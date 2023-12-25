Gazze ateşi bölgeye yayılıyor

Gazze meselesinin sadece İsrail ile Filistinliler arasında kalmayıp, tüm bölgeyi "yangına çevirebileceğinden" endişe ediliyordu; Bu endişeler yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı.

Yemen'deki İran yanlısı Husi militanları dronlarla, Kızıl Deniz ve Süveyş Kanalı'ndan geçen kargo gemilerine saldırmaya başlamaları malum. ABD, küresel kargo ticaretinin yüzde 12'sinin, Avrupa'dan Asya'ya giden petrol ürünlerinin yüzde 20'sinin geçtiği bu kritik su yolunu korumak için 10 ülkeden oluşan "Refah Gardiyanı" operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

"MÜTTEFİKLERİ" ABD'Yİ YALNIZ BIRAKTI

Ancak ABD'nin açıklamasında yer alan 10 ülkenin büyük çoğunluğu bu operasyonda ya yer almayacaklarını, ya da gemi göndermeyeceklerini duyurdular. Fransa ve İtalya, bölgede bulunan savaş gemilerinin Amerikan komutası altına girmeyeceğini, "kendi milli çıkarları doğrultusunda görev yapacaklarını" açıkladı. İspanya'nın ilk açıklaması operasyonda ancak NATO ya da AB kararı olması halinde yer alacağı yolunda idi. Ancak Madrid hükümeti, AB'nin Hint Okyanusu'nda yürüttüğü Atalanta kargo gemisi koruma askeri operasyonu ile ABD'nin öncülüğündeki Refah Gardiyanı operasyonu ile birleştirilmesi kararı masaya geldiğinde veto kullanmayı tercih etti. İş o kadar büyüdü ki, ABD Başkanı Joe Biden İspanya Başbakanı Sanchez'i telefonla aradı. Ancak, İspanyol vekillerin "ABD'nin Gazze'deki sivilleri korumayıp, kargo gemileri için uluslararası güç kurmaya kalkması ikiyüzlülük" çıkışları nedeniyle İspanya hükümeti hala Refah Gardiyanı operasyonuna katılmaya ikna olmuş görünmüyor.

Norveç, Danimarka ve Hollanda ise- açıktan ABD'yi karşılarına almamak için olsa gerek- Refah Gardiyanı operasyonuna gemi değil, karargaha birkaç deniz subayı göndererek katılacaklarını açıkladılar.

ABD'nin kurduğu "uluslararası deniz gücünde" fiilen, gemi göndererek yer alacağını açıklayan sadece İngiltere ve Yunanistan kalmış görünüyor. Belli ki ABD'nin "müttefikleri", İsrail'in Gazze'de soykırıma varan askeri operasyonu sürerken, kargo gemileri için "ellerini taşın altına koymalarını" kendi halklarına anlatamayacakları hesabını yapıyor. Bir başka hesap ise, Husiler'in yaklaşık 2 bin dolara imal edip, kargo gemilerini vurdukları dronlara karşı yüzbinlerce dolarlık füzelerin kullanılması, üstelik bu yapılsa bile Husiler'in durdurulamayacağı olabilir. Kızıldeniz ve küresel kargo taşımacılığı meselesi, kayıtsız-şartsız İsrail'in yanında durmaktan vazgeçmeyen Washington'un üstüne kalmış görünüyor.

IRAK'TA MEHMETÇİĞE SALDIRILAR

Irak'ta son birkaç günde, Pençe Kilit operasyondaki görevli Türk askerlerine yönelik saldırıları da Gazze meselesinden ayrı okumak zor gibi;

Irak'taki iki etkin ülke, İran ve ABD, tamamen karşıt nedenlerle Türkiye'nin Gazze meselesi konusunda izlediği politikadan rahatsız. AK Parti hükümetinin "Hamas terör örgütü değildir" çıkışı Washington'u, Türk yetkililerin İsrail'e karşı çok sert söylemlerine rağmen bu ülke ile ticaretin resmen kesilmemiş olması ise Tahran'ı rahatsız ediyor. İki ülke de bu rahatsızlıklarını kimi zaman kamuoyu önünde, kimi zaman ise diplomatik kanalları kullanarak sürekli Ankara'ya iletiyorlar.

Uzun süredir istikrarın hakim olduğu, şehit ya da yaralı haberinin pek gelmediği Irak'taki Pençe Kilit operasyonunda, bu dönemde bir anda 12 Mehmetçiğin teröristlerce şehit edilmesine, bir de bu açıdan bakmakta fayda var.

Gazze ateşi, umulanın aksine, giderek yayılıyor...