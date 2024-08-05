Gerçek tüketim

Elektrikli araç kullanıcılarını en doğru şekilde bilgilendirmek için her yıl en yeni modellerin gerçek menzillerini ve şarj kabiliyetlerini araştıran Vinfast destekli EcoBest Challenge’ın beşincisi de tamamlandı.

Tam elektrikli araçlarının yeşil kimlik bilgilerini ortaya koyan ve Bureaux Veritas denetimindeki güvenirliliğiyle artık uluslararası anlamda kabul gören EcoBest Challenge, tüketicinin normal yaşam koşullarında nelerle karşılaşabileceğini gösteriyor.

BEV kullanım maliyetleri hakkında en doğru rehber olarak görülen bu gerçek menzil testine bu yıl, fiyatları herhangi bir vergi veya Avrupa’daki teşvikler hariç 65.000 Euro'nun altında olarak seçilen, Audi Q4 Sportback 45 e-tron, BMW i5 Touring, BYD Dolphin, Fiat 600e, Honda e: Ny1, Hyundai Kona, Kia EV9, Lancia Ypsilon, Mini Cooper SE, Opel Corsa-e, Tesla Model Y, Volkswagen ID.7 and Volvo EX30 katıldı. Bu yılın bu 13 yeni modelinin WLTP verileriyle ölçümler arasındaki farkı gösteren EcoC 1 ana endeksinde hiçbir aracın markaların açıkladığı değerleri yakalayamadığı, geride kaldığı bu başlıkta; Audi Q4 Sportback e-tron, %98,95 ile WLTP menziline en yakın oranı sağlarken, Tesla’nın %73 ile en düşük fakat sınırda bir oran elde etti.

Markaların “1 kWh ile menzil vaadi”ne karşı gerçek menzil ölçümleri olan EcoC 2 ile yani her kullanıcının en çok sorduğu enerji verimliliğinde Opel Corsa-e, hafifliğiyle 6,84 km ile en verimli olurken, ağırlığıyla 5,23 km giden BMW i5 Touring’in ve büyüklüğüyle 4,52 km giden Kia EV9’un ötesine geçebiliyordu.

Gerçek şarj ile batarya kapasitesi arasındaki farka baktığımız EcoC 3 araştırmalarında da Honda e:Ny1, en az kayıpla dolum oranına sahip seçenek olarak çıktı. Corsa-e’nin 48,1 kWh bataryası “full”enirken 57,77 kWh enerji çekmesi ise, şaşırttı.

EcoC 4 yani test sürüşleri öncesinde yüklenen gerçek şarj miktarıyla km/kWh verimlilik kriterinde de Mini Cooper SE, kWh başına 5.82 km ile en verimli model oldu.

"Sıfır göstergeye rağmen ne kadar daha gidebilirim?" sorusunun cevabı, aracın “kalan menzil sıfır km” uyarısından sonra ölçülen menzillerde Volvo EX30, %0 güce düştükten sonra 24 km daha yol alabildi. 0 km ile Lancia Ypsilon “rezerv menzil”li olmadığını gösterdi.

Bu yıl da Milano ve çevresindeki otoban, köy yolları, sokaklar ve geniş caddeler, eğimli tepe yollarında, bu teste özel yazılıma sahip PKC Power Cruise Control ölçüm cihazlarının bağlandığı tüm araçları Quattroruote mühendisleriye uluslararası uzman gazetecilerden oluşan sürücü grubunun en fazla 50 kilometrede bir değiştiği ve böylece farklı sürüş alışkanlıklarının tüm araçlarda ortalama enerji tüketimi planıyla; AC’de %100 şarj edilmiş olarak başlanan testler, batarya “öldürüldü”kten sonra 350 kW’lık ultra hızlı DC cihazlarda kademeli olarak %0-20 ve %20-80 daha sonra da %100’e kadar yeniden yükleme yapılarak tamamlanmıştı.

Tamamen boşalmış bir bataryadan tam doluluğa ulaşma sürelerinde Volvo EX30, 22 kW’de 100 km menzil için 59 dakikada şarj oldu. 210 kW kapasitesine sahip Kia EV9 ise, 100 km menzil için aynı AC’de 2,27 saate ihtiyaç duyarken, 350 kW’lık HPC cihazında %20-80 şarjı için 7 dakika ile bu yılın “en hızlı şarj edilen” rekorunu kırarken; aynı DC’de Lancia Ypsilon ve Honda e:Ny1sırasıyla 17 ve 18 dakikayla en uzun süreyi harcadılar.

BEV performansını "günlük yaşam" koşullarında test eden, bu bağımsız ve şeffaf değerlendirme, WLTP değerlerinden daha hassas ve özgün bir tüketici rehberi oluşturuyor.