazar, hafif ticariler dahil, 1 milyona ulaşır mı, diye tartışırken, ABD’nin bu yıl tam elektriklilerde milyon barajını geçeceğine kesin gözle bakılıyor… Sadece BYD’nin ilk yarı yılda 1,26 milyon satış yaptığı Çin’de ise 2023 NEV yani elektriklenmiş otomobil pazarının bu yıl 8 milyona büyüyeceği konuşulurken, o dev piyasada artık, rekabette artık fiyat kırmalar, ortalığı karıştırıyor… Avrupalı markaların CEO’ları, Çin’de pazarlanan elektriklilerde büyük indirimler yapıldığını eleştirseler de, kendileri de bu karlılığı yok eden ters rüzgara kapılıyorlar… Mesela; VW Çin, SAIC üretimi ID.3'ün fiyatını 125.900 RMB yani 15.989 Euro'ya eşdeğer bir tabana indirdi. Almanya'da 39.995 Euro'luk bir giriş taban fiyatıyla sunulan ID.3, elbette Almanca ve Çince versiyonları eşdeğer olmasa da ve Avrupa’da daha büyük bataryaya sahip olsa da; aynı model isminin neredeyse yarı yarıya fiyatlandırılmasıyla şaşırtıyor… Dünya pazarlarının her birine ayrı saf malzeme ve üretim maliyeti hakkında tahminleri de alt üst ediyor… Artık sadece adet yapmak mı önemli, para kazanmıyorlar mı, sattıkları her araçtan zarar mı ediyorlar, ticaret kurallarına göre üretim maliyetinin altında fiyat dampingi kabul ediliyor mu, gibi sorular aklımıza geliyor… Sonuçta; pazar payını korumak için fiyatları düşürerek kıyasıya mücadele etmek, artık daha öncelikli bir konu, gibi görünüyor…

Fakat, mantıklı olan, özellikle tam elektriklilerde rekabetçi fiyatlı ve çekici tasarımlı modelleri hazırlayıp, sunmak… Özellikle vergilerin astronomik seviyelere çıktığı Türkiye’de artık uzun menzilli C-SUV BEV’ler bile, genel için ulaşılamaz oldu!..

Keşke, daha ulaşılabilir, küçük bataryalı şehirli küçük elektriklilerin sayısı artsa!..