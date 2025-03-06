Danıştay asgari vergide Maliye’yi şok etti!

Evet, Danıştay son dönemde verdiği kararlarla Maliye’yi şok etmeye devam ediyor.

Danıştay’ın Maliye’yi şok eden son kararı ise, geçmiş yıl zararlarının asgari kurumlar vergisi matrahından düşülmeyeceği hususunda yaptığı düzenlemesi ile ilgili.

Geçmiş yıl zararı bulunan şirketler için son derece önemli olan bu konu, son dönemde sahada en çok tartışılan konular hususlar arasında yer alıyordu.

Beklenen haber nihayet Danıştay’dan geldi

Danıştay 3. Dairesi, 10 Şubat 2025 tarihli ve E.2024/5700 sayılı Kararı ile, Maliye’nin geçmiş yıl zararlarının asgari kurumlar vergisi matrahından düşülemeyeceği hususunda yaptığı düzenlemenin yürütmesini durdurdu!

Yurtiçi asgari kurumlar vergisi ihdas edildi!

Yurtiçi asgari kurumlar vergisi, 7524 sayılı Kanunla KVK’ya eklenen 32/C maddesi ile ihdas edildi. Söz konusu düzenleme, 2025 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlara (özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2025 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına) uygulanmak üzere 2 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girdi!

Maliye usul ve esasları belirledi!

Maliye, yayınladığı 23 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, yurtiçi asgari kurumlar vergisinin usul ve esaslarını belirledi (28.09.2024 tarihli ve 32676 sayılı Resmi Gazete).

Söz konusu düzenlemeye göre, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren elde edilecek kazançlara uygulanmak üzere, hesaplanan kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10’undan az olamayacak. İndirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancı ibaresi, hesap dönemi sonundaki ticari bilanço kârına veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderlerin eklenmesiyle bulunan tutarı ifade ediyor. Ticari bilanço karı ile kanunen kabul edilmeyen giderler toplamının veya ticari bilanço zararı ile kanunen kabul edilmeyen giderler toplamının sıfırdan büyük olduğu durumlarda asgari kurumlar vergisi hesaplaması yapılacak.

Maliye: Geçmiş yıl zararları asgari vergi matrahından düşülmeyecek!

Maliye, yurt içi asgari kurumlar vergisi düzenlemesinin dayanağı olan KVK’nın 32/C maddesinde, geçmiş yıl zararlarının asgari kurumlar vergisi matrahından düşülemeyeceğine ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamasına rağmen, yayınladığı 23 No.lu Tebliğde, asgari vergi hesabında, geçmiş yıl zararlarının kurum kazancından düşülmeyeceğini açıkladı.

Düzenlemeden etkilenecek bir mükellef konuyu Danıştay’a taşıdı!

23 No.lu Tebliğ ile yapılan “Beyannamelerde indirim konusu yapılan geçmiş yıl zararlarının asgari kurumlar vergisi matrahından düşülmeyeceği ve asgari kurumlar vergisinin hesaplanmasında dikkate alınacağına” ilişkin düzenlemeden olumsuz etkilenen bir mükellef, söz konusu düzenlemenin KVK’nın 32/C ve Anayasa’nın 73. Maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle konuyu Danıştay’a taşıyarak, 23 No.lu Tebliğin (32.5.4) ve (32.5.6) alt bölümlerinin yedinci paragrafları ile (32.5.6) alt bölümünde yer alan üçüncü ve beşinci örneklerin geçmiş yıl zararlarını ilgilendiren kısımlarının iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını (YD) talep etti.

Peki, bu konudaki kişisel görüşümüz nasıldı?

Gazetemizde 10 Şubat 2025 tarihinde yayınlanan “Geçmiş yıl zararı tartışması Danıştay’a taşındı!” başlıklı köşe yazımda;

“Maliye’nin 23 No.lu Tebliği’nde yer alan “Beyannamelerde indirim konusu yapılan geçmiş yıl zararlarının asgari kurumlar vergisi matrahından düşülmeyeceği ve asgari kurumlar vergisinin hesaplanmasında dikkate alınacağına” ilişkin düzenlemesinin KVK’nın 32/C maddesi hükmünde yer almadığını, yorum ve yetki aşımı suretiyle yapılan bu düzenleme ile, mükelleflerin geçmiş yıl zararlarını düşme haklarının sınırlandırmasını ve/veya ortadan kaldırılmasını doğru bulmadığımı, bu nedenle söz konusu düzenlemenin KVK’nın 32/C ve Anayasanın 73. Maddelerine aykırı olduğunu, Maliye’nin bu düzenlemeyle yetki aşımı yaptığını, Danıştay’ın özellikle son dönemde, Maliye’nin yetki aşımı yaptığı birçok düzenlemeyi (Genel Tebliğ, Sirküler vb.) iptal ettiğini”

belirtmiştim.

Danıştay’dan beklenen YD kararı nihayet geldi!

Danıştay 3. Dairesi; KVK’nın 32/C maddesinde geçmiş yıl zararlarının asgari kurumlar vergisi matrahından düşülmeyeceğine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na verilmiş bir yetkinin de olmadığı, bu nedenle Maliye’nin geçmiş yıl zararlarının asgari kurumlar vergisi matrahından düşülmeyeceği hususunda yaptığı düzenlemenin yetki aşımı kapsamında KVK’nın 32/C ve Anayasanın 73. Maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle 23 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)'nin "32.5. Yurtiçi asgari kurumlar vergisi" bölümünün "32.5.4." ve "32.5.6." alt bölümlerinin yedinci paragrafları ile "32.5.6." alt bölümünde yer alan üçüncü ve beşinci örneklerin geçmiş yıl zararlarını ilgilendiren kısımlarının YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verdi (Danıştay 3. Dairesi’nin 10 Şubat 2025 tarihli ve E.2024/5700 sayılı Kararı).

Söz konusu YD Kararı’nın önemli kısımları aynen aşağıda yer alıyor:

“7524 sayılı Kanun'un 36. maddesiyle 5520 sayılı Kanun'a eklenen "Yurt içi asgari kurumlar vergisi" başlıklı 32/C maddesinde, Kanun'un 32. ve 32/A maddeleri hükümleri dikkate alınarak hesaplanan kurumlar vergisinin, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının %10’undan az olamayacağı ve yurt içi asgari kurumlar vergisi hesaplanırken 1. Fıkrada belirtilen kurum kazancından 2. fıkrada sayılan istisna ve indirimlerin düşüleceğinin belirtildiği, bunların dışında asgari verginin matrahının hesaplanmasına yönelik başkaca bir belirleme yapılmadığı ve davalı idareye matrahın belirlenmesine yönelik bir yetki verilmediği gibi indirim ve istisnalar dışında kalan diğer unsurların asgari verginin matrahından düşülmesine izin verilmeyeceğine dair bir yasal düzenleme de bulunmadığı anlaşılmış olup geçmiş yıl zararlarının asgari kurumlar vergisi matrahından düşülmeyeceği ve asgari kurumlar vergisinin hesaplanmasında dikkate alınacağına ilişkin dava konusu düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğmasına yol açabileceği sonucuna ulaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerekmiştir.

Öte yandan, geçmiş yıl zararlarının, dönem sonu ve dönem başı öz sermaye karşılaştırması sonucu ticari bilanço zararı (gider fazlalığı durumu) olarak ortaya çıkabilmesinin yanında çeşitli istisnalardan faydalanılması sonucu mali zarar (zarar olsa dahi indirilebilecek indirim ve istisnaların ticari bilanço karından/zararından düşülmesi durumu) olarak da ortaya çıkabilmesi de mümkündür. Düzenlemenin amacının, çeşitli indirim ve istisnalar nedeniyle düşük vergilemenin önlenmesi olduğu belirtilmesine karşın bu mahiyette olmayan gider fazlalığından kaynaklanan geçmiş yıl zararlarının asgari vergi matrahından düşülmesine izin verilmemesi, ticari bilanço zararı üzerinden %10 oranında vergi alınmasına yol açacağından kurumlar vergisinin konusunun, Kanun’un 1. Maddesinde sayılan kurumların kazançları olduğu dikkate alındığında, geçmiş yıl zararından dolayı vergiye tabi kazancı olmayan bir mükellefin dava konusu düzenleme nedeniyle vergi ödemek zorunda kalacağı da açıktır.”

Maliye’nin YD kararına itiraz etmesi bekleniyor!

Maliye’nin, kararın kendisine tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nda (VDDK) bu YD kararına itirazda bulunması bekleniyor.

Sonuç olarak;

Geçmiş yıl zararı bulunan şirketler, bu YD ret kararı üzerine biraz da olsa rahatladı!

Dava süreci devam ediyor, gelişmeleri buradan duyuracağız.

Danıştay VDDK ve sonrasında Danıştay 3. Dairesi’nin esastan vereceği kararlar Maliye ve geçmiş yıl zararı olan şirketler açısından son derece önemli! Bu nedenle, Danıştay’ın vereceği kararları hep beraber bekleyip göreceğiz.