Çin’in Avrupa’ya dönüşü...

Dünya bir yandan Gazze kaosu, diğer yandan Ukrayna savaşı ile meşgulken, Çin'in pek sesi soluğu duyulmuyordu.



Bu sessizlikte o ünlü "Çin sabrının" da etkisi olmalı ki, Pekin birden bire iki küresel çatışma konusunda da hareketlendi.

PEKİN, TÜRKİYE'NİN YAPAMADIĞINI YAPTI; HAMAS-EL FETİH ZİRVESİ

Çin Dışişleri Pekin'de Filistinli iki grubu, Hamas ve El Fetih'i biraraya getiren, aralarındaki sorunları çözmeyi amaçlayan bir toplantı düzenledi. Toplantıyı düzenlemenin zorluğu, Filistin meselesinde bu kadar aktif olan ve ses çıkaran Türkiye'nin bile iki Filistinli grubu biraraya getirememiş olmasında gizli aslında; Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Hamas liderlerini, hem de El Fetih'in başındaki Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Türkiye'de ağırladığı ağırlamasına ama iki tarafı hiç bir araya getiremedi.

ÇİN DEVLET BAŞKANI'NIN AVRUPA ÇIKARTMASI

Çin şimdi de Ukrayna meselesine el atacak gibi; Gelecek ay Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi, Rus Lider Putin'i ağırlayacak. Ancak bundan önce Xi, Avrupa'ya kritik bir ziyarette bulunacak. Çin Devlet Başkanı önümüzdeki hafta önce Fransa'ya, ardından da Sırbistan ve Macaristan'a gidecek.

Bu, Xi'nin Avrupa'ya beş yıl aradan sonra yapacağı ziyaret olacağı için önemli. Macron geçen yıl Çin'e gidip, Batı cephesi ile Pekin yönetimi arasındaki sorunlarda yumuşama için çaba harcamıştı, ama olmadı; Avrupa Birliği pek çok sektörde Çinli firmalara yönelik soruşturma açtı.

Soruşturmaların gerekçesi, tıbbi malzemeden, güneş enerji panellerine, rüzgar türbinlerine kadar üretim yapan Çin firmalarının, Çin hükümetinin gizli destek sağlaması. AB bunun Avrupalı şirketler aleyhine haksız rekabet olduğunu savunuyor, Çin hükümeti ise şiddetle karşı çıkıyor. Benzer bir soruşturma AB tarafından Ekim ayında elektrikli araç üreten Çin firmaları için başlatılmıştı.

Xİ'NİN SIRBİSTAN ZİYARETİ KRİTİK

Çin Devlet Başkanı Xi'nin Avrupa ziyaretindeki en kritik ülke henüz AB üyesi olmayan Sırbistan elbette. Ukrayna savaşında Rusya'ya yakın olan, yaşlı kıtanın tam ortasında "ayrık otu" gibi duran Sırbistan üzerinden Avrupa'da "etki alanı" yaratma peşinde gibi duruyor Çin. 2022'de Pekin yönetiminin Sırbistan'a gizlice uçaksavar füze sistemleri gönderdiği de ortaya çıkmıştı.

Nereden bakılırsa bakılsın, küresel düzen açısından kritik bir ziyaret olacak Xi'nin Avrupa seferi...