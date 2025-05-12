Futbolda yeni sezon için şirketlere loca uyarısı!

Futbol hayatımızın vazgeçilmez bir gerçeği ve büyük tutkusu! Resmen futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz. Tabi bunun doğal bir sonucu olarak da, bir futbol ekonomisi oluşuyor. Taraftarlar forma, kulübe özel eşyalar, maç bileti, kombine bilet alarak veya loca kiralayarak tuttukları futbol kulüplerine destek olmaya çalışıyorlar.

Özellikle büyük şirketler futbol kulüplerinin statlarında loca kiralayarak, müşterileri ve personelini ağırlıyor, bu şekilde şirketlerinin temsil ve tanıtımını yapıyorlar. Bu localar için de kulüplere ciddi tutarlarda kira bedeli ödüyorlar.

Futbolda sezonun tamamlanmasına az bir süre kala, şirketler yeni sezonda loca kiralamak için kulüplere başvuruda bulunmaya başladılar.

Biz de, loca kiralamak isteyen şirketlere vergi yönünden bir uyarıda bulunma ihtiyacı hissettik!

Şirketlere erken loca uyarısı ne ile ilgili?

Şirketler elbette loca kiralayabilir, burada herhangi bir sorun bulunmuyor.

Sorun, şirketlerin bu localar için ödedikleri kira bedellerini kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alıp alamayacakları ve bu kiralar için ödedikleri KDV’leri indirim konusu yapıp yapamayacakları ile ilgili!

Ciddi tartışmalar var!

Şirketlerin bu şekilde kiraladıkları localar için ödedikleri kira bedellerinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı ve kira KDV’lerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konusunda uygulamada ciddi tartışmalar var.

Şirketlerin bu konudaki görüşü nasıl?

Şirketler; loca kiralama bedellerinin iş ve işletme ilgili olduğu, müşteriler ve personelin bu localarda ağırlandığı, şirketlerin tanıtım ve iş bağlantılarının buralarda da yapıldığı, hatta bazı iş toplantılarının bu localarda gerçekleştirildiği, bu locaların kendi işyerleri (şubeleri) gibi kullanıldığı, bu nedenle, loca kiralarının kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması ve kira bedellerine ilişkin KDV’lerin indirim konusu yapılması gerektiği görüşünde!

Maliye’nin görüşü olumsuz!

Maliye’nin bu konudaki görüşü olumsuz.

Maliye; şirketlerin müşterileri, misafirleri veya personelinin stattan maçları izleyebilmeleri için kiraladıkları localar için ödedikleri kira bedellerinin, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi esnasında yapılan bir harcama ve gider unsuru gibi görünmekle beraber geliri doğuran olayla açık ve güçlü bir illiyet bağının mevcut olmadığı, locası kiralamalarının işletme faaliyetlerinin yürütülmesi ve gelir elde edilmesi için yapılması gereken zorunlu bir harcama olmadığı için kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı görüşünde! (GİB. BMVD Başkanlığı’nın 20.08.2013 tarihli ve 64597866-125[8-2013]-130, İstanbul VDB’nin 12.11.2020 tarihli ve 39044742-130[Özelge]-E.837266 sayılı özelgeleri).

Hemen belirtelim, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmayan loca kiralarına ilişkin KDV’lerin indirim konusu yapılması da söz konusu değil! (KDVK, Mad. 30/d).

Bu konuda Danıştay’da Maliye gibi düşünüyor!

Evet, bu konuda Danıştay’da aynen Maliye gibi düşünüyor.

Danıştay’a göre, şirketlerin statlardan kiraladıkları localara ilişkin kira bedellerinin işle ilgili olmaması nedeniyle kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmuyor!

Danıştay’ın bu konuda verdiği bir kararın özeti şu şekilde:

“Şirketlerin loca kiralamalarına ilişkin kira bedelleri, iş ve işletme ile doğrudan ilgili olmadığından, bu kira bedellerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.” (Danıştay 4. Dairesi’nin 22.12.2022 tarihli ve E.2019/1902, K.2022/8935 sayılı Kararı)

Şirketler loca kirasının gider yazılmasında ısrarlı!

Şirketler, Maliye ve Danıştay’ın olumsuz görüş ve kararlarına rağmen, loca kiralarının gider yazılması ve KDV’sinin indirim konusu yapılmasında ısrarlı.

Bilet alıp müşterilere verme ile loca kiralama arasında fark yok!

Bazı şirketler ise, iş hacmini artırmak ve teşvik etmek için müşterilerine maç biletleri veya kombine maç biletleri satın alarak veriyorlar.

Maliye, müşterilere verilen maç veya kombine biletlerine loca kiralaması gibi bakmıyor. Çok enteresan değil mi?

Maliye, şirketler ve vergi mükellefi diğer gerçek veya tüzel kişilerin iş hacmini artırmak için müşterilerine teşvik amacıyla verecekleri maç biletleri veya kombine maç biletlerine ilişkin bedellerin, ciro primi niteliğinde olduğundan bahisle, söz konusu harcamaların bulunulan faaliyetlerin ehemmiyet ve genişliği ile mütenasip olması şartıyla, gelir vergisi mükelleflerinde ticari kazancın ve kurumlar vergisi mükelleflerinde ise kurum kazancının tespitinde pazarlama ve satış gideri olarak dikkate alınması ve bu giderlere ilişkin KDV'nin indirim konusu yapılmasının mümkün olduğu görüşünde (GİB. İstanbul VDB’nin 30.12.2019 tarihli ve 39044742-130(özelge)-E.1162751 sayılı özelgesi, ayrıca bkz. Ozan TOLU, “Kombine Bilet Bedellerinin Gider Yazılmasında Kişiye Özel Uygulamalar!”, www.bdturkey.com, 25.04.2020).

Kişisel görüşümüz Şirketler lehine!

Son dönemde futbol ve futbol ekonomisinin gelişmesiyle beraber, statlar 24 saat yaşanabilir hale geldi. Maçların oynanmadığı günlerde de statlar açık tutuluyor, loca kiralayan şirketler bu locaları çalışma ofisi - şube olarak kullanıyorlar. Özellikle başka şehirlerde bulunan şirketler, Anakara, İstanbul gibi şehirlerdeki statlarda loca kiralayarak toplantı ve görüşmelerini bu localarda yapıyorlar. Bu nedenle, konuya sadece maç izleme yönüyle bakılmaması, günün değişen koşullarına paralel olarak bu locaların işletmelerin bir çalışma ofisi veya şubesi olarak görülmesi ve değerlendirilmesi gerekir.

Dolayısıyla, bu locaların artık bir şube veya çalışma ofisi gibi kullanılması ve buralarda müşteriler ile diğer işle ilgili misafirlerin ağırlandığı hususları gözönünde tutularak, localara ilişkin kira bedelleri ile buralardaki yeme – içme giderlerinin pazarlama satış ve dağıtım gideri olarak kurum kazancının tespitinde dikkate alınması ve KDV’lerinin indirim konusu yapılması gerektiği görüşündeyiz.

Ayrıca, gider yazma açısından, loca kiralanması ile müşterilere maç bileti veya kombine bilet alınıp verilmesi arasında bir fark bulunmuyor. Sizce bir fark var mı?

Sonuç olarak;

Danıştay ve Maliye’ye göre, şirketlerin loca kiralama giderlerini kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate almaları ve KDV’lerini indirim konusu yapmaları mümkün bulunmuyor. Kişisel görüşümüz aksi yönde olmakla beraber, şu an uygulama Maliye’nin görüşü ve Danıştay’ın aynı doğrultudaki kararı çerçevesinde yürütülüyor. Mevzuatta bir değişiklik yapılmadığı sürece böyle de devam edecek.

Loca kiralamak isteyen şirketlerin bu özel durumu dikkate almalarında fayda var!