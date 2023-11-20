Gizli zenginlerin tercihi

Volkswagen’in 2002’den bu yana dünyada 1,13 milyondan fazla satılmış, büyük SUV’u Touareg, 3’üncü neslinde ön ve arka tasarım hatları keskinleştirilen, 15 ve 12,3 inçlik ekranlar dahil teknoloji seviyesi yükseltilen, iç mekana üst seviye premium dokunuşlar yapılan kapsamlı iyileştirmelerle 2018’den bu yana ilk kez yeniledi. Yeni geliştirilen 38 bin mikro LED pikselli göz kamaştırmayan ve karşıdan akan trafikle öndeki araçlar için maskeleme alanını kontrol eden IQ.LIGHT HD Matrix farlar, ortasında ilk kez kırmızı VW logosunun parladığı bagaj kapağı boyunca uzanan yatay LED ışık çizgisi ve animasyonlu LED arka aydınlatma ile tazelenen Touareg, Elegance ve R-Line donanım seçenekleriyle yıl sonuna kadar 100 adet satılacak… Türkiye’de 3.700’den fazla kullanıcısı olan; Volkswagen modelleri arasında kalite ve teknoloji seviyesi en yüksek bu iri modelin, artık kesinlikle premium sınıfta olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.

Touareg, markanın en yeni donanımlarını da ilk kez gösteren model olmaya devam ediyor. Gücünü motor sporları geçmişinden alan binek otomobil niteliğinde yol tutuşu ve bulunduğu şeritlere interaktif bir ışık halısı yansıtan 3 lensli animasyon etkileşimli farları gibi özelliklerinin yanında ön panjurunu keserek büyük logoya uzanan LED ışık şeridi, altta genişleyen tampon boyutları, yan aynalardaki VW logolu zemin aydınlatması, kapılar açılırken VW logosunun zemine yansıtılması, ilk fark edilen özellikler.

İç mekanda ise yumuşatılmış orta konsol detayları, kapı içlerindeki ve konsoldaki çift dikiş ayrıntıları, iki ayrı bölgede birbirinden farklı 30 renk seçeneği sunan ambiyans aydınlatması premium hissi artırıyor. Kullanımı kolaylaştırılmış bilgi-eğlence sistemi, Discover Pro Max’e getirilen çeşitli işlevler arasında şerit detaylarını bile gösteren hassas navigasyon, yüksek çözünürlüklü HD harita verileri ve sezgisel kullanıma ek olarak iyileştirilen sesli komut sisteminin standartta sunulması da farklılıklardan. 15’ten 45 Watt’a çıkarılan akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayarlar gibi elektronik cihazların USB-C prizlerinden ya da kablosuz daha hızlı şarj edilmesini de, gelecekte diğer alt Volkswagen’lerde görmeye başlayacağız. Yarı otonom sürüş asistanı Travel Assist, adaptif hız sabitleyicisi ACC, gelişmiş çarpışma hazırlığı PreCrash 360, kavşak, ön bölge, şerit değiştirme ve takip, acil durum, akıllı park gibi standarttaki asistan sistemlerinden başka opsiyonel gece görüş sistemi Night Vision da sunuluyor.

Verimli 3.0 lt 6 silindirli 286 HP 600 Nm turbo dizel motor, 8 ileri tiptronik otomatik şanzıman, 4motion sürekli dört teker çekiş ve tekniği geliştirilmiş havalı adaptif suspansiyon ile Touareg, hem şehir içi, hem Off -Road hem de uzun yolda konforlu sürüşünü korumaya devam ediyor. Volkswagen markasının premium konumlandırmasını daha da güçlendiren bu son Touareg, Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro tarafından “gösterişi sevmeyen, premium deneyim yaşatan, mütevazı” bir SUV olarak tarif ediliyor.

Gino Bottaro

Aralık ayı, kampanyaların etkisiyle çok hızlı yaşanacak ve pazar 1,1 milyona ulaşacak. Hatta, binek otomobiller, 900 bini geçecektir.

2015’te 100 bin VW satıyorduk, ilk 6 ayda üretim alabilseydik yine yüz bini görürdük.

Gemi sayıları düşmesine rağmen, lojistik sorunu olmazsa, 2023’ü 70 bini geçerek tamamlayacağız.

VW, Jetta ve Passat gibi sedanlardan vazgeçince, BEV’lere de henüz başlamayınca, Türkiye’de %7.2’lik binek pazarını kaybettik.

Globalde yüzde 35 iken, Passat Türkiye’de kendi segmentinde yüzde 70’lere ulaşıyordu.

Türkiye pazarının yüzde 30’u halen sedan, fakat VW markasındaki SUV oranı da yüzde 65 olunca, biz de bu dönüşümü doğru yapabildik.

Bu arada 4 bin adet Passat Variant potansiyelimiz de söz konusu.

Ekim ayında piyasaya yeni girenlerin oranı 20 oldu ve arz krizi artık sonlanıyor, ikinci el köpüğü doğru fiyatlanmayla sönüyor.

Yeni oyunculara karşı rekabet ortamı bizi endişelendirmiyor cesaretlendiriyor.

Yeni markalar, daha ne kadar bu kadar agresif devam edecekler, sorularına servis ve diğer başlıkları da eklemek gerek.

2024’te yenilenecek Tiguan ve T-Cross’un ardından çift haneli pazar payına çıkacak elektriklilerin arasına ID.4 ve ID.5, ID.7 ve ID.3’ün tüm versiyonlarını getirmeye başlayacağız.

Konforlu ve kaliteli ID.7 yüzde 10 ÖTV dilimine uygun gelirse, sedan pazarını tekrar yukarı çıkaracak kadar yüksek adette satar.