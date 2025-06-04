Fonlarda mayıs bereketi: Enflasyonu aşan getiriler ve ikinci yarı stratejileri

Mayıs ayı enflasyon verisi açıklandı. Beklentilerin %2 seviyesinde olduğu bir ortamda, aylık TÜFE %1,53 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %36'nın altına geriledi. Bu sürpriz düşüşle birlikte piyasada faiz indirimi beklentileri yeniden güç kazandı. Fon yatırımcıları açısından bu gelişme, portföyleri yeniden şekillendirmek ve enflasyonun üzerinde getiri sağlayan araçlara odaklanmak için önemli bir eşik olabilir.

Düşük riskli fonlar enflasyon üzerinde getiri sundu

Mayıs ayında yatırım fonları genel olarak yatırımcıyı memnun etti. Özellikle düşük riskli para piyasası, kısa vadeli borçlanma araçları ve bu grupların serbest içerikli fonları %4’ün üzerinde getiri sağlayarak enflasyonu geride bıraktı. Riskli fonlarda ise altın, yerli hisse ve sağlık teması dışında neredeyse tüm temalarda enflasyonun üzerinde getiriler izlendi. Yatırımcının düşük oynaklıkla reel getiri aradığı bu dönemde bu performans dikkat çekici.

ABD piyasalarında hikaye değişti

Nisan ayında ABD tarafında gündeme gelen yeni gümrük tarifeleri ve ardından gelen uzlaşı sinyalleri, yurt dışı hisse senedi fonlarına pozitif yansıdı. Mayıs ayı boyunca teknoloji başta olmak üzere dış piyasa temalı fonlarda %10’un üzerine çıkan getiriler dikkat çekti. Yapay zeka, yarı iletken ve robotik teknolojiler temaları yeniden ön plana çıktı. Özellikle ABD-Çin ve ABD-İngiltere arasındaki ticaret anlaşmaları ile Nvidia, AMD gibi çip şirketlerinin bilanço kaynaklı rallisi bu fonları yukarı taşıdı. Ayrıca yapay zeka yatırımlarıyla bağlantılı olan nükleer ve temiz enerji temalı fonlar da güçlü performans gösterdi.

Kripto etkisiyle blok zincir fonları öne çıktı

Kripto paralarda mayıs ayı boyunca yaşanan yukarı yönlü hareketlilik, blok zincir temalı fonlara da yansıdı. Bu fonlar doğrudan kripto paralara değil, bu alanda faaliyet gösteren şirket hisselerine yatırım yapıyor. Regülasyon tarafında yeni adım beklentisi ve kurumsal talepteki artış, Bitcoin ve benzeri varlıklarda sert yükselişleri tetikledi. Dolayısıyla, blok zincir fonları da enflasyonun üzerinde getiri sunan araçlardan biri oldu.

Tahvil fonlarına yeniden ilgi

Uzun süredir göz ardı edilen borçlanma araçları fonları da mayıs ayında güçlü bir geri dönüş yaptı. Gerek yurtiçinde gerekse yabancı yatırımcı nezdinde tahvile olan ilgi, bu fonlarda %5’i aşan getirileri beraberinde getirdi. Özellikle faiz indirimi beklentisinin artmasıyla orta ve uzun vadeli tahvil fonlarının yılın ikinci yarısında da öne çıkabileceği görülüyor.

İkinci yarıda ne bekleniyor?

Yılın geri kalanı için yatırım fonlarının seyri büyük ölçüde para politikasına bağlı olacak. Faiz indirimleri hisse senedi fonları açısından destekleyici olabilir. Özellikle banka hisselerine dayalı BIST 30 temalı fonlar bu süreçte cazip hale gelebilir. Benzer şekilde tahvil fonları için de olumlu bir zemin oluşabilir; ancak volatilitenin artabileceği kısa dönemler göz önünde bulundurulmalı.

Blok zincir ve teknoloji temalı fonların performansı ise başta ABD olmak üzere düzenleyici adımlara ve jeopolitik dengelere bağlı kalmaya devam edecek. Altın fonları, belirsizlik dönemlerinde yatırımcının güvenli limanı olmayı sürdürecek gibi görünüyor. Gümüş içerikli fonlar ise faiz indirimlerinin devamı ve küresel talebin canlanmasıyla daha yüksek getiri potansiyeli sunabilir. Ancak gümüşün volatil yapısı dikkate alınmalı.

Sonuç: Dengeli portföy, sürdürülebilir getiri

Enflasyon üzerinde getiri sağlayan para piyasası, arbitraj ve kısa vadeli borçlanma fonları, faizler düşse dahi yatırımcılara hâlâ cazip alternatifler sunuyor. Haziran ayında doğrudan bir faiz indirimi olmasa bile, faiz koridorunun daraltılması veya fonlamanın haftalık repo ile %46 seviyesine çekilmesi gibi teknik adımlar da “örtülü” bir faiz indirimi etkisi yaratabilir. Bu nedenle yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeye devam etmeleri ve uzun vadeli bakış açısını korumaları önemli. Unutulmamalı ki piyasa koşulları değişken olsa da, sağlam bir strateji her zaman kazandırır.