  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. İsmet ÖZKUL
  4. Girişim iklimi bozulmasında ekonomisi büyük iller öne çıkıyor

Girişim iklimi bozulmasında ekonomisi büyük iller öne çıkıyor

İsmet ÖZKUL
İsmet ÖZKUL KRİTİK AÇI

Bir önceki yazımızda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) açılan-kapanan girişim veriler zerinden girişim iklimindeki gelişmeleri değerlendirmiştik. Veriler girişim iklimindeki bozulmanın 2024 yılında da sürdüğünü ortaya koyuyor. Veriler bu durumun sektörlerin hemen hemen hepsine egemen olduğunu gösteriyor. Bugün girişim iklimindeki genel gidişin illere nasıl yansıdığını ele alacağız: 

- 2024 yılında kurulan şirket sayısı (bu veri şirketler ile kooperatiflerin toplamından oluşan tüzel kişilikli girişimleri kapsıyor) bir önceki yıla göre yüzde 10.17 azaldı. Kapanan tüzel kişiliğe sahip şirket sayısı ise yüzde 21.01 arttı. Gerçek kişi ticari işletmelerinde kurulan kirişim sayısı yüzde 18.43, kapananların sayısı yüze 4617 azaldı. Tasfiye durumunda olan girişim sayısı ise yüzde 12.58 arttı. 

- 2023 yılına göre kurulan şirket sayısı düşen il sayısı 55’i buldu. Kurulan şirket sayısı artan il sayısı 26’da kaldı. Yeni kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı 53 ilde düşerken 28 ilde artış gösterdi. 2023 yılının deprem felaketinin etkisinde geçen bir yıl olduğunu dikkate alırsak, 2024’teki düşüşün ağırlığı daha da artıyor.  

- Kapanan şirket sayılarındaki gelişmeler yeni açılan şirketlerdeki gelişmelere göre daha olumsuz bir görünüm sunuyor. Kapanan şirket sayısı 2023’e göre artan il sayısı 59’u buldu. Buna karşın kapanan şirket sayısı azalan il sayısı 22’de kaldı. Tasfiye durumundaki şirket sayısının arttığı il sayısı da 59 oldu.

- Girişim iklimindeki seyri daha iyi yansıtan kapanan şirketlerin yeni kurulan şirket sayısına oranında da benzer bir görünüm var. 2024 yılında kapanan şirketlerin kurulanlara oranı daha da artan illerin sayısı 60’ı buldu.

- Bu göstergeler ışığında illeri sıraladığımızda performansı en iyi olanlar arasında öne çıkanların ekonomik büyüklük açısından küçük iller veya deprem bölgesi illeri olması dikkat çekiyor. 2023 yılını deprem felaketinin olağanüstü olumsuz koşullarında geçiren illerdeki göstergelerin 2024’te daha iyi olması, olağan bir gelişme. Bu dağılım, 2024’te girişim iklimindeki bozulmanın il sayısı ile yaptığımız karşılaştırmadan daha ağır bir nitelik taşıdığına işaret ediyor.

- Girişim iklimi açısından 2024’te en kötü performansı gösteren iller ise daha geniş bir yelpazeye dağılıyor. Bu gruptaki iller, Doğu ve Güneydoğu’nun ekonomisi zayıf illerinin yanısıra Karadeniz’den Akdeniz’e, Orta Anadolu’dan Ege ve Trakya’ya kadar her alana yayılıyor.

- Performansı en kötü iller arasında başta İstanbul olmak üzere Bursa, Antalya, Balıkesir, Sivas, Trabzon, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mardin, Bolu gibi illerin yer alması bozulmanın ağırlığını artırıyor.

- Girişim iklimindeki gidişi daha iyi yansıtan kapanan şirketlerin kurulanlara oranındaki artışın en yüksek olduğu iller arasında da ekonomide ağırlığı yüksek iller öne çıkıyor. İstanbul, Bursa, Antalya, Balıkesir bu grupta yer alıyor. Bu illerde kapanan şirketlerin kurulanlara oranında 2023 yılına göre gerçekleşen artış, 10 puanın üzerine çıkmış durumda.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Girişim ikliminde bozulma 2024’te de sürdü 28 Ocak 2025
Kalkınma ajansı bölgelerinde 10 yılda sıralama ne kadar değişti? 21 Ocak 2025
Kasımda yabancı girişi azalınca, yerli çıkışı da azaldı 14 Ocak 2025
Mikro işletmeler, 2025’e girerken ücret artışında orta ve büyüklerden cömert çıktı 31 Aralık 2024
Sağlıkta nimet hastanelere, külfet SGK ve Hazine’ye 24 Aralık 2024
Ödemeler dengesinde çelişkili seyir 17 Aralık 2024
2025 yatırım hedeflerinde kafa karıştıran manzara 10 Aralık 2024
Ekonomi yönetimine göre 2024 yatırım görünümü 03 Aralık 2024
Ödemeler dengesindeki fay hattı 19 Kasım 2024
Yeşil dönüşümde gecikme en çok ihracatta lokomotif sektörleri sarsacak 12 Kasım 2024