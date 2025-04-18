Danıştay asgari vergide Maliye’yi üzdü!

Evet, Danıştay son dönemde verdiği kararlarla Maliye’yi üzmeye devam ediyor.

Hemen belirtelim, Maliye’yi üzen kararlar genellikle yetki aşımı ile ilgili. Danıştay, verdiği YD ve iptal kararları ile aslında bu konuda ciddi mesajlar veriyor: Yasal düzenlemede olmayan hususlar ikincil mevzuatlarla getirilemez!..

Danıştay VDDK, kısa bir süre önce Maliye’yi üzen önemli bir YD ret kararı verdi!

Geçmiş yıl zararı bulunan şirketler için son derece önemli olan bu konu, 2025 yılında en çok tartışılan ve konuşulan konular arasında yer alıyor.

Konu tam olarak ne ile ilgili!

Konu, Maliye’nin geçmiş yıl zararlarının asgari kurumlar vergisi matrahından düşülemeyeceğine ilişkin Tebliğ düzenlemesi ile ilgili (23 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ).

Maliye: Geçmiş yıl zararları asgari vergi matrahından düşülmeyecek!

Maliye, yurt içi asgari kurumlar vergisinin dayanağını oluşturan KVK’nın 32/C maddesinde herhangi bir hüküm yer almamasına rağmen, yayınladığı 23 No.lu Tebliğde, asgari kurumlar vergisi hesabında, geçmiş yıl zararlarının kurum kazancından düşülmeyeceğine ilişkin düzenleme yaptı.

Bu konudaki görüşümüz nasıldı?

Gazetemizde 10 Şubat 2025 tarihinde yayınlanan “Geçmiş yıl zararı tartışması Danıştay’a taşındı!” başlıklı köşe yazımda; Maliye’nin 23 No.lu Tebliği’nde yer alan geçmiş yıl zararlarının asgari kurumlar vergisi matrahından düşülmeyeceğine ilişkin düzenlemesinin KVK’nın 32/C maddesi hükmünde yer almadığını, yorum ve yetki aşımı suretiyle yapılan bu düzenleme ile, mükelleflerin geçmiş yıl zararlarını düşme haklarının sınırlandırmasını ve/veya ortadan kaldırılmasının doğru olmadığını, söz konusu düzenlemenin KVK’nın 32/C ve Anayasanın 73. Maddelerine aykırı olduğunu, Maliye’nin bu düzenlemeyle yetki aşımı yaptığını, Danıştay’ın özellikle son dönemde, Maliye’nin yetki aşımı yaptığı birçok düzenlemeyi (Genel Tebliğ, Sirküler vb.) iptal ettiğini belirtmiştim.

Bu düzenlemenin iptali için Danıştay’da dava açıldı!

Maliye’nin bu düzenlemesinden olumsuz etkilenen bir mükellef, söz konusu düzenlemenin KVK’nın 32/C ve Anayasa’nın 73. Maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle konuyu Danıştay’a taşıyarak, 23 No.lu Tebliğin (32.5.4) ve (32.5.6) alt bölümlerinin yedinci paragrafları ile (32.5.6) alt bölümünde yer alan üçüncü ve beşinci örneklerin geçmiş yıl zararlarını ilgilendiren kısımlarının iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını (YD) talep etti.

Danıştay işi uzatmadan YD kararını verdi!

Danıştay 3. Dairesi, Maliye’nin geçmiş yıl zararlarının asgari kurumlar vergisi matrahından düşülemeyeceği hususunda yaptığı düzenlemenin yetki aşımı kapsamında KVK’nın 32/C ve Anayasanın 73. Maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle 23 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)'nin "32.5. Yurtiçi asgari kurumlar vergisi" bölümünün "32.5.4." ve "32.5.6." alt bölümlerinin yedinci paragrafları ile "32.5.6." alt bölümünde yer alan üçüncü ve beşinci örneklerin geçmiş yıl zararlarını ilgilendiren kısımlarının YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verdi! (Danıştay 3. Dairesi’nin 10 Şubat 2025 tarihli ve E.2024/5700 sayılı Kararı).

Maliye vakit kaybetmeden itiraz etti!

Maliye, YD kararının kendisine tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'na (VDDK) itirazda bulundu.

Danıştay VDDK Maliye’nin itirazını reddetti!

Danıştay VDDK, Danıştay 3. Dairesi’nin YD kararına karşı Maliye’nin yaptığı itirazı, YD kararında yer alan gerekçelerle oy çokluğuyla reddetti! (Danıştay VDDK’nın 09.04.2025 tarih ve İtiraz No:2025/3 sayılı Kararı).

İtiraz red kararı, itiraz talebinden olumlu sonuç almayı bekleyen Maliye’de şaşkınlığa ve hayal kırıklığına neden oldu!

Şimdi ne olacak?

Danıştay 3. Dairesi’nin verdiği YD kararı ve sonrasında Danıştay VDDK tarafından bu karara karşı Maliye’nin yaptığı itirazın reddedilmesi, Maliye’yi üzdü ancak, geçmiş yıl zararı olan şirketleri sevindirdi!

Ayrıca, Danıştay 3. Dairesi YD kararını gerekçeli olarak verdiğinden, esastan vereceği kararın da aynı doğrultuda olması bekleniyor. Kaldı ki, Maliye, geçici vergi beyannamesinde asgari kurumlar vergisi hesabında geçmiş yıl zararlarının düşülmesiyle ilgili bir değişiklikte yaptı!

Sonuç olarak;

Geçmiş yıl zararı bulunan şirketler, Danıştay VDDK’nın YD itiraz ret kararı üzerine oldukça rahatladı! Buna karşılık Maliye oldukça üzüldü!

Rahmetli Hocam Prof. Dr. Şükrü KIZILOT, yazılarında sık sık “İyi ki Danıştay var!” derdi. Biz de, “İyi ki Danıştay var!” diyoruz!..

Dava süreci esastan karar verilmek üzere devam ediyor, gelişmeleri buradan duyuracağız.