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Namazda konuşulmaz ama…

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

MUSTAFA SERVET DALTABAN

KELKİT TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

Bizimkisi bir ‘’Kızma Birader’’ meselesi. Yürürsün yürürsün, zar terbiyesizlik yapsa da, hedefe varırsın tam içeri girecekken, bir zar densizliği ile kırılırsın. Her şey yeniden başlar, başa dönersin. Kaleden çıkmak için 6 atmayı beklersin gelmez. Taklalar atarsın, totem yaparsın, küfür hakaret bini bin para, yalvarırsın gelmez. Sonra bir durulursun, heyecan kaçar, efendi gibi atarsın zarı. İşte o zaman gelir zarın altılısı. Demek ki neymiş: Beyin dalgalarımızın kozmik evren ışınlarına olumlu sinyali ile beta ışıması yapması sonucu zarın altı yazan tarafı gelmekteymiş.

Biz de uzun zamandır finansmana erişimi bekliyoruz. Aha nefes kredisi çıktı çıkacak derken bir de bakmışız ki, tekrar başa dönmüşüz. Biri bizi kırdı ama kim bilmiyoruz. Şimdi bu darboğaz cenderesinden çıkmayı bekliyoruz. İş dünyası kızgın. Ama sağduyulu olup kozmik evrene olumlu sinyaller göndermeliyiz.

Finansmana erişimdeki zorluklar, artan girdi maliyetlerinin özellikle emek yoğun sektörlere etkisi, ana sıkıntı enflasyon ve yüksek faiz. Dönme dolap gibi aynı sorunlar etrafında dönüp duruyoruz.

Biz iş insanlarıyız şartlar bize ne sunarsa oradan kendimize yol bulmaya çalışırız. Son dönem yaşanan bunca ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye’nin aralıksız büyümesi dinamik iş dünyasının başarısının sonucudur. Girişimci, üretken, rekabetçi bir iş camiamız var.

‘’ Kayserili, Bayburtlu, Oflu imamın arakasında safa durmuşlar. Kayserili ortadaymış, Oflu’ya dönmüş kısık sesle:

- Oflu namazda konuşulmaz ama elimde 98 model Brodway var satayım sana.

Oflu yandan bir bakış atmış, tek kaşını kaldırmış, aynı tonda:

- Kayserili namazda konuşulmaz ama kaç lira istersun oğa.

- Oflu namazda konuşulmaz ama 350 bine bırakırım sana

Allahuekber demiş hoca, gitmişler ruku ve secdeye. Oflu bu arada düşünmüş. İhtiyacı da varmış arabaya, fiyatta iyi, ayağa kalkarken dudaklarını yaymış, başını sallamış:

- Kayserili namazda konuşulmaz ama tamamdur bırak oğu bağa

Kayserili biraz duraksamış

- Oflu namazda konuşulmaz ama secdede 400 bine sattım onu Bayburtlu’ya

Bu Kayserili kafasını uluslar arası ticaret için de kullanmalıyız. Tabi ki ticaretin adabını, ahlakını gözeteceğiz. Bizim işimiz üretmek, satmak, girişim yapmak.

Meşhur Kartacalı Komutan Hannibal’ın fil ordularıyla geçit vermez Alp Dağları steplerinde mahsur kaldığında, kumandanlarının umutsuzluğunu fark edip söylediği ünlü motto var ya: ‘’Ya bir yol bulacağız, ya bir yol yapacağız ‘’ Türk iş dünyası olarak yolumuzu bularak kendi yol haritamızı çizmeliyiz. Şartlar ağır, sıkıntılar büyük ancak bazen büyük başarı hikayeleri böyle süreçler de ortaya çıkıyor. Matematiğin gücüne, bilimin sözüne inanıyoruz. Ama bazen azimli sıçan duvarı delermiş. Kozmik evrene de olumlu sinyaller göndermeyi de unutmayacağız.

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