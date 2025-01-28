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Girişim ikliminde bozulma 2024’te de sürdü

İsmet ÖZKUL
İsmet ÖZKUL KRİTİK AÇI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) açılan kapanan şirket istatistikleri girişim iklimindeki negatif gidişin 2024 yılında da sürdüğünü gösteriyor. Açılan ve kapanan girişim sayılarındaki yıllık değişimi ve kapanan girişim sayısının yeni açılanlara oranındaki gelişmelere baktığımızda görünüm şöyle:

* 2024 yılında kurulan şirket sayısı yüzde 10.32 azalarak 118 bin 135’e gerilerken kapanan şirket sayısı yüzde 20.92 artarak 32 bin 591’e tırmandı. 2023’te de kurulan şirket sayısı yüzde 7.37 azalmış, kapanan şirket sayısı yüzde 10.9 artmıştı.

* Yeni kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 18.43 azalarak 16 bin 216’ya gerilerken kapananların sayısı yüzde 46.41’lik bir düşüşle 17 bin 648’e indi.

* Gerçek kişi ticari işletmelerde kapanan sayısındaki düşüş kurulanlardan daha yüksek oranda olması, kapanan girişim sayısının kurulanlardan daha fazla olmasını engelleyemedi. 2024 yılında yeni kurulan her 100 gerçek kişi ticari işletmesine karşılık 108.83 işletme kapandı.

* Şirketler cephesinde de yeni kurulan her 100 şirkete karşılık 27.59 şirket kapandı. Bu oran, verilere sahip olduğumuz son 15 yılın, 2012 ve 2013’te yaşanan olağan dışı sıçramanın hariç en yüksek seviye. Girişim iklimini takip etmek açısından etkin bir gösterge olan kapanan şirketlerin kurulanlara oranı, şirketler cephesinde 2021 sonrasında tırmanışa geçmiş durumda. 2024’te bu göstergedeki bozulma 7 puanlık bir sıçrama ile daha da bozulmuş gözüküyor.

 * 19 ana sektörden üçü hariç tamamında kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre azaldı. Buna karşın tüm sektörlerde kapanan şirket sayısı arttı.

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