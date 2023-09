Gayrimenkul karşılığı vatandaşlık: Nedir, nasıldır?

Küresel Servet Raporu’na göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak en zengin olduğumuz yıl 2013 senesi. Bir yıl önce 1,82 milyar dolar olan servetimizi 2013’te 15 milyar dolar artırarak bu seviyeye gelmişiz. 2012 yılının bir başka özelliği daha var. Bir önceki yazımızda odaklandığımız Mütekabiliyet Yasası da o yılının mayıs ayında TBMM’den geçmişti. Mevzuatın tamamlanması, uygulamadaki acemiliklerin giderilmesi vs. derken Mütekabiliyet Yasası’nın ardından yabancıların, şöyle ağız tadıyla, taşınmaz almaya başladıkları seneyi de 2013 olarak kabul ederek, miladımızı orada belirleyelim. O vakit şunu göreceğiz. 2013 senesinden bugüne kadar, bizim servetimizin %55’i buhar olmuş. Bir yandan da ülkeye 128,9 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye girmiş. Gelin görün ki bu paranın %37’si, yani 47,7 milyar dolar; üretime, sanayiye, teknolojiye değil, bütünüyle gayrimenkul alımına harcanmış.

Şimdi sormamız gereken sorular şunlar: Bu söz konusu satış patlaması neden yaşanmış? Daha açıkça sormak gerekirse, ülkemizin arazisine, manzarasına, verimliliğine; memleketimizin bina stokunun mimari zarafetine, peyzajının egzotikliğine; inşaatların, mesela depreme karşı, güvenilirliğine; finansman imkanlarının bolluğuna, şehir ve bölge planlamasının teknik ve estetik çekiciliğine kapılarak, güzel ülkemizde taşınmaz sahibi olmayı arzu ederek mi almış bu “misafirler” bizim evleri? Yoksa, bu birden katlayan talebin ardında başka bir sebep mi var?

2002’den sonra geçen ilk on yılda Türkiye ekonomisinin performansı, tüm iktisadi indikatörlere göre, sonraki on yıldan çok daha iyiydi. Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği de içeren bir hikayesi vardı. Derviş döneminden kalma kurumsal altyapı yerinde duruyordu. Ülkeye üretime, hizmetlere yatırım amacıyla yabancı sermaye de giriyordu. Peki bu dönemde olmayan gayrimenkul talebi neden 2013, daha da fazla 2016, sonrası ortaya çıktı. Hatta 2008 krizi de “teğet geçmişken”, Türkiye’de herkesin adeta kulaklarından para çıkarken gerçekleşmeyen konut satışı patlaması neden bu dönemde oldu? (Zorunlu açıklama parantezi: O kriz elbette bizi “teğet” falan geçmedi. Dönemin politikaları Türkiye ekonomisinin kırılganlığını ayyuka çıkardı. Ancak, dünyanın büyük ekonomilerinin merkez bankaları likiditeyi arttırınca biz sıyırmış gibi olduk. Hep Almanya yenilince biz de yenik sayılacak değiliz ya! Bir de Amerika ve Avrupa para basınca biz kazanmış olalım tabii…) Düz yazıyla, ülkenin hikayesi sonraki on yıla göre mis gibiyken 2002-2012 arasında gelmeyen “müşteri”, neden birden kapıda bitti? Bayramı biz görmeden, onlar hangi arifeyi gördüler de memleket toprağını seyrana (gezinme) çıktılar? Buyurun hikâyeye…

Efendim, yabancılara gayrimenkul satışı konusu, AK Parti tarafından ilk defa 2003’te gündeme taşınmıştı. O andan itibaren, tartışma uzun müddet iki ana mevzu etrafında dönmüş: Mütekabiliyet ve edinilebilecek taşınmazların metrekare sınırlaması. Yoksa, 1934’te çıkarılmış 2644 sayılı Tapu Kanunu’ndan beri yabancı şahısların kendileri adına Türkiye’de mevcut gayrimenkul üzerinde mülkiyet tesis etmeleri mümkün. Yani, gayrimenkul almak isteyen yabancının elini tutan hiç olmamış. Yasaklayan olmayınca 2002’de AK Parti iktidara gelene kadar yabancılara 8.780 arazi ve 8.226 adet konut satışı yapılmış. Sonra bir adım ileri gidilmiş. Böyle olmadı kolaylaştıralım denmiş, bu defa ellerinden tutulmuş.

E, bir defa ellerinde tutan olunca, “misafirler” de işin bir ucundan tutmuşlar. AK Parti iktidarı tarafından getirilen çeşitli kolaylıklarla, mütekabiliyet şartını kadük hale sokan 2012’deki yasa değişikliğine kadar, yabancılara gayrimenkul satışları olağanüstü düzeyde artmış. 2002’den 2012’ye kadar geçen on bir yıllık sürede, 1923’ten 2002’ye Cumhuriyetin 79 senelik tarihinde yapılan taşınmaz satışlarının miktarı arazide 3’le, konuttaysa 9’la katlamış. (İnanmazsan sende bak parantezi: Bu sayıların hepsinin müellifi AK Parti Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün. Ben kendisinin Mütekabiliyet Yasası’na ilişkin Mayıs 2012’de TBMM’de AK Parti grubu adına yaptığı konuşmadan aldım. Üzerimde kalmasın; Sayın Akgün bu satışların AK Parti iktidarı sayesinde mümkün olduğunun da altını çizmiş.) 2012’den sonra ise olay dikkat çekici biçimde başka bir noktaya evrilmiş. Yabancıların konut edinme faaliyetinde tam bir patlama yaşanmış. Arsa, araziyi bir yana bıraksanız bile, yabancılara satılan konut adedi 2012’den bu yana 370.000’i aşmış durumda. Bu sayı, 2002’ye kadar 79 yıllık Cumhuriyet döneminde yabancıların ülkemizde edindikleri mülk adedini tam 54 kat arttırıyor. AK Parti iktidara geldikten sonraki ilk on yıla göre artış ise 5 kat. Asıl satış patlamasıysa 2016 sonrası… Yine geldik aynı soruya, ne oluyor da böyle oluyor?

Bu sorunun cevabı yabancılara konut satışına ilişkin çerçeveyi dönüştüren 28 Temmuz 2016’da yapılan bir başka yasa değişikliğinde gizli. Bu değişiklik Mütekabiliyet Yasasının ve 2013’te yasalaşan, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun hazırladığı altyapıya dayanıyor. Bu tarihte, 6458 sayılı Kanunun 31. maddesinin 1. fıkrasına bir ( j) bendi ilave edilivermiş. Buna göre “Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuklarına” kısa dönem ikamet izni verilmesine imkân tanınıyor. Hemen ardından, 12 Aralık 2016’da, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çıkarılıyor (Yemin billah parantezi: Vallahi tam ismi bu.) İşte gayrimenkul satışı vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı mübadelesinin sevmi (kıymet takdiri) ilk defa bu Yönetmeliğe Dair Yönetmelik vesileyle yapılıyor! Biçilen bedel bir milyon Amerikan doları. Sonra, olağanüstü ekonomi uygulamalarının sonucu olarak, döviz kuru Nisan 2018’de dört lirayı geçip, 6 Eylül 2018’de 6,69’a vurunca (Milli ve yerli farkındalık parantezi: Elbette tamamen dış güçlerin oyunlarıyla!), Türk vatandaşlığının “kıymet takdiri” değişiyor. Acil kayıtlı döviz ihtiyacının karşılanması için vatandaşlığı sağlayacak mülkün bedeli bir anda %75 iskonto uygulanarak 18 Eylül 2008’de yönetmelik marifetiyle 250 bin dolara indiriliyor. Ardından 12 Mayıs 2022’de bedele zam geliyor ve bu defa 400 bin dolara çıkartılıyor. Muhtemelen seçimde “milli ve yerli” havamız kaçmasın, serencam bozulmasın, kamuoyunun tepkisi sınırlansın diye olsa gerek… Anlayacağımız vatandaşlık bedeli tahterevalli misali; piyasa koşullarına göre, bir iniyor bir çıkıyor!

İki yazıdır sizlerle paylaştığım yabancıların gayrimenkul edinmesine ve vatandaşlığa dair yasa değişiklikleri ile yabancılara konut satış rakamlarındaki artış trendiniüst üste koyduğunuzda ortaya enteresan bir manzara çıkıyor. Şöyle ki: Memlekette taşınmaz edinmek isteyen yabancılara ilişkin mevzuat 1934’ten bu yana mevcut. Bu anlamda 2002’ye kadar yapılmış satışlar da mevcut ve kayıtlı. Öte yandan yabancıların Türk vatandaşlığını kazanması konusunda da 22 Mayıs 1928 tarih ve 1312 sayılı ilk vatandaşlık kanunundan itibaren düzenleme mevcut. Hülasa, ne gayrimenkul almak isteyen ne de vatandaş olmak isteyen yabancılar yasayla, yasakla sınırlanmış. Tam tersi. O halde ne sebeple bu “bedelli” vatandaşlık uygulaması var?

Eski ada vapurlarında seyyar satıcılar vardı. Sattıkları ürünleri çekici hale getirmek için müşteriye yanında bedavaya verilmek için şunu, bunu vaat ederler “promosyon” yaparlardı. Bu uygulamanın daha sofistike bir halini 80’lerin sonundan 90’ların ortasına uzanan bir süreçte gazeteler yapmıştı. Gazeteyi alana; ütü, elektrik süpürgesi, bisiklet, çarşaf, kitap veriyorlardı. Sonra, 1992 ve 1993’ten itibaren, bunu meşhur “ansiklopedi savaşları” takip etti. Yetmedi, gazeteyi alana, ansiklopedinin yanında, diş macunu ve deterjan da verildi. Bu sayede günde üç milyon satmayan gazeteler tirajlarını, toplamda, 4,5 milyonlara, hatta deterjan promosyonu gününde 5 milyonun üzerine, taşımışlardı. Zevahiri kurtaran argüman da belliydi: “Efendim ne vardı ki, alt tarafı gazete okuyucusu olmayanlara gazete aldırılıyor, okuyucu kitlesi büyüyordu”.

Bu bizim vatandaşlık işi, ne yazık ki, aynı mekanizmayı andırıyor. Şunun altını çizelim; satılan vatandaşlık değil, gayrimenkul. Vatandaşlık gayrimenkul alana “teşvik” kabilinden, yanında geliyor. Üstelik, bedeli mukabili bu alışverişle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuzda, normal olarak başvursanız sizde aranacak, birçok şart da aranmıyor! “Hayır, böyle değildir”, diyenlerin, şu sorulara net cevap vermeleri gerekir: Zaten bu ülke istikrar, güven ve büyümede örnek bir ülke değil mi? Böyle bir ülkenin, gayrimenkul dahil, yabancı yatırımcının, ilgisini çekmekte ne müşkülü olur? Taşınmazın yanına, eşik bedeli belli vatandaşlık imkanını, satış teşviki misali, koymak neden, hangi ihtiyaçtan? Başka ülkelerin yaptığı gibi, vatandaşlığa dokunmadan, uzun süreli oturma izni türünden bir yaklaşım neden düşünülmez? Bizim konutlarımız, ülkemiz oturmak, yatırım yapmak için kendi başlarına yeterince çekici değil mi? Bu topraklar yedi düvelin pençesinden ulusun döktüğü kan, ter ve gözyaşı ile kurtarılmış. Vatandaşı olmanın böylece bir bedele bağlanmasını; şehitlere, ecdada, çocuklarımıza nasıl anlatmak lazım?