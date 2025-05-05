Ortadoğu'ya rahat yok

Suriye tam bir hayal kırıklığı;

Şam'da kontrolü ele geçiren HTŞ lideri Colani-şimdi kullandığı adıyla Ahmet El Şara-yönetimi ne içeride, ne de dış meselelerde hakim görüntü çizemiyor.

İsrail daha geçen hafta Suriye'ye yoğun bombardıman gerçekleştirdi. 20 farklı hedef vuruldu. Vurulan yerler arasında, Türkiye sınırındaki İdlib ve Lazkiye de bulunuyor.

Bombardıman Türkiye açısından da iyi haber değil; ABD Başkanı Trump'ın "Suriye'yi Erdoğan'a emanet ettik" mesajlarına rağmen, mevcut durumda İsrail Suriye'de gidişatı etkileyen en kritik ülke konumuna geldi. Colani'nin Suriye'deki Filistinli örgüt temsilcilerini gözaltına alması ya da sınır dışı etmesi, İsrail'in talepleri doğrultusunda atılan adımlar.

Suriye kaynaklı sosyal medya hesaplarında, İsrail'in ABD üzerinden Türkiye'ye de "ültimatom" çektiği, Suriye'deki Türk askeri varlığının İsrail'in askeri operasyonlarını etkilemesi halinde Türk unsurlarını "vurmaktan çekinmeyeceğini" Ankara'ya bildirdiği iddiası dolaşıyor. İddia doğrulanmamış da olsa, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki gözü karalığı düşünüldüğünde, "bu kadarına cesaret edemezler" diye kestirip atmak pek mümkün olamıyor. Sahi, son İsrail bombardımanına Ankara'dan ses geldi mi hiç?

Ne kendi Sünni tabanını tutabilen, ne de Alevi ve Dürziler'e güven verebilen Colani yönetimi ise çareyi "uluslararası meşruiyet" için ülke kaynaklarını Batılı ülkelere -hadi peşkeş demeyelim- kullandırmaya hevesli bir tablo çiziyor. Fransız CMA CGM şirketine, Türkiye'nin burnunun dibindeki Lazkiye Limanı’nın işletmesinin 30 yıllığına verilmesi bundan.

İran'da ABD-İsrail görüş ayrılığı mı?

Suriye'de İsrail'in fütursuzca "top koşturmasına" alan açan Trump yönetimi, İran'a ise farklı yaklaşıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'ı vurma talebi -şimdilik- Trump yönetiminde kabul görmedi. Hatta Trump, İran konusunda İsrail'le aynı fikirde olan Amerikalı yetkilileri görevden almaya bile başladı. Washington Post, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ı, Netenyahu ile İran konusunda fazla "sıkı fıkı" olduğu gerekçesiyle görevden aldığını, daha pasif sayılabilecek BM Daimi Temsilciliğine atayacağını yazdı.

Ancak Trump'ın İran meselesinde diplomasiyi işletme kararına rağmen İsrail durmuyor. Geçen hafta İran'a ait enerji tesislerinde, limanlarda "nedeni belli olmayan" patlamalar gerçekleşti. O kadar ki, İran dini lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Laricani Tahran'da basın toplantısı düzenlerken elektrikler kesildi. İşin ilginci o basın toplantısında İran Enerji Bakanı da vardı.

Gazze'ye dikkat

Gazze'yi soykırıma varan operasyonlarla yerle bir eden Netanyahu yönetiminin "son vuruşu" yapmaya hazırlandığına ilişkin işaretler de gelmekte; Netanyahu Azerbaycan'a yapacağı ziyareti son anda iptal etti. Ayrıca ülkedeki 10 binlerce yedek askere görev çağrısı çıkarıldı.

İsrail durmuyor. Ortadoğu'ya rahat yok. Trump'ın bu ay içinde yapacağı Ortadoğu turunda Araplar İsrail'in "durdurulmasını" sağlayabilecek mi? Zor görünüyor.