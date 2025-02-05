Fonlarda stopaj yükseldi: Yatırımcıları neler bekliyor?

Yatırım fonlarında %10 olan stopaj oranı, 1 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile %15'e çıkarıldı. Bu artış, hisse senedi yoğun fonlar haricindeki tüm fonları kapsıyor. Yani, 1 Şubat 2025 itibarıyla hisse yoğun fonlar dışında kalan fonlardan elde edilen kazançlardan %15 stopaj kesilecek. Peki bu değişiklik yatırımcılar için ne anlama geliyor?

Fonlarda stopaj nasıl işliyor?

Öncelikle, yatırım fonlarındaki stopaj mantığı oldukça basit. Alım-satımdan elde edilen kazançlar üzerinden stopaj doğrudan kesilir ve devlet payına aktarılır. Örneğin, 1000 TL’ye aldığınız bir fonu 1100 TL’ye sattığınızda, elde ettiğiniz 100 TL kazanç üzerinden %15 stopaj uygulanır ve hesabınıza 1085 TL geçer.

Son yıllarda yatırım fonlarının büyümesini sağlayan en önemli faktörlerden biri, stopaj avantajıydı. Yeni düzenleme sonrası bu büyüme aynı hızda devam edecek mi, yoksa yatırımcı ilgisi azalacak mı, bunu zaman gösterecek. Ancak önemli bir detay var; Yeni stopaj oranı yalnızca 1 Şubat 2025 sonrası alınan fonlar için geçerli olacak. Geçmişte alınan fonlar, alım tarihindeki stopaj oranına tabi olmaya devam edecek.

Hangi fonlar stopaj artışından etkilenecek?

Yeni düzenleme ile hisse senedi yoğun fonlar hariç tüm fonlar %15 stopaja tabi olacak. Önceki dönemlerde alınan aşağıdaki fonlarda ise alım tarihinde geçerli stopaj oranı uygulanacak.

Para Piyasası Fonları

Borçlanma Araçları Fonları (Eurobond ve Yabancı fonlar hariç)

Fon Sepeti Fonları (Yabancı içerenler hariç)

Kıymetli Maden Fonları

Katılım Fonları (Döviz Kira Sertifikaları hariç)

Önceki stopaj oranlarına göre geçiş süreci şu şekilde olacak:

23.12.2020 - 30.04.2024 arasında alınan fonlar için %0 stopaj

01.05.2024 - 31.10.2024 arasında alınan fonlar için %7,5 stopaj

01.11.2024 - 31.01.2025 arasında alınan fonlar için %10 stopaj

01.02.2025 sonrası alınan fonlar için %15 stopaj

Örneğin, 23.12.2020 ile 30.04.2024 arasında aldığınız bir fonu 2030'da bile satsanız stopaj %0 olacak. Ancak 1 Şubat 2025 sonrası alınan fonlardan %15 stopaj kesilecek. Eğer yatırımcıda hem 30.04.2024 öncesi hem de 01.02.2025 sonrası aldığı stopaj düzenlemesine tabi bir fon varsa, satışta ilk giren ilk çıkar mantığıyla, ilk satacağı paylarda stopaj %0, sonrasındaki paylarda %15 olarak hesaplanacak. Örneğin para piyasası fonunda 30.04.2024 öncesinde alınan 1000 pay ve 01.02.2025 sonrasında alınan 500 pay olduğunu düşünelim. 2030 yılında 1500 pay sattığında, 1000 pay için stopaj %0, 500 pay için %15 olarak kesilecek.

Bu geçiş süreci, yatırımcıların eski fonlarını elinde tutarak stopaj avantajından yararlanmasını sağlayacak.

Mevduatta da stopaj arttı

Sadece yatırım fonlarında değil, mevduat faizlerinde de stopaj oranı artırıldı. 6 aya kadar vadeli mevduatlarda %10 olan stopaj %15'e çıkarıldı. Bu, para piyasası fonları ile vadeli mevduat arasındaki vergilendirme eşitliğini korumak için atılmış bir adım olarak değerlendirilebilir.

Hangi fonlarda stopaj yok?

Bazı fonlar ise stopajdan muaf olmaya devam edecek:

✔️ Hisse Senedi Yoğun Fonlar

✔️ Portföyünün %51’i Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerden oluşan fonlar (ve en az 1 yıl elde tutulan yatırımlar)

Bu noktada hisse senedi yoğun fonlar stopaj avantajı nedeniyle yatırımcı ilgisini çekebilir mi? Daha önceki stopaj artışlarında böyle bir yönelim olmamıştı. Dolayısıyla, tek başına stopaj avantajının hisse fonlarına büyük bir kayma yaratmasını beklememek gerekir.

Yatırımcılar için ne anlama geliyor?

Altın ve Yabancı Hisse Fonları Daha Az Cazip Olabilir

Altın fonları ve yabancı hisse içerikli fonlara olan talebin azalması beklenebilir. Daha önce altın fonları, gram altına kıyasla daha yüksek getiri sunduğu için yatırımcı ilgisini çekiyordu. Ancak stopajın %15’e çıkması, gram altın ve AltınS1 Darphane Sertifikası gibi stopaj avantajlı alternatiflere yönelimi artırabilir.

Para piyasası fonlarına ilgi sürebilir

Para piyasası fonlarında mevduat stopajıyla eşitliğin korunması ve bu fonların sağladığı likidite avantajı nedeniyle talebin devam etmesi beklenebilir. İlk günkü verilere baktığımızda, fonlardan bir miktar çıkış olduğu görülse de, para piyasası fonlarının yatırımcılar için önemli bir alternatif olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz.

Portföy çeşitlendirmek önemli hale geliyor

Stopaj değişikliği sonrası yatırımcıların farklı varlık sınıflarında çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturması daha önemli hale geliyor.

Sonuç olarak, yeni stopaj düzenlemesi yatırımcıların tercihlerinde değişim yaratabilir. Ancak, piyasadaki genel yönelim ve faiz politikaları da yatırım kararlarını etkilemeye devam edecektir.