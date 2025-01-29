Gelir vergisi beyan dönemini ilgilendiren seçilmiş özelgeler

Gerçek kişiler için gelir vergisi beyan döneminin başlamasına artık sayılı günler kaldı. Dolayısıyla konuyla ilgili yazılacak makalelerin de zamanı geldi.

Bugün, Gelir İdaresi tarafından 2024 yılında verilmiş, gelir vergisi beyan dönemini ilgilendiren özelgelerden seçtiğim bazılarını, yorum yapmadan özetleyeceğim.

Sonraki makalelerde, beyan dönemine ilişkin konularla devam edeceğim.

Yurt dışında bulunan bankadan elde edilen ancak Türkiye’ye transfer edilmeyen faiz gelirinin beyanı gerekir mi?

(05.08.2024 tarih ve 1041274 sayılı özelge)

Yurt dışından elde edilen menkul sermaye iratlarında gelir, hukuki ve ekonomik tasarrufun gerçekleşmesiyle elde edilmiş sayılır. Gelirin Türkiye’deki hesaba transfer edilmemiş olması, gelirin elde edilmiş sayılmasına engel değildir.

Dolayısıyla, yurt dışı mukimi bankada bulunan vadeli mevduat hesabı nezdinde elde edilen faiz gelirleri, söz konusu gelire tasarruf edildiği yılda elde edilmiş sayılır. Söz konusu faiz gelirinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 85. ve 86. maddeleri uyarınca tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul sermaye iratları için öngörülen beyan haddini aşması halinde, ilgili takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekir.

Kâr payının beyanında, sermaye artırımı ve kâr payı tahsil işlemi nedeniyle ödenen komisyon tutarı gider olarak dikkate alınabilir mi?

(04.07.2024 tarih ve 890906 sayılı özelge)

Kâr payının tahsilinin bir banka veya aracı kurum aracılığıyla yapılması durumunda, tahsil işlemi nedeniyle bu kurumlara ödenen komisyon ve benzeri giderler safi iradın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilir.

Öte yandan, sermaye artırımı işlemi nedeniyle aracı kuruma ödenen komisyon tutarının, kâr payının tahsil gideri olarak kabul edilmesi ve kâr payı gelirinin beyanında söz konusu komisyon ödemesinin gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.

Tasfiye halindeki şirket tarafından ödenen tasfiye payının beyan edilmesi gerekir mi?

(09.10.2024 tarih ve 608799 sayılı özelge)

Ortağı olunan şirketten tasfiye payı olarak alınan tutarın kâr payı olarak değerlendirilmesi, söz konusu kâr payının brüt tutarının yarısının vergiye tabi gelir olarak dikkate alınması ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Mükellefiyet tesisi öncesinde yapılan faaliyete ilişkin eğitim giderleri, serbest meslek kazancının tespitinde dikkate alınabilir mi?

(05.03.2024 tarih ve 134083 sayılı özelge)

Aynı takvim yılı içerisinde mükellefiyet tesis ettirilmeden önce alınan hukuk uyuşmazlıkları ve arabuluculuk eğitimine ilişkin giderlerin, işe başlanılmasını müteakip Vergi Usul Kanunu’nda yer alan süreler içerisinde yasal defterlere kaydedilmesi halinde, söz konusu eğitime ait giderlerin serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.

Aktife kayıtlı olmayan araca ilişkin giderler, mesleki kazancın tespitinde dikkate alınabilir mi?

(13.05.2024 tarih ve 260162 sayılı özelge)

Serbest meslek faaliyetinin önem ve genişliği ile mütenasip olan ve işte kullanılan, envantere kayıtlı araçların giderleri ile amortismanları Gelir Vergisi Kanunu’nun 68. maddesinde belirtilen oranla sınırlı olmak üzere indirim konusu yapılabilir.

Envantere kayıtlı bulunmayan araca ait bakım, onarım ve yakıt giderleri ile amortismanların, serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Finansman giderleri serbest meslek kazancının tespitinde dikkate alınabilir mi?

(05.08.2024 tarih ve 94723 sayılı özelge)

Faaliyetle ilgili ofis giderleri, dosya harçları ve masrafları, vergi, yapılandırma ve Bağ-Kur borçlarını ödemek için çekilen ve bu amaçla kullanılacak banka kredisine ait dosya masrafı, kredi taksitlerine isabet eden faiz tutarları ile krediye ait masraf olarak kabul edilen banka ve sigorta muameleleri vergisinin, mesleki kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.

Yurt dışından döviz olarak elde edilen hizmet bedelinin vergilemesi nasıldır?

(30.07.2024 tarih ve 88495 sayılı özelge)

Yurt dışında yerleşik şirket ile imzalanan hizmet sunma sözleşmesi kapsamında; yüklenici olarak yapılacak işin tüm sorumluluğunun üstlenildiği, diğer bir ifade ile işin şahsi sorumluluk altında yapıldığı, hizmetin ne zaman, nerede, nasıl ve hangi araçları kullanacağına karar verme konusunda bağımsız olunduğu ve şirketin (müşterinin) yapılan işi kabul veya reddetme hakkına sahip olduğu durumda, elde edilen kazancın serbest meslek kazancı niteliğinde olduğunun kabul edilmesi gerekir.

Bu çerçevede, şahsi mesaiye, ilmi ya da mesleki bilgiye dayanılarak, şahsi sorumluluk altında merkezi yurt dışında bulunan teknoloji firmasına yazılım mühendisi olarak uzaktan verilen hizmet serbest meslek faaliyeti niteliğinde olup, bu faaliyet nedeniyle elde edilen kazancın da serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

Çocuğun tiyatro eğitimi için yapılan harcama eğitim gideri kapsamında beyan edilen gelirden indirilebilir mi?

(04.03.2024 tarih ve 134718 sayılı özelge)

18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olan çocukların eğitimleri için, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Bakanlığın izin ve denetimine tabi olarak eğitim ve öğretim kurumu kapsamında faaliyet gösteren eğitim kursuna ödenen ücretler, beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması kaydıyla, eğitim harcaması olarak yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilir.

İletişim adresi olarak gösterilen ancak faaliyette fiilen kullanılmayan taşınmaz için yapılan giderler, ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilir mi?

(04.06.2024 tarih ve 36384 sayılı özelge)

İkamet edilen taşınmazın, faaliyetin icrasına tahsis edilmeksizin veya bu faaliyetlerde kullanılmaksızın, sadece kayıtlarda iletişim adresi olarak gösterilmiş olması halinde, bu taşınmaz iş yeri olarak kabul edilmemektedir.

Bu çerçevede, motosikletle yapılan kurye faaliyetinin ayrı bir iş yeri açılmasını gerektirmeyecek mahiyette olması ve ikametgâh adresinin iletişim adresi olarak gösterilmiş olması nedeniyle, ikamet edilen taşınmazın iş yeri olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, söz konusu taşınmaza ait harcamalar ile ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılmış harcama niteliğinde olmayan ikametgâhta yapılan harcamaların, ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.