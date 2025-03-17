GetirFinans’tan kapıda KOBİ kredisi

KADİFE ŞAHİN

EKONOMİ SOHBETLERİ

Hızlı teslimat sektöründe hizmet veren Getir Grubu şirketi GetirFinans (Getir Teknolojik Hizmetler A.Ş.) Türkiye’de tamamen dijital olarak mobil uygulamayla servis bankacılığında BBDK onayıyla kurulan ilk şirket. Tüketicilere beş aylık bir süredir hizmet sunan Getir- Finans’ın CEO’su Yiğit Çağlayan, yoğun rekabetin yaşandığı bankacılık sektöründe tüketici lehine hizmet vereceklerini söyledi. Grup faaliyetleri içinde sadece market değil farklı işlerin bulunmasını amaçladıklarını söyleyen Çağlayan, ”Finansal işlemler de bunun en önemli parçası. Günlük hayattan bahsediyorsak en çok kullanılan hizmetler finansal hizmetlerdir. Üç yıl önce GetirFinans’ı kurmak için Getir’de göreve başladım. Beş ay önce GetirFinans’ın kuruluşunu tamamladık ve hizmet vermeye başladık” dedi.

10 dakikada kapıya kart gelsin

Getir’in sevilen hız deneyimini GetirFinans’la bankacılığa taşıdıklarını ifade eden Çağlayan, şöyle konuştu: “Bir kredi kartı veya banka kartı ihtiyacınız var. 10 dakikada kapınıza gelse nasıl olur? Veya bir bankacılık uygulamam olsun süt gibi kredi kullanayım, yoğurt alır gibi diğer işlemlerimi yapayım, basit olsun diyebilirsiniz. Kişi zengin olsun olmasın Getir’deki gibi herkese bu hizmeti veriyoruz. Bunu yaparken Getir’in kuvvetli yanlarını kullandık ama bankacılığı yeniden inşa etmeye gerek yoktu. Bu işte ehil olan profesyonel kurumlar var. Fibabanka bu işte iyi olan bir banka. Fibabanka ile iş birliği geliştirdik. Bu servis bankacılığında Türkiye’de bir ilk. Deneyimi biz oluşturuyoruz, mobil uygulamayı biz geliştiriyoruz, tüketiciye sunulacak faydaları geliştiriyoruz. GetirFinans olarak bunları biz yapıyoruz ama bankacılık hizmetlerini Fibabanka’dan alıyoruz.”

Günlük mevduata %45 faiz

“Getir uygulaması içinde yer alan GetirFinans’ta mevduat ürünüyle %45 günlük faiz veriyoruz. Birikiminiz yok diyelim maaşınızı koyuyorsunuz. 8 gün boyunca ödemenizi yapana kadar bu faiz oranından günlük faiz kazanabilirsiniz” diyen Çağlayan şöyle devam etti: ”Müşterimizden büyük paralar getirmesini, büyük birikimi olsun diye bir beklentimiz yok. Ama iyi faizi, güzel getiriyi herkese veriyoruz. İhtiyaç kredimiz var. Çok fazla kullanılıyor. İhtiyaç kredisinde küçük tutarlardan bahsetmiyorum, istediğiniz tutarlarda, 350 bin TL’ye kadar alabiliyorsunuz. Ama şu anda ortalamada 100 bin TL kullanılıyor.”

KOBİ hedefi 20 bin

Bu yıl bir milyon müşteriyi geçmeyi hedefl ediklerini belirten Çağlayan “2026 için KOBİ hedefimiz var” dedi. Çağlayan şunları söyledi: “Biz bu hizmetleri bugün tüketicilere sunuyoruz. Ama biz KOBİ’lerle de çalışıyoruz. Mesela bizim restoranlarla Getir Yemek işimiz var. Getir Çarşı hizmetimiz var. Kasaptan siparişleri karşılıyoruz. Çiçek siparişi verebiliyorsunuz. Neden buradaki KOBİ’lere müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri sunmayalım. Benzerini 2026’da KOBİ’ler için sunacağız. Minimum 20 bin KOBİ’ye ulaşma hedefimiz var. KOBİ kredilerine öncelik vereceğiz. Bedava para transferlerini sağlamak istiyoruz.” Borsaya açılmayı da düşündüklerini ifade eden Yiğit Çağlayan, “Bunlar hep bir regülasyona tabii. İştahımız var ama gerekli başvuruları yapmamız ve o süreçleri başlatmamız gerekiyor. Henüz düşünce aşamasındayız. Türkiye sermaye piyasaları giderek gelişecek ve hareketlenecek. Bence bizim gibi oyuncuların da orada rolü alması iyi bir şey. Çünkü faizin düştüğü ortamda bütün o enstrümanlar herkes için çok daha cazip hale gelecek ilerleyen dönemlerde. Borsaya açılmayı GetirFinans olarak düşünüyoruz” dedi.

■ Hizmetlerde ücret yok…

GetirFinans’ın hizmetlerinden genellikle ücret almadıklarını söyleyen Çağlayan, “Para transferi bedava. Varlıklı bir müşteri iseniz her zaman bedava hizmet alabiliyorsunuz. Ama pek birikiminiz yoksa alamıyorsunuz. Biz bu modelde tüm müşterilerimize bu faydayı vermek istiyoruz. 800 bin kayıtlı müşterimiz var. Sandık ki belli gruplarda bir yoğunlaşma olur. Ama şunu gördük; 25-50 yaş aralığında herkes gelmiş. Her çalışma grubundan insanlar var. İstanbul, Ankara ve İzmir’in belli bir ağırlığı var ama beklendiği kadar bir ağırlık yok. Adana, Mersin, Samsun, Denizli, Konya, Eskişehir gibi diğer iller de var. Bu bizi şaşırttı” dedi. 800 bin müşterinin 400 bininin bankacılıkta aktif hale geldiğini söyleyen GetirFinans CEO’su Yiğit Çağlayan, “Beş aylık bir sürede finansal sistemde çok iyi rakamlar. Mevduat, krediler planlarımız paralelinde gidiyor. Mevduatlar planın %200, krediler %50 daha iyisi. Bu da bizi cesaretlendiriyor. Piyasada böyle bir ihtiyaç varmış” dedi.