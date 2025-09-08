Garanti BBVA’nın 2029 Sürdürülebilir Finans Hedefi: 3,5 trilyon TL

Garanti BBVA Ticari Bankacılık ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Cemal Onaran, “Sürdürülebilirlik artık bir yan faaliyet değil, işin kalbi. Krediler, danışmanlık, yapay zekâ ve kültürel dönüşümle bu alanı büyütmek bizim için bir stratejik öncelik. Türkiye’nin de bu yolda ciddi ilerleme kaydettiğine inanıyoruz” diyor.

Garanti BBVA, 14,8 milyar dolar piyasa değeri ile 2024 sonu itibarıyla BIST-100’ün en değerli bankası konumunda. Bankanın 2018-2024 sürdürülebilir finans gerçekleşmesi 291 milyar TL; 2025’in ilk 7 ayında 345 milyar TL oldu. 2018-2029 sürdürülebilir finans hedefi ise, 3.5 trilyon TL.

Sürdürülebilirlik yaklaşımını ulusal ve uluslararası kabul gören Çevre-Sosyal-Yönetişim (ÇSY) derecelendirme ve sürdürülebilirlik endeksleri aracılığı ile halka açık şekilde duyuran Garanti BBVA, sürdürülebilir finans alanındaki rolünü, yeni yapılanmasıyla daha da ileri taşımayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik ve tüzel çözümleri tek çatı altında toplayarak hem kurumsal hem de KOBİ ölçeğinde müşterilerine daha kapsamlı hizmet sunmayı amaçlayan Garanti BBVA, BBVA grubunun güncellenen küresel sürdürülebilir finans hedefleriyle uyumlu şekilde ilerliyor ve yalnızca kredi vermekle kalmayıp danışmanlık ve uygulama desteğini de ölçekliyor. Performans sistemine entegre edilen sürdürülebilirlik hedefleriyle bu bilinç, kurum geneline yayılıyor.

Garanti BBVA Ticari Bankacılık ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Cemal Onaran ile sürdürülebilir finansın rolünü konuştuk.

Artık yalnızca kredi veren bir banka değiliz

“Son 4–5 yıldır ticari bankacılık tarafındaydım. Yeni yapılanmayla birlikte sürdürülebilirlik ve tüzel çözümler bana bağlandı. Bunun yanında ‘değer zinciri/pazar ortaklıkları’ adını verdiğimiz yeni bir bölüm kurduk. Artık büyük şirketlerle KOBİ’ler arasındaki ilişkiyi uçtan uca yönetiyoruz. Sürdürülebilirlik ekibimiz başlangıçta çok küçüktü. Bugün 22 kişilik bir kadroya ulaştık. Sadece finansman değil, danışmanlık ve raporlama tarafını da yöneten uzmanlardan oluşan güçlü bir ekibimiz var. Artık yalnızca kredi veren bir banka değiliz. Kurumsal ve KOBİ müşterilerimize, dönüşüm yolculuklarında danışmanlık da sunuyoruz. Karbon ayak izini nasıl ölçer, hangi yatırımı önceliklendirir, hangi sertifikaları alır gibi sorularda müşterilerimizin yanında oluyoruz. Finansmanı da bu danışmanlık sürecinin bir parçası olarak yapılandırıyoruz.”

BBVA Grubu’nun sürdürülebilir finans hedefi 1 trilyon Euro’ya çıktı

“BBVA Grubu 2018’de sürdürülebilir finans için ciddi hedefler koydu. İlk etapta 2025’e kadar 300 milyar Euro finansman planı vardı, bugün bu hedef 1 trilyon Euro’ya çıktı. Garanti BBVA olarak biz de bu hedeflere katkı veriyoruz. Bizim için en kritik oran, sürdürülebilirlik kredilerinin toplam krediler içindeki payı. Kurumsal ve ticari kredilerimizde bugün bu oran yüzde 25’e yakın. Bu odağı güçlendiren performansımızla, 2018–2025 için koyduğumuz 400 milyar TL’lik taahhüdü 2025’in ilk yarısında tamamladık. Bu başarının üzerine, 2029 sonuna kadar 3,5 trilyon TL’lik yeni sürdürülebilir finansman hedefi açıkladık; böylece söz konusu oranın önümüzdeki dönemde daha da yükselmesini bekliyoruz. Elbette erişilen müşteri sayısı ve yıllık büyüme önemli; ancak pusulamız, bu payın istikrarlı artışı. Önceliğimiz, bu oranı kalıcı olarak yükseltirken etkisi ölçülebilir, taksonomi uyumlu projeleri finanse etmek. Kaynak tahsisini, BBVA Grubu ile uyumlu Sürdürülebilir Faaliyetler Rehberimiz doğrultusunda şeffaf biçimde yönetiyoruz. Yeşil/sosyal krediler, mavi finans ve sürdürülebilir tahvil ihraçlarıyla geçişi hızlandıracağız. Müşterilerimize emisyon azaltımı ve dönüşüm stratejilerinde aktif danışmanlık sunmayı sürdüreceğiz.”

Yenilenebilir enerji yatırımlarına sağladığımız kümülatif finansman 7 milyar dolar oldu

“2014 yılından bu yana Proje Finansmanı kapsamındaki yeni elektrik üretimi projelerinde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye finansman sağlıyoruz. 2024 yılında da yeni proje finansmanı enerji yatırımlarında sadece yenilenebilir enerji yatırımlarını destekledik. Finansmanına dahil olduğumuz RES ve GES’lerin kurulu güçlerinin pazar payı 2024 yılında sırasıyla yüzde 23,6 ve yüzde 14,3 oldu. Garanti BBVA’nın yenilenebilir enerji yatırımlarına sağladığı kümülatif finansman tutarı yaklaşık 7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2024 yılında Garanti BBVA’nın finansmanında yer aldığı yenilenebilir enerji projeleri aracılığıyla Türkiye için güncel ortalama şebeke emisyon faktörüne göre toplam engellenen emisyon tutarı 14,82 milyon tCO2e oldu.”

Tekstil sektörü dönüşümde en fazla desteğe ihtiyaç duyuyor

“Demir–çelik ve çimento gibi büyük sektörler ölçek ve finansmana erişim avantajıyla dönüşümü daha hızlı gerçekleştirebilir. Ancak tekstil sektörü, iş modeli, tedarik zinciri ve sermaye yapısı nedeniyle daha kırılgan. Karbon vergileriyle karşılaşmamak için tekstilde firmaların elinden tutulması gerekiyor.”

Yapay zekâ işimizi ölçeklendirecek

“Yapay zekâ sayesinde sürdürülebilir finans bilgisini hem iç ekiplerimiz hem müşterilerimiz için erişilebilir kılıyoruz. Artık botlarımız aracılığıyla müşterilerimiz mavi finans, yeşil krediler ya da regülasyonlarla ilgili sorularına anında yanıt alabilecek. İçeride de yöneticilerimiz, müşteri ihtiyaçlarına hızlı çözümler geliştirebilecek. Bu teknoloji, danışmanlık hizmetimizi ölçeklenebilir hale getiriyor.”

Gençlerin ilgisi umut veriyor

“Bugün bankamıza başvuran gençlerin çoğu sürdürülebilirlik alanında çalışmak istiyor. Eskiden hazine veya krediler tercih edilirken şimdi gençler çevre mühendisliği, hukuk ve finans bilgisini birleştirerek bu alana yöneliyor. Bu duyarlılık bize gelecek için büyük umut veriyor.”

Mavi finans ve tarım yeni gündemimiz

“Yeşil finansla başladık ama artık denizlerimizi, biyoçeşitliliği ve tarımı da kapsayan mavi finans gündemimizde. ‘Mavi Nefes’ projesi kapsamında deniz çayırları ekimi, atık toplama tekneleri gibi çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanında turizm tesisleri için sürdürülebilirlik sertifikalarına dayalı kredi paketleri hazırlıyoruz. Tarım tarafında da organik ve iyi tarım uygulamaları için özel bir masa kurduk.”

Kadın girişimciliğini 2006’dan bu yana destekliyoruz

“2006’da başlattığımız kadın girişimci programı bugün 225 milyar TL’nin üzerinde finansmana ulaştı. Ancak bizim için asıl önemli olan, kredinin yanında mentorluk, eğitim ve pazara erişim desteği de veriyor olmamız. Yarışmalar ve ödül programlarıyla başarılı kadın girişimcilerin hikâyelerini görünür kılıyor, diğer kadınlara ilham veriyoruz.