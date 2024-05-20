Gelecekte de lider

1928’de Vehbi Koç’un Ankara’da ilk Ford bayiliği, ardından Tophane’ye kurulan ilk otomotiv montaj tesisi ve 1959’da Otosan’ın kuruluşuna doğru uzanan Koç’un otomotiv yolculuğu, Consul, Thames Trader, D-serisi, Anadol ve STC-16 ile ilk meyvelerini vermişti. Tam 57 yıl önce ilk Ford Transit’in ardından 1977’de lisans anlaşmasıyla Ford Otosan isim değişikliğinin temeli oluşmuş, 79’da da Cargo için Eskişehir kamyon fabrikasının temelleri atılmıştı… Eski istanbul fabrikasında Taunus, P100 ve Escort ile 44 bin adetler görülmüştü. Asıl büyük Kocaeli tesislerine geçildiğinde Connect ve sonra Courier, Transit’lerle birlikte bantlardan inmişti. Diğer yanda eski Erk ve yeni Ecotorq motorları, şanzıman ve yürür aksam derken, şimdi Romanya fabrikasıyla Puma’yla birlikte yeni Courier ve Yeniköy’de Custom’ların yanına VW Transporter’ın da devreye girmesiyle üretimi 900 bini geçecek, Türkiye otomotivinin liderliğine devam edecek ve hatta Avrupa’nın en büyük hafif ticari araç üreticisi olacak.

Araçlarının dizel motorları ve şanzımanlarının yanında elektrikli araçlarını ve üretimini 300 bine adete çoğaltacağı bataryalarını bile Endüstri 4.0’a dönüşen, verimliliği maksimuma çıkarılan yapay zeka destekli tesislerinden çıkarıyor. GSR yönetmeliğine de hazırlandığı modern üretim gücüyle Türkiye ekonomisinin gücüne güç katan Ford Otosan’ın Sancaktepe mühendislik, tasarım ve Ar-Ge merkezi de, tüm Ford dünyası için birikimini ve zekasını ihraç ediyor.

1.7 milyon metrekarelik toplam alanı içinde geçmişte maksimum 385 bin adetleri görmüş 330 bin metrekare kapalı alanlı Gölcük fabrikasının yanındaki dönüşümüne 2 milyar Euro harcanarak 2,5 misli büyütülen 225 bin metrekarelik çok katlı mimarinin uygulandığı kapalı alanıyla Yeniköy fabrikası, kapasitesini 400 bin adetlerin üstüne büyütürken, doğrudan 3 bin 500’den fazla yeni istihdam yaratıyor. 10'dan fazla tedarikçinin fabrika çevresinde kurduğu yeni işletmeler sayesinde de ilave istihdam yaratması, otomatik yönlendirmeli AGV taşıyıcıları, fotovoltaik cam duvarıyla güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirmesi ve ısıtma ihtiyacını karşılaması, güneş ışığını yakalayan “Photowall-Suntracker” teknolojisiyle üretim alanlarını daha iyi aydınlatması, solar panelleriyle enerjiyi tasarrufu, yeni yüksek enerji verimli boyahanesi, yağmur suyu toplama, atık su ve gri su geri kazanımı ve 2030 yılına kadar tüm fabrikalarında karbon nötr olma hedefi…

Gölcük, Yeniköy, Eskişehir ve Sancaktepe’deki yerleşkelerimizde tüketilen elektriğin tamamını yenilenebilir kaynaklardan elde ederek, küresel I-REC sertifikasına sahip olan, enerji ihtiyacını desteklemek için Kütahya ve Burdur’da GES’ler kuran Ford Otosan, sessiz ve dijital gibi akıllı fabrika uygulamaları ile 5 yıl önce Dünya Ekonomik Forumu WEF Global Lighthouse Network Öncü Fabrika Ağı sertifikasyonu almaya hak kazanan Türkiye’deki ilk, dünyadaki dört otomotiv üreticisinden biri de olmuştu. Endüstriyel ekipmanlardan sensörlerle veri toplayan ve bunları Nesnelerin İnterneti ile birbirine bağlayan akıllı fabrikalarında kapalı döngü modeli işleten, üretim planlamasını gelişmiş veri analitiği ile gerçekleştiren ve üretimini sürekli optimize eden akıllı fabrikalarında gelişmiş robotik, makine görüşü ve simülasyon modellerine dayalı operasyonlarında dijital ikizler kullanabiliyor. Ford’u dokuz yıldır özellikle sadece Türkiye’de üretilen Custom modeliyle Avrupa pazar lideri yapan ve sürekli kârlılığa taşıyan ticari araç üssü…

Sonuçta, Ford Otosan, Yeniköy tesislerinin son gelişmiş haliyle sadece Türk otomotiv endüstrisi için değil, küresel olarak da, dünyanın en modern üreticilerinden biri ve tüm sektöre örnek oluşturuyor.

RAKAMLARLA FORD OTOSAN

- 91 ülkeye 10,2 milyar Ş’a çıkan, 637 misli büyümüş ihracat

- 1997-2023 arası 8 misli artan 12,6 milyar Ş’lık piyasa değeri

- 8. kez Türkiye’nin ihracat şampiyonu

- 12. kez otomotiv sektörünün ihracat şampiyonu

- 1 TL’lik üretimi Türkiye üretimini 2,6 TL artırıyor

- 1 TL’lik katkısı Türkiye GSYH’ına 3,3 TL yansıyor

- 2023’te 14 milyar Ş gelir ve 1,6 milyar TL vergi öncesi kâr

- 26 yılda 16 misli büyüyen 746 bin 500 adetlik üretim kapasitesi

- 23 bin 701 çalışan sayısı ve 1.500 robotlu otomasyon

- Kocaeli yerleşkesinde Avrupa’daki en büyük üretim kapasitesi

- Gölcük’ten 207 bin 2 tonluk Transit çıkıyor

- Yeniköy’ün kapasitesi VW Transporter ile 405 bin

- 1 ton Custom üretimi 245 bine ulaştı

- Eskişehir’de kamyon üretimi 22 bin 500

- Romanya’da Puma ve Courier üretimi 272 bin adede çıktı